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Норникель
Норильский никель


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
16.09.2021 Андрей Холинов, генеральный директор К2РУ: «Чат-боты, RPA и AI — новый виток развития BPM-сегмента» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 5
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 5
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 2
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 2
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 4
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP 3
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО 6
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 2
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим 3
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.03.2020 Uipath утроил продажи в России и СНГ 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze 3
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1

Публикаций - 177, упоминаний - 302

Норникель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 28
SAP SE 3211 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
Крок 1219 13
Microsoft Corporation 11060 12
IBM 3537 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
SAP CIS - САП СНГ 753 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Yandex - Яндекс 4101 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 7
АйТи 751 6
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 6
Aquarius - Аквариус 209 6
АФК Система ПАО 994 6
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 6
HP - Hewlett-Packard 882 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Google LLC 7144 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
3733 5
Cisco Systems 2038 5
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Сумма Технологий 10 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 4
Ланит ГК 1155 4
Oracle Corporation 3342 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Инфосистемы Джет 675 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Schneider Electric 408 3
Wonderware 23 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Аэрофлот 493 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 15
Ингосстрах СПАО 210 13
Альфа-Банк 1123 13
Газпром нефть 382 13
Почта России ПАО 1572 13
Русагро Группа Компаний 139 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 12
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 12
АльфаСтрахование СГ 207 11
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 11
X5 Group - Пятерочка 559 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 10
X5 Group 599 10
Совкомбанк ПАО 147 10
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 9
Северсталь ПАО 204 9
Фармстандарт АО 32 9
Транснефть 159 9
ММК-Информсервис 20 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
ТрансКонтейнер 25 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
Сургутнефтегаз - СНГ 123 8
Уралкалий ПАО 62 8
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 8
Segezha Group - Сегежа Групп 85 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Счётная палата РФ 460 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Арбитражный суд Московского округа 20 4
Правительство Москвы 653 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Роснано 456 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
Process Mining - Процессная аналитика 50 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
BMS - Building Management System 31 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 2
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Apple iOS 5741 3
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 3
Google Android 10750 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
IBM Cloud 84 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
DeviceLock DLP 42 2
Microsoft Office 365 769 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Cisco Kinetic 4 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
MobilityLab WorksPad 36 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 1
Microsoft Outlook 642 1
Microsoft Office 1934 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
SAP GRC Audit Management 1 1
Java - Язык программирования 1175 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Шеховцов Юрий 33 15
Дьяченко Валерий 66 15
Чаркин Евгений 182 14
Клепиков Алексей 77 13
Богданов Кирилл 91 13
Урьяс Вадим 76 13
Четвернин Алексей 651 12
Емельченков Сергей 83 12
Суровец Дмитрий 44 12
Абакумов Евгений 103 12
Халматов Максим 45 11
Ямщиков Владимир 32 11
Поляков Сергей 60 10
Панферов Алексей 22 10
Ягнятинский Евгений 32 10
Натрусов Артем 121 10
Зырянов Илья 17 9
Кереже Дмитрий 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Трапезин Владимир 11 9
Холкин Дмитрий 15 9
Муравьев Владимир 29 9
Огурцов Юрий 13 9
Погосова Карина 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Дрейгер Павел 15 9
Савкин Владимир 38 8
Вахнин Павел 51 8
Прохорова Алла 45 8
Щеглов Дмитрий 8 7
Калинин Александр 95 7
Трояновский Владимир 40 6
Демидов Сергей 50 6
Петров Михаил 88 6
Михалев Евгений 40 6
Аксаков Анатолий 98 6
Феоктистов Вадим 13 5
Калинин Алексей 23 5
Россия - Российская федерация - РФ 57309 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 19
Восточная Европа 1676 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 5
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 5
Европа 3745 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - Заполярный 5 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - Мончегорск 15 3
Россия - Заполярье 38 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Швейцария - Цуг 11 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Япония 2778 2
Латинская Америка 723 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Марокко - Королевство 75 1
Россия - Архангельск 205 1
Россия - Мурманск 257 1
Перу - Республика 96 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - Крайний Север 93 1
Монголия 172 1
Россия - Тула 178 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 100 1
Россия - Тобольск 70 1
США - Сан-Франциско 691 1
Белиз 38 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Проектный офис 16 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Образование в России 335 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Бизнес-акселератор 31 1
Private Banking 16 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Транспорт 62 1
МТР - Материально-технические ресурсы 25 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
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