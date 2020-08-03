На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта

На некоторых улицах Челябинска уже работают системы на основе искусственного интеллекта. Они помогают распознавать ДТП на семи перекрестках города и автоматически сообщают в службу скорой помощи, если двери автомобилей после аварии не открываются. Об этом рассказали представители СМЭУ ГАИ Челябинска в развернутой статье, посвященной развитию интеллектуальной транспортной системы Челябинска.

Специалисты СМЭУ рассказали о том, как работает городской ситуационный центр, который аккумулирует информацию обо всех транспортных событиях в городе. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) объединяет светофоры, дорожные знаки, отслеживает движение уборочной техники и общественного транспорта, планы организации дорожного движения. Она ежедневно помогает челябинцам быстрее и безопаснее перемещаться по городу: пропускная способность улиц за последние годы повысилась на 12%, а сам Челябинск занял последнее место по загруженности дорог в рейтинге «Яндекс.Пробок» 2019 г.

«Мы поставили цель — объединить в единый центр все службы города, включая ГИБДД, скорую помощь, пожарные части, службы городского хозяйства — для сбора, анализа и обмена данными, а также вывода всей необходимой информации для принятия управленческих решений на мобильные устройства первых людей города и области. Важно, чтобы у руководства служб ЧС была под рукой оперативная информация: от прорыва трубы до ДТП», — сказал Игорь Беляшов, генеральный директор СМЭУ, оператора ситуационного центра Челябинска.

ИТС помогает анализировать очаги аварийности. Для этого каждую неделю ГИБДД передает в ситуационный центр для анализа обновленные данные обо всех ДТП, произошедших в городе. Еще одна особенность челябинской ИТС — объединенные в единую систему светофоры, а также около 600 видеодетекторов для подсчета трафика. Все получаемые данные собираются на одном информационном табло, выведенном на видеостену центрального управляющего пункта (ЦУП) — ситуационного центра.

Здесь же принимаются оперативные решения, которые помогают разгрузить город от заторов, снизить смертность на дорогах. Интеллектуальная транспортная система Челябинска развернута на базе информационно-интеграционной платформы RITM3 («Ритм-куб»), разработанной российской компанией Simetra.