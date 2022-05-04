Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Сотрудники «Ростелекома» в Челябинске помогли задержать похитителя телеком-оборудования

Сотрудники Челябинского филиала компании «Ростелеком» задержали с поличным мужчину в момент, когда тот демонтировал оборудование из взломанного распределительного шкафа связи. Представители компании пресекли незаконные действия, вызвали полицию и передали вандала органам правопорядка. Из-за действий злоумышленника без услуг телефонии и интернета могли остаться сотни абонентов города. Инцидент произошел днем на одной из улиц Металлургического района Челябинска.

«Направляясь с напарником на вызов к абоненту, случайно заметили, что дверь одного из уличных шкафов связи взломана, а возле него орудует неизвестный мужчина. Он срезал распределительные кабели узла связи, от которых зависит наличие услуг у клиентов. Похититель попытался бежать, но мы его остановили», − сказал сервисный инженер Челябинского филиала «Ростелекома» Павел Шевченко.

«Сегодня, когда большинство вопросов решается дистанционно, как никогда важен качественный надежный интернет и телефония. Повреждая телекоммуникационную инфраструктуру, правонарушители оставляют без связи жителей города, медицинские, социальные и образовательные учреждения. Наши аварийные бригады всегда оперативно реагируют на подобные ситуации. Отмечу, что оптический кабель, который мы используем для строительства инфраструктуры, не содержит цветных металлов. Он используется только в телекоммуникационной отрасли», – отметил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев.

В случае, когда гражданин становится свидетелем хищения или порчи кабеля, необходимо незамедлительно сообщить о действиях злоумышленников в полицию.

«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи, которые охраняются законом Российской Федерации. За порчу телеком-инфраструктуры или кражу ее элементов грозит ответственность вплоть до уголовной с максимальными сроками лишения свободы до пяти лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка создателя знаменитой российской ОС упала на треть

Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом

Приложения российских банков могут в любой момент безвозвратно исчезнуть с iPhone. Как этого избежать

Российские компании заставят в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж. Таков приказ властей

Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов

Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
Показать еще