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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
18.10.2021 ИT-компания приглашает на «пилот» системы по распознаванию оружия 1
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 2
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 3
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
22.03.2021 Mail.ru Group открывает молодежи путь в ИТ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1

Публикаций - 512, упоминаний - 638

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 33
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 16
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 16
Yandex - Яндекс 4129 15
Microsoft Corporation 11628 15
SAP SE 3272 14
ЛайфТелеком - Телфин 97 14
Cisco Systems 2158 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
Oracle Corporation 3466 11
3934 11
Комстар Регионы 89 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
Синтерра - Synterra 602 9
IBM 3677 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Softline - Софтлайн 1507 8
VK - Mail.ru Group 2508 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
Dell EMC 2502 6
VMware 1839 6
Золотая Корона 282 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 6
Открытые технологии 219 6
Telenor 325 5
Ericsson 899 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
Парус 212 5
HP Inc. 3043 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 5
Google LLC 7439 5
Naumen - Наумен 349 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 5
ИнфоТех 16 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
Nokia Corporation 2546 4
АФК Система ПАО 1057 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 34
Газпром ПАО 538 10
Роснефть НК 372 7
Farimex - Фэримекс 14 7
Почта России ПАО 1586 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 6
Альфа-Банк 1135 6
Росводоканал 44 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Visa International 1358 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 5
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 4
Сургутнефтегаз - СНГ 124 4
ВТБ24 587 4
Nissan - Японский автопроизводитель 144 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
ВТБ Банк Москвы 379 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Уралсиб Банк 391 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 3
Газпром нефть 384 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Связной ГК 897 3
Uber 257 3
Евросеть 939 3
Uber Technologies 258 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 2
KIA Motors 74 2
Hyundai Motor 148 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 10
Президент Российской Федерации 1447 8
Правительство Москвы 660 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
Правительство РФ 2226 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 2
Федеральное казначейство России 766 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 36
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 17
3G - Стандарт мобильной связи 3835 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
Безопасный город 348 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
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Big Data - Большие данные 1136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 4
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ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 231 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 3
Google Android 10752 9
Apple iOS 5744 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 8
НКТ - Р7-Офис 73 7
Linux OS 4386 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
Apple Pay 385 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Tele2 Praktik 6 4
Apple - App Store 2199 4
Галактика ERP 71 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Nvidia GeForce GTX 2130 3
ЦРТ Voice2Med 16 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
Microsoft Skype 1501 3
Apple iPhone 5 710 3
МТС Мобильные сотрудники 40 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Outlook 659 2
Microsoft Exchange 695 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 84 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Яндекс.Авто 33 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 2
Naumen Contact Center 71 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 297 2
Воробьев Михаил 44 6
Кореш Виктор 73 6
Путин Владимир 1840 5
Щеголев Игорь 676 5
Якушев Владимир 16 4
Колов Денис 5 4
Валяева Елизавета 72 4
Албычев Александр 74 4
Ковалев Дмитрий 30 3
Патока Андрей 96 3
Никифоров Николай 1126 3
Семериков Андрей 29 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Агафонова Наталия 35 3
Коваль Валерий 38 3
Дырмовский Дмитрий 76 3
Шамолин Михаил 104 3
Путин Сергей 36 3
Анкилов Константин 62 2
Солонин Спартак 25 2
Рубин Дмитрий 39 2
Черных Дмитрий 13 2
Моор Александр 8 2
Кузнецов Александр 76 2
Ускова Ольга 128 2
Фридман Михаил 56 2
Богачев Игорь 172 2
Гацко Геннадий 14 2
Зайков Максим 6 2
Попов Анатолий 98 2
Пальчун Кирилл 47 2
Хоббит Сергей 2 2
Мустафин Айрат 4 2
Василевский Андрей 20 2
Никитин Максим 21 2
Горшенин Максим 15 2
Усманов Артур 24 2
Дубинин Александр 16 2
Волков Игорь 12 2
Рейман Леонид 471 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 279
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 225
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 182
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 177
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 140
Россия - СФО - Новосибирск 2037 136
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 135
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 119
Россия - ПФО - Казань 1548 112
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 105
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 102
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 101
Россия - УФО - Тюменская область 597 93
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 88
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 83
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 81
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 71
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 67
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 66
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 65
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 58
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 58
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 55
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 52
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 49
Россия - УФО - Курганская область - Курган 152 48
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 48
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 47
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 47
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 45
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 45
Россия - Магнитогорск 152 42
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 42
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 41
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 38
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 38
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 38
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 37
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 41 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Русский язык 1028 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Мошенничество 55 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 107 1
ИТ-аналитика 15 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
Стрим-ТВ - телекомпания 81 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
The Wall Street Journal 713 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
НТВ - Телекомпания 170 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Эксперт-Урал 1 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Радио России - радиостанция 33 1
Россия Культура - телеканал 9 1
CNews Analytics 2006 7
IDC - International Data Corporation 2797 2
Kelly Services 16 2
Gartner 2230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Microsoft Research 96 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
TelecomDaily ИАА 112 1
The Economist Intelligence Unit 31 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Интерфакс-100 11 1
AC&M Consulting 70 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 7
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 2
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 2
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 3 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 20 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 68 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 17 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 326 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
University of Virginia - Виргинский университет 4 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
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Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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