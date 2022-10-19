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Почта услуги почтовой связи почтовые услуги почтовые отправления

Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления

«Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович «Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович
«В почтовом отделении» 1953г. Художник - Рубин Ефим Евсеевич (1919-1986) Заслуженный художник РСФСР «В почтовом отделении» 1953г. Художник - Рубин Ефим Евсеевич (1919-1986) Заслуженный художник РСФСР
Художник Шапаев фёдор Васильевич "Сельский почтальон" 1960. Художник Шапаев фёдор Васильевич "Сельский почтальон" 1960.
"Почта идёт", 1960 г. Семёнов Борис Александрович (1917 - 1991) "Почта идёт", 1960 г. Семёнов Борис Александрович (1917 - 1991)
«Почта пришла», 1976 год Жемерикин Вячеслав Федорович «Почта пришла», 1976 год Жемерикин Вячеслав Федорович
На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995) На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995)
«Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович


19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

приниматели и частные лица смогут заказать междугороднюю доставку в приложении «Яндекс Go». Для этого нужно выбрать тариф “Пункты выдачи”, адреса удобных ПВЗ «Яндекс маркета» для отправки и получения посылки, а также размер посылки. Междугородняя доставка «Яндекса» особенно пригодится небольшим интернет-магазинам, предпринимателям, которые продают товары через социальные сети и мессе
18.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта

СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты логистического оператора теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном пр
17.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта

СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты крупнейшего логистического оператора России теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Об этом CNews сообщили представители CDEK. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в

01.12.2021 Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики»

федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы «Сбера». Новые автоматизированные устройства по приему и выдаче посылок начали работать более чем в 300 торговых точках Tele2 в 200 нас
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов

и предписание об устранении нарушения. Также в ФАС отмечают, что отмена надбавки позволит всем жителям страны пользоваться услугами «Почты» на равных условиях. ФАС оштрафует «Почту России» за цены на посылки Согласно сведениям о тарифах на оказание услуг «Почтой России», действующим с июня 2016 г., к труднодоступным отделениям почтовой связи относятся 736 населенных пунктов. Среди них в час
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер». Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам. Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характе
11.12.2020 CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта

Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис CDEK ID. Сервис предоставляет клиентам возможность получать посылки без предъявления паспорта. Выдача посылок с использованием CDEK ID будет происходить по коду, отправленному клиенту в смс. При использовании услуги заполнение дополнительных документов

29.08.2019 «Яндекс.такси» начало доставлять посылки

и» отправит ему SMS со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить. Ссылка работает, даже если у получателя еще не установлено приложение «Яндекс.такси». Для отправки посылки ее нужно будет отнести к машине и передать водителю, а получателю — выйти за ней и забрать, когда машина подъедет. В минимальную стоимость заказа – 249 руб. – входят первые 6 минут и 2

24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов

огов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — гласит документ. Таможенный сбор не следует путать с таможенной пошлиной, которая также оплачивается получателем посылки. Сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в
22.01.2018 Розница «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки

дукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам. «Теперь можно лиш
28.03.2016 Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома»

DPD в России увеличила число пунктов выдачи посылок благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком – Розничные системы» С марта 2016 г. посылки от DPD можно получить в розничной сети «Ростелекома». На сегодняшний день пункты выдачи заказов появились в 50 центрах продаж и обслуживания в 30 городах Северо-Западного, Уральского и 
09.09.2013 Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS

найдем решение». В ходе встречи глава Минкомсвязи России также затронул тему повышения качества клиентского обслуживания. В частности, речь шла о своевременном информировании населения о поступлении посылки. «Я получаю очень много обращений от наших граждан по этому поводу. Проблема в том, что посылка приходит, формируется уведомление, которое иногда не доходит до получателя, теряется или

18.04.2013 «Шереметьево» прекратило принимать посылки из интернет-магазинов

ия в Новосибирске и Самаре с последующим возвратом в Москву для доставки адресатам. «Почта России призывает всех участников логистической цепи, по которой приходят из-за рубежа адресованные россиянам посылки и мелкие пакеты, взвешенно подходить к принятию решений и хотя бы на время принести корпоративные интересы в жертву интересам сограждан – российских потребителей», - говорится в заявлен
04.07.2012 «Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte

ого сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудования была повышена эффективность одного из ключевых ИТ-сервисов — почтовой службы компании. Почтовая служба «Русснефти» построена на базе серверов Microsoft Exchange 2010, в качестве балансировщика нагрузки использовалась технология Microsoft Windows Network

01.06.2012 Доставка из eBay: посылки с iPhone и iPad взламывают в 6 раз чаще, чем остальные

Посылки с iPhone и iPad из американских онлайн-магазинов вскрываются в процессе доставки в 6 раз чаще, чем посылки, содержащие другие товары. Об этом рассказал Максим Андрюхин, глава российского офиса компании Bay.ru, сервиса доставки в Россию товаров из eBay и Amazon. По словам Андрюхина, возвращат
27.03.2012 Клиенты «Почты России» смогут оплачивать посылки с помощью PayPal

нной рынок PayPal все денежные операции будут производиться в рублях, что повысит интерес отечественных торговых компаний к реализации своей продукции через интернет-каналы. Кроме того, при получении посылки в случае, если посылка оплачена через систему PayPal, но ее содержимое или качество товара, отличается от заявленных продавцом, PayPal сможет вернуть клиенту стоимость посылки, о
10.11.2011 Махинации Почты России и таможенной службы: как получить заказ с Ebay

Правильная упаковка - залог удачного прохождения посылки на нашей территории. Она позволяет сразу увидеть факт того, что посылка вскрывалась и
24.10.2011 Флешка с персональными данными была украдена из почтовой посылки

бря текущего года ее представитель послал диск с архивом информации о пенсионных счетах сотрудников по почте на адрес пенсионного фонда Milliman. Посылка была получена, однако сотрудники Millim
22.06.2011 «Яндекс» выпустил почтовое приложение для iPhone

Компания «Яндекс» объявила о том, что выпустила почтовое приложение для iPhone. Где бы пользователь ни находился, он может полноценно работать с письмами через мобильный интерфейс. «В приложении мы объединили возможности «Яндекс.Почты», к ко
31.10.2008 Одиннадцать компьютерных дисков потеряны во время пересылки по почте

етил директор по маркетингу компании Perimetrix Денис Зенкин. - Эти организации периодически теряют посылки даже внутри одного города, не говоря уже о более длинных маршрутах. Отсюда вывод – вс
24.07.2008 Почта Калининграда не принимает посылки из-за отсутствия штрих-кодов

В ряде почтовых отделений Калининграда возникла серьёзная проблема в связи с отказом принимать посылки. Как пояснила сотрудница почтового отделения № 41 на улице Александра Невского, отказ связан с тем, что из Москвы до сих пор не пришли штрих-коды. В итоге калининградцы вынуждены искать
21.07.2008 В мигрантском поселке Калининградской области открылось почтовое отделение

я планируется принять еще 50-60 переселенцев. Эти люди, согласно закону, могут жить здесь до 9 месяцев, пока не трудоустроятся и не найдут жилье на территории Калининградской области. Ранее ближайшее почтовое отделение находилось в 5 км в поселке Нивенское, там же располагается школа и отделение Сбербанка. В реконструкцию здания, где расположилось почтовое отделение, Миграционный цен
31.07.2007 В Псковской области появится передвижное почтовое отделение

В Псковской области появится передвижное почтовое отделение. Первый образец вскоре начнет эксплуатационные испытания. Передвижное почтовое отделение создано на базе автомобиля «ГАЗель» (ГАЗ 33027) и является мультисервисным пун
09.02.2007 Жители Татарстана смогут получить компьютер по почте

ия. При этом цена компьютера будет не дороже аналогов из магазина, так как техника будет отгружаться прямо с завода-производителя. Также в настоящее время прорабатываются механизмы покупки компьютера по почте в кредит. Татарстанцам будут предложены несколько моделей персональных компьютеров в зависимости от потребностей покупателя. Кроме компьютеров, можно будет купить по почте ноутб
02.10.2006 Почтовое сообщение с Грузией приостановлено по соображениям безопасности

ФГУП "Почта Россия" приостановило почтовое сообщение с Грузией в связи с имеющимися случаями несоответствия требованиям безопасности вложений в почтовые отправления, направляемые в Россию из этой страны. Об этом сообщает пресс-
14.09.2004 Mail.Ru назначила призы для 20-ти миллионного клиента почтовой службы

й, совершенных в почтовой службе @Mail.Ru с момента открытия сервиса, приближается к 20-ти миллионам. В связи с этим интернет-холдинг Mail.Ru объявил о назначении призов для 20-ти миллионного клиента почтовой службы Mail.Ru. Зарегистрированный 20-ти миллионный пользователь получит супер-приз - два автомобиля ВАЗ 2110 (для себя и своего лучшего друга по переписке). При регистрации почтового

10.09.2002 Япония: посылать этикетки по почте больше не модно

Вместо того, чтобы отправлять собранные этикетки от купленных товаров по почте, покупатель теперь отправляет электронное письмо по адресу на упаковке, в котором указывает напечатанный там же код. Розыгрыш происходит сразу, а для получения приза в случае выигрыша

29.07.2002 Получать разрешения на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц можно по почте

ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" объявил 25 июля 2002 года, что физические лица могут получать разрешения на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц по почте. Для отправки заявки для оформления разрешений на эксплуатацию РЭС диапазона 27 МГц необходимо: Скачать файлы с бланками заявления, квитанции и заполнить их. Выслать по адресу 127030,

11.01.2002 Microsoft будет сотрудничать с Telefonica Moviles в использовании почтовой службы Hotmail

анским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, в результате которого 27,9 млн. абонентов сотовой связи в 14 странах Европы, Африки и Латинской Америки получат возможность пользоваться услугами почтовой службы Hotmail. Они смогут принимать и отправлять электронную почту с использованием технологии коротких текстовых сообщений (SMS), таким образом, общаясь не только с владельцами други
14.07.2000 Онлайновые магазины начинают рассылать свои каталоги по почте

Ранее наблюдалась тенденция, когда крупные фирмы, торгующие по почте и дающие возможность выбора необходимого товара по рассылаемому каталогу, начинали использовать интернет для оформления заказов и открывали онлайновые магазины. Теперь наоборот: многие
24.09.1999 Novell выложила на тестирование свою систему моментальной посылки сообщений

ь свою услугу Internet Messaging System, которая лежит на этом сервере. Компания отказалась давать какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу. Эта услуга совместима с системой моментальной посылки сообщений, разработанной AOL, о чём мы сообщали еще в августе. Это первый опыт компании по предоставлению бесплатных услуг. Она обещает, что на сервере не будет рекламы и каждому зареги
18.02.1999 Обнаружена неисправность почтовой службы Go Network

Во вторник была обнаружена ошибка в работе бесплатной почтовой службы портала Go Network. Владельцы адресов с доменным именем "go.com" могли посылать сообщения, но не могли получать их, если те были отправлены с использованием других почтовых служ
17.02.1999 Oracle внедряет собственное почтовое ПО

Корпорация Oracle создала почтовое ПО собственной разработки на основе ПО Netscape Communications Communicator. Это было вызвано необходимостью налаживать стабильную работу почтовой системы внутри компании. До этого Ora

Публикаций - 1428, упоминаний - 1458

Почта и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24198 148
Yandex - Яндекс 6644 100
Google LLC 11470 72
VK - Mail.ru Group 3295 59
Ростелеком 10849 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 43
Apple Inc 11735 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11184 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8484 33
7774 31
Yahoo! 3690 30
Samsung Electronics 10034 30
МегаФон 8044 30
Meta Platforms - Facebook 4389 28
IBM - International Business Machines Corp 9367 27
Amazon Inc - Amazon.com 2928 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3399 25
Intel Corporation 11966 23
X Corp - Twitter 2819 20
Цифра ГК 2306 19
PayPal 653 18
Oracle Corporation 6553 17
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 16
Cisco Systems 5033 15
InfoWatch - Инфовотч 972 15
Softline - Софтлайн 2464 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2750 13
HP Inc. 5634 13
Huawei 3741 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 878 12
AOL Inc 1589 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5649 11
Directum - Директум 1023 11
SAP SE 5142 11
Adobe Systems 1531 11
Dell EMC 4985 11
Telegram Group 1571 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1388 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 805 10
Почта России ПАО 2024 199
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6690 39
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 425 26
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 112 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1173 20
eBay Inc 1609 19
Visa International 1932 19
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1070 15
Лента - Сеть розничной торговли 1938 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 14
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 13
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 186 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 12
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 11
Яндекс.Доставка 66 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 954 11
Связной ГК 1360 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2673 10
Открытие ФК - Банк Открытие 528 10
UPS 198 10
Сбер - СберЛогистика 61 9
Альфа-Банк 1700 8
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 8
Евросеть 1403 7
РЖД - Российские железные дороги 1808 7
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 6
HeadHunter Group - HH Group 375 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 411 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 834 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1057 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1127 5
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 5
Почта Банк 429 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10745 97
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4222 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5189 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5527 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 35
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3154 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3183 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 24
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1289 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4410 20
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2866 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1833 17
Судебная власть - Judicial power 2233 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1809 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3562 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2272 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2976 17
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1779 16
Федеральное казначейство России 1671 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2120 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2864 11
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 679 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 763 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 378 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 10 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
Демократическая политическая партия США 111 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 289 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Verdi 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 668 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
АФТ - Ассоциация Финтех 120 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 43 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60440 281
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12319 236
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45822 228
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24493 195
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28071 172
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11144 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28678 161
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23569 159
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22996 153
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11924 124
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8182 122
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27089 119
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11944 115
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23941 108
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23045 107
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10103 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14960 104
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15683 91
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3745 90
Оповещение и уведомление - Notification 4145 89
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10226 88
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8820 88
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7222 87
Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1672 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19771 86
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11167 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16392 82
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5977 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20690 79
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 78
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11837 75
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6763 75
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5746 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10503 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11817 63
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9842 62
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6046 59
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3614 58
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13889 56
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14769 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 98
Microsoft Windows 15167 92
Google Android 13527 78
Apple iOS 7430 60
Microsoft Office 3593 41
Linux OS 9265 38
Microsoft Outlook 1351 38
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1336 37
Google Gmail 914 37
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 36
Microsoft Windows 2000 8661 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 32
Apple iPhone 6 4862 31
Microsoft Exchange 1383 28
Яндекс.Маркет 811 27
Космодром Байконур 1060 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1904 24
Apple iPad 3812 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1216 24
Google Play - Google Store - Android Market 3177 24
Microsoft Windows Live Hotmail 302 24
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 22
Новые облачные технологии - МойОфис 670 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3942 21
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 535 21
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3048 20
Apple - App Store 2788 19
VK - Mail.Ru Почта 337 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 18
Microsoft Edge - браузер 1970 18
Microsoft Office Word 735 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 17
Microsoft Windows XP 2542 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 715 16
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 147 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 15
Microsoft SharePoint Server 697 15
Apple macOS 1924 15
Путин Владимир 2996 32
Медведев Дмитрий 1644 20
Малышев Сергей 67 16
Никифоров Николай 1134 13
Скатин Алексей 33 10
Козырев Алексей 297 9
Гришин Дмитрий 208 7
Рейман Леонид 1040 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 7
Зенкин Денис 262 7
Евраев Михаил 252 7
Бельянинов Андрей 18 6
Демидов Михаил 133 6
Щеголев Игорь 696 6
Щеглов Петр 54 6
Ковалев Александр 159 6
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 46 6
Иванов Александр 95 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 5
Лысенко Эдуард 295 5
Акимов Максим 182 5
Волков Михаил 44 5
Сырцов Игорь 27 5
Ульянов Владимир 160 5
Бедарев Виталий 17 4
Иоспа Анна 6 4
Подгузов Николай 28 4
Шадаев Максут 853 4
Артамонова Анна 183 4
Страшнов Дмитрий 111 4
Газаров Артур 77 3
Мельникова Анастасия 329 3
Дырдасов Виталий 9 3
Самойленко Максим 66 3
Комиссаров Дмитрий 219 3
Волков Сергей 71 3
Касперский Евгений 316 3
Клочков Николай 3 3
Фурсин Алексей 156 3
Бондаренко Михаил 55 3
Россия - РФ - Российская федерация 135531 753
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41326 301
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51190 268
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16521 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16255 96
Европа 21468 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13156 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13973 73
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13854 57
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Франция - Французская Республика 7715 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3690 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2781 31
Россия - СФО - Новосибирск 4038 30
Казахстан - Республика 5335 30
Беларусь - Белоруссия 5359 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2664 26
Южная Корея - Республика 6508 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2250 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2708 22
Швеция - Королевство 3588 22
Канада 4798 22
Индия - Bharat 5290 22
Азия - Азиатский регион 5330 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1590 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2874 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2451 19
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Коммерсантъ - Издательский дом 1617 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5845 11
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2685 8
AP - Associated Press 1995 8
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 7
Ведомости 819 7
Times 607 7
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Silicon.com 364 4
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РИА Новости 853 4
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FT - Financial Times 1196 4
MSNBC - телеканал 89 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2909 12
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Forrester Research 819 6
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 209 2
Forrester Wave 45 2
S&P 500 555 1
Fortune Global 500 285 1
INFOLine-Аналитика 47 1
BCG - Boston Consulting Group 105 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 58 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Harris Interactive 81 1
Jon Peddie Research 36 1
Frost & Sullivan 202 1
Forrester Consulting 26 1
Mercury Research 66 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 140 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Trend Micro Fast Facts 1 1
CNews Инновация года - награда 108 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IBM Institute for Business Value 25 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
РАН - Российская академия наук 1784 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 71 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 883 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 2
Государственный Русский музей 46 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 2
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 117 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 21 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 269 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 39 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1421 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 192 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 306 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 278 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 1
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 320 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 267 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 114 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1004 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 4
День молодёжи - 27 июня 745 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 3
Ленинская премия 10 3
Единый день голосования 108 3
Международный женский день - 8 марта 319 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 273 2
CNews AWARDS - награда 456 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
Высокие технологии XXI века 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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