Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

АО «Челябинский автомеханический завод» использует электронный архив «Этлас»

Компания «Этлас-софт» выпустила очередное обновление для системы электронного архива. «Челябинский автомеханический завод» перешел на работу с новой версией. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт».

С 2018 г. предприятие используют электронный архив «Этлас», что позволило усовершенствовать делопроизводство предприятия и шире использовать преимущества электронных документов.

Сотрудники «Челябинского автомеханического завода» оценили возможности электронного документооборота и электронного архива, в числе которых: автоматизация ряда операций с документами, таких как перемещение исполненных документов в архив; совместная работа с документами, облегчающая и ускоряющая согласование и принятие решений; быстрый поиск нужного документа по различным критериям; удаленная работа с документами; сокращение количества бумаг и высвобождение помещений, в которых прежде хранились бумажные оригиналы архивных документов.

Электронный архив «Этлас» используется на «ЧАМЗ» для хранения всех видов документации — кадровой, финансовой, конструкторской. Разные группы пользователей имеют доступ только к определенным разделам архива, что позволяет безопасно хранить в архиве коммерческую и конфиденциальную документацию.

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС
Облачные сервисы

Регулярные обновления программного обеспечения позволяют поддерживать функционирование архива в оптимальном режиме: устраняются ошибки, выявленные в программном коде за время после предыдущего обновления, добавляются новые функции и инструменты.

Обновление программы специалисты «ЧАМЗ» провели своими силами. В работе с архивом никаких проблем не возникло.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще