«Первый бит» подготовил платформу российского филиала Heraeus Electro-Nite для перехода с SAP на «1С:ERP»

«Первый бит» подготовил платформу для перехода с SAP на «1С:ERP» челябинскому отделению международной компании Heraeus. Предприятие в любой момент может перейти на отечественное ПО. Проект прошел в сжатые сроки и при сильно ограниченном бюджете.

«Хераеус электро-найт Челябинск» производит устройства для мониторинга и контроля параметров жидких металлов. Это часть международной технологической группы Heraeus, выросшей из семейного бизнеса с 300-летней историей. Штаб-квартира Heraeus находится в городе Ханау, Германия.

До весны 2022 г. за учет и управление предприятием в компании отвечала система SAP ERP. Однако, в марте 2022 г. немецкий разработчик заявил об уходе с российского рынка. Руководство «Хераеус электро-найт Челябинск» решило подготовить альтернативное ПО с полноценной поддержкой и обновлениями.

Выбор пал на решение «1С:ERP Управление предприятием», потому что его легко можно интегрировать с уже используемыми в компании «1С:Документооборот» и «1С:ЗУП». Партнером стал челябинский офис ИТ-интегратора «Первый бит».

Для начала специалисты челябинского офиса «Первого бита» обследовали имеющиеся бизнес-процессы заказчика и смоделировали их реализацию в «1С:ERP». В этом им поспособствовал высокий уровень организации на предприятии.

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По соображениям экономии решили отказаться от традиционного документирования проекта. Вместо этого команда вела интерактивный реестр задач и результатов, в который на этапе моделирования вносили необходимые настройки системы.

Работа заняла меньше 5 месяцев — с мая по сентябрь 2022. Помимо автоматизации бизнес-процессов на типовой функциональности «1С:ERP», специалисты настроили обмены данными с «1С:ЗУП» и обучили работе с новой системой ключевых сотрудников.

Теперь у компании есть готовая резервная платформа для управления предприятием. Если SAP станет недоступен, «Хераеус-электро найт» сможет перейти в «1С» за один месяц, не допуская простоев в производстве.