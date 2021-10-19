Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Тюменская область
Тюмень
Публикаций - 512, упоминаний - 638
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Михаил 44 6
|Кореш Виктор 73 6
|Путин Владимир 1840 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Якушев Владимир 16 4
|Колов Денис 5 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Албычев Александр 74 4
|Ковалев Дмитрий 30 3
|Патока Андрей 96 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Семериков Андрей 29 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Агафонова Наталия 35 3
|Коваль Валерий 38 3
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Шамолин Михаил 104 3
|Путин Сергей 36 3
|Анкилов Константин 62 2
|Солонин Спартак 25 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Черных Дмитрий 13 2
|Моор Александр 8 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Ускова Ольга 128 2
|Фридман Михаил 56 2
|Богачев Игорь 172 2
|Гацко Геннадий 14 2
|Зайков Максим 6 2
|Попов Анатолий 98 2
|Пальчун Кирилл 47 2
|Хоббит Сергей 2 2
|Мустафин Айрат 4 2
|Василевский Андрей 20 2
|Никитин Максим 21 2
|Горшенин Максим 15 2
|Усманов Артур 24 2
|Дубинин Александр 16 2
|Волков Игорь 12 2
|Рейман Леонид 471 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786303, в очереди разбора - 689980.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786303, в очереди разбора - 689980.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru