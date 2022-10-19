Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления

«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города приниматели и частные лица смогут заказать междугороднюю доставку в приложении «Яндекс Go». Для этого нужно выбрать тариф “Пункты выдачи”, адреса удобных ПВЗ «Яндекс маркета» для отправки и получения посылки, а также размер посылки. Междугородняя доставка «Яндекса» особенно пригодится небольшим интернет-магазинам, предпринимателям, которые продают товары через социальные сети и мессе

Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты логистического оператора теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном пр

Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты крупнейшего логистического оператора России теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Об этом CNews сообщили представители CDEK. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в

Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики» федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы «Сбера». Новые автоматизированные устройства по приему и выдаче посылок начали работать более чем в 300 торговых точках Tele2 в 200 нас

Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов и предписание об устранении нарушения. Также в ФАС отмечают, что отмена надбавки позволит всем жителям страны пользоваться услугами «Почты» на равных условиях. ФАС оштрафует «Почту России» за цены на посылки Согласно сведениям о тарифах на оказание услуг «Почтой России», действующим с июня 2016 г., к труднодоступным отделениям почтовой связи относятся 736 населенных пунктов. Среди них в час

Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер». Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам. Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характе

CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис CDEK ID. Сервис предоставляет клиентам возможность получать посылки без предъявления паспорта. Выдача посылок с использованием CDEK ID будет происходить по коду, отправленному клиенту в смс. При использовании услуги заполнение дополнительных документов

«Яндекс.такси» начало доставлять посылки и» отправит ему SMS со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить. Ссылка работает, даже если у получателя еще не установлено приложение «Яндекс.такси». Для отправки посылки ее нужно будет отнести к машине и передать водителю, а получателю — выйти за ней и забрать, когда машина подъедет. В минимальную стоимость заказа – 249 руб. – входят первые 6 минут и 2

Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов огов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — гласит документ. Таможенный сбор не следует путать с таможенной пошлиной, которая также оплачивается получателем посылки. Сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в

Розница «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки дукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам. «Теперь можно лиш

Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома» DPD в России увеличила число пунктов выдачи посылок благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком – Розничные системы» С марта 2016 г. посылки от DPD можно получить в розничной сети «Ростелекома». На сегодняшний день пункты выдачи заказов появились в 50 центрах продаж и обслуживания в 30 городах Северо-Западного, Уральского и

Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS найдем решение». В ходе встречи глава Минкомсвязи России также затронул тему повышения качества клиентского обслуживания. В частности, речь шла о своевременном информировании населения о поступлении посылки. «Я получаю очень много обращений от наших граждан по этому поводу. Проблема в том, что посылка приходит, формируется уведомление, которое иногда не доходит до получателя, теряется или

«Шереметьево» прекратило принимать посылки из интернет-магазинов ия в Новосибирске и Самаре с последующим возвратом в Москву для доставки адресатам. «Почта России призывает всех участников логистической цепи, по которой приходят из-за рубежа адресованные россиянам посылки и мелкие пакеты, взвешенно подходить к принятию решений и хотя бы на время принести корпоративные интересы в жертву интересам сограждан – российских потребителей», - говорится в заявлен

«Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte ого сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудования была повышена эффективность одного из ключевых ИТ-сервисов — почтовой службы компании. Почтовая служба «Русснефти» построена на базе серверов Microsoft Exchange 2010, в качестве балансировщика нагрузки использовалась технология Microsoft Windows Network

Доставка из eBay: посылки с iPhone и iPad взламывают в 6 раз чаще, чем остальные Посылки с iPhone и iPad из американских онлайн-магазинов вскрываются в процессе доставки в 6 раз чаще, чем посылки, содержащие другие товары. Об этом рассказал Максим Андрюхин, глава российского офиса компании Bay.ru, сервиса доставки в Россию товаров из eBay и Amazon. По словам Андрюхина, возвращат

Клиенты «Почты России» смогут оплачивать посылки с помощью PayPal нной рынок PayPal все денежные операции будут производиться в рублях, что повысит интерес отечественных торговых компаний к реализации своей продукции через интернет-каналы. Кроме того, при получении посылки в случае, если посылка оплачена через систему PayPal, но ее содержимое или качество товара, отличается от заявленных продавцом, PayPal сможет вернуть клиенту стоимость посылки, о

Махинации Почты России и таможенной службы: как получить заказ с Ebay Правильная упаковка - залог удачного прохождения посылки на нашей территории. Она позволяет сразу увидеть факт того, что посылка вскрывалась и

Флешка с персональными данными была украдена из почтовой посылки бря текущего года ее представитель послал диск с архивом информации о пенсионных счетах сотрудников по почте на адрес пенсионного фонда Milliman. Посылка была получена, однако сотрудники Millim

«Яндекс» выпустил почтовое приложение для iPhone Компания «Яндекс» объявила о том, что выпустила почтовое приложение для iPhone. Где бы пользователь ни находился, он может полноценно работать с письмами через мобильный интерфейс. «В приложении мы объединили возможности «Яндекс.Почты», к ко

Одиннадцать компьютерных дисков потеряны во время пересылки по почте етил директор по маркетингу компании Perimetrix Денис Зенкин. - Эти организации периодически теряют посылки даже внутри одного города, не говоря уже о более длинных маршрутах. Отсюда вывод – вс

Почта Калининграда не принимает посылки из-за отсутствия штрих-кодов В ряде почтовых отделений Калининграда возникла серьёзная проблема в связи с отказом принимать посылки. Как пояснила сотрудница почтового отделения № 41 на улице Александра Невского, отказ связан с тем, что из Москвы до сих пор не пришли штрих-коды. В итоге калининградцы вынуждены искать

В мигрантском поселке Калининградской области открылось почтовое отделение я планируется принять еще 50-60 переселенцев. Эти люди, согласно закону, могут жить здесь до 9 месяцев, пока не трудоустроятся и не найдут жилье на территории Калининградской области. Ранее ближайшее почтовое отделение находилось в 5 км в поселке Нивенское, там же располагается школа и отделение Сбербанка. В реконструкцию здания, где расположилось почтовое отделение, Миграционный цен

В Псковской области появится передвижное почтовое отделение В Псковской области появится передвижное почтовое отделение. Первый образец вскоре начнет эксплуатационные испытания. Передвижное почтовое отделение создано на базе автомобиля «ГАЗель» (ГАЗ 33027) и является мультисервисным пун

Жители Татарстана смогут получить компьютер по почте ия. При этом цена компьютера будет не дороже аналогов из магазина, так как техника будет отгружаться прямо с завода-производителя. Также в настоящее время прорабатываются механизмы покупки компьютера по почте в кредит. Татарстанцам будут предложены несколько моделей персональных компьютеров в зависимости от потребностей покупателя. Кроме компьютеров, можно будет купить по почте ноутб

Почтовое сообщение с Грузией приостановлено по соображениям безопасности ФГУП "Почта Россия" приостановило почтовое сообщение с Грузией в связи с имеющимися случаями несоответствия требованиям безопасности вложений в почтовые отправления, направляемые в Россию из этой страны. Об этом сообщает пресс-

Mail.Ru назначила призы для 20-ти миллионного клиента почтовой службы й, совершенных в почтовой службе @Mail.Ru с момента открытия сервиса, приближается к 20-ти миллионам. В связи с этим интернет-холдинг Mail.Ru объявил о назначении призов для 20-ти миллионного клиента почтовой службы Mail.Ru. Зарегистрированный 20-ти миллионный пользователь получит супер-приз - два автомобиля ВАЗ 2110 (для себя и своего лучшего друга по переписке). При регистрации почтового

Япония: посылать этикетки по почте больше не модно Вместо того, чтобы отправлять собранные этикетки от купленных товаров по почте, покупатель теперь отправляет электронное письмо по адресу на упаковке, в котором указывает напечатанный там же код. Розыгрыш происходит сразу, а для получения приза в случае выигрыша

Получать разрешения на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц можно по почте ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" объявил 25 июля 2002 года, что физические лица могут получать разрешения на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц по почте. Для отправки заявки для оформления разрешений на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц необходимо: Скачать файлы с бланками заявления, квитанции и заполнить их. Выслать по адресу 127030,

Microsoft будет сотрудничать с Telefonica Moviles в использовании почтовой службы Hotmail анским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, в результате которого 27,9 млн. абонентов сотовой связи в 14 странах Европы, Африки и Латинской Америки получат возможность пользоваться услугами почтовой службы Hotmail. Они смогут принимать и отправлять электронную почту с использованием технологии коротких текстовых сообщений (SMS), таким образом, общаясь не только с владельцами други

Онлайновые магазины начинают рассылать свои каталоги по почте Ранее наблюдалась тенденция, когда крупные фирмы, торгующие по почте и дающие возможность выбора необходимого товара по рассылаемому каталогу, начинали использовать интернет для оформления заказов и открывали онлайновые магазины. Теперь наоборот: многие

Novell выложила на тестирование свою систему моментальной посылки сообщений ь свою услугу Internet Messaging System, которая лежит на этом сервере. Компания отказалась давать какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу. Эта услуга совместима с системой моментальной посылки сообщений, разработанной AOL, о чём мы сообщали еще в августе. Это первый опыт компании по предоставлению бесплатных услуг. Она обещает, что на сервере не будет рекламы и каждому зареги

Обнаружена неисправность почтовой службы Go Network Во вторник была обнаружена ошибка в работе бесплатной почтовой службы портала Go Network. Владельцы адресов с доменным именем "go.com" могли посылать сообщения, но не могли получать их, если те были отправлены с использованием других почтовых служ