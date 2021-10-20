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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Норникель
Норильский никель
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 177, упоминаний - 302
Норникель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шеховцов Юрий 33 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Чаркин Евгений 182 14
|Клепиков Алексей 77 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Урьяс Вадим 76 13
|Четвернин Алексей 651 12
|Емельченков Сергей 83 12
|Суровец Дмитрий 44 12
|Абакумов Евгений 103 12
|Халматов Максим 45 11
|Ямщиков Владимир 32 11
|Поляков Сергей 60 10
|Панферов Алексей 22 10
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Натрусов Артем 121 10
|Зырянов Илья 17 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Трапезин Владимир 11 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Огурцов Юрий 13 9
|Погосова Карина 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Савкин Владимир 38 8
|Вахнин Павел 51 8
|Прохорова Алла 45 8
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Калинин Александр 95 7
|Трояновский Владимир 40 6
|Демидов Сергей 50 6
|Петров Михаил 88 6
|Михалев Евгений 40 6
|Аксаков Анатолий 98 6
|Феоктистов Вадим 13 5
|Калинин Алексей 23 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru