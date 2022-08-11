АО «Челябинский автомеханический завод» использует электронный архив «Этлас»

Компания «Этлас-софт» выпустила очередное обновление для системы электронного архива. «Челябинский автомеханический завод» перешел на работу с новой версией. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт».

С 2018 г. предприятие используют электронный архив «Этлас», что позволило усовершенствовать делопроизводство предприятия и шире использовать преимущества электронных документов.

Сотрудники «Челябинского автомеханического завода» оценили возможности электронного документооборота и электронного архива, в числе которых: автоматизация ряда операций с документами, таких как перемещение исполненных документов в архив; совместная работа с документами, облегчающая и ускоряющая согласование и принятие решений; быстрый поиск нужного документа по различным критериям; удаленная работа с документами; сокращение количества бумаг и высвобождение помещений, в которых прежде хранились бумажные оригиналы архивных документов.

Электронный архив «Этлас» используется на «ЧАМЗ» для хранения всех видов документации — кадровой, финансовой, конструкторской. Разные группы пользователей имеют доступ только к определенным разделам архива, что позволяет безопасно хранить в архиве коммерческую и конфиденциальную документацию.

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Регулярные обновления программного обеспечения позволяют поддерживать функционирование архива в оптимальном режиме: устраняются ошибки, выявленные в программном коде за время после предыдущего обновления, добавляются новые функции и инструменты.

Обновление программы специалисты «ЧАМЗ» провели своими силами. В работе с архивом никаких проблем не возникло.