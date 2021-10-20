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Минздрав РФ
Министерство здравоохранения Российской Федерации


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 2
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
26.08.2021 X-Com оборудовала рабочие места в петербургском НИИ гриппа 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой» 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 1
23.07.2021 На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 2
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина 1
16.06.2021 Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 2
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 3
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 15
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1

Публикаций - 772, упоминаний - 1498

Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 158
Ростех - Ростехнологии 2230 73
Microsoft Corporation 10997 70
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 47
Восход ФГБУ НИИ 365 40
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 40
Барс груп 402 36
3726 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
IBM 3524 32
Yandex - Яндекс 4098 25
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 25
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 23
Oracle Corporation 3331 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
NVision Group - Энвижн Груп 544 22
АйТи 748 19
InterSystems - ИнтерСистемз 71 18
Netrika - Нетрика 84 17
Парус 201 16
Yota - Скартел 623 15
HDS - Hitachi Data Systems 288 15
Ланит ГК 1154 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 15
Регионком 30 14
Facebook 3764 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 12
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 12
Google LLC 7124 12
SAP SE 3207 12
Компьюлинк ГК - Compulink 209 11
ФОРС - Центр разработки 179 11
VK - Mail.ru Group 2482 11
iTeco - Ай-Теко 713 11
Корус Консалтинг ГК 803 11
Крок 1219 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Cisco Systems 2035 9
Softline - Софтлайн 1472 9
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 53
Почта России ПАО 1570 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
Роснефть НК 367 21
УЭК - Универсальная электронная карта 512 19
Газпром нефть 380 18
ВТБ Банк Москвы 371 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Аэрофлот 492 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
X5 Group 599 10
Газпромбанк - ГПБ 692 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Уралсиб Банк 389 8
Citibank - Ситибанк 170 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Ренессанс Страхование 51 7
Инвитро - Invitro 35 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
Газпром ПАО 518 7
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Вертолеты России 114 6
Татэнерго 19 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Адамас - Ювелирный завод 56 6
Sanofi - Санофи 33 5
МТС банк 254 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Ингосстрах СПАО 210 5
FedEx 31 5
Фармстандарт АО 32 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
Открытие ФК 538 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 5
Ак Барс Банк 173 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 225
Правительство РФ 2198 81
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 79
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 78
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 76
Президент Российской Федерации 1439 64
Федеральное казначейство России 766 64
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 59
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 54
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 48
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 47
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 38
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 34
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 31
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 29
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 26
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 23
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 23
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 22
Счётная палата РФ 459 21
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 21
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 20
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 20
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 19
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 19
Правительство Москвы 649 18
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
OpenCAPI Consortium 13 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Gen-Z Consortium 11 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
4CIO 12 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Linux Foundation 157 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 143
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 51
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 35
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 34
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 30
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HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 17
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 16
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 14
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 13
Безопасный город 347 12
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 12
Big Data - Большие данные 1136 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 11
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 9
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 9
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 174
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 64
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 46
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 21
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 18
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 17
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 17
Linux OS 4236 16
Microsoft Windows 10 6602 14
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 14
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 11
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 10
Электронное здравоохранение - Программа 19 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 10
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 10
IBM Watson 105 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 9
Microsoft SQL Server 789 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 8
БАРС.Alpha BI 32 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 8
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 8
СП.АРМ 18 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 7
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 6
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Apple iPad 3263 6
Microsoft Office 1916 6
1С:ERP Управление предприятием 203 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 5
Apple - App Store 2198 5
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 5
АПК БГ - Безопасный город 42 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Путин Владимир 1820 73
Бойко Елена 151 70
Медведев Дмитрий 1433 55
Шадаев Максут 384 53
Гуральников Сергей 161 43
Никифоров Николай 1126 41
Ивакин Роман 49 37
Скворцова Вероника 51 37
Козырев Алексей 270 35
Симаков Олег 106 31
Гаттаров Руслан 117 29
Мацоцкий Сергей 150 26
Бетсис Павел 84 26
Мишустин Михаил 302 24
Попов Алексей 310 23
Ермолаев Артем 340 23
Лысенко Эдуард 209 22
Громов Иван 96 21
Сафронов Роман 33 21
Четвернин Алексей 651 21
Елистратов Николай 90 19
Херсонцев Алексей 48 19
Лебедев Георгий 39 18
Чернышенко Дмитрий 234 17
Евраев Михаил 222 17
Богачев Игорь 172 17
Макаров Владимир 52 16
Фишер Андрей 54 15
Авербах Владимир 121 15
Кравченко Константин 65 14
Казарин Станислав 100 14
Пугачев Павел 29 14
Скачков Юрий 50 14
Меднов Сергей 115 14
Гайдуков Алексей 24 14
Захаров Павел 54 13
Антонов Александр 73 13
Прокошев Андрей 30 13
Никуличев Андрей 43 13
Фомичев Олег 107 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 508
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 169
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 30
Россия - Новосибирская область 810 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 24
Россия - Свердловская область 804 23
Россия - Омская область 382 22
Россия - Ростовская область 859 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 22
Россия - Челябинская область 658 21
Россия - Волгоградская область 395 20
Россия - Самарская область 557 20
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Россия - Калужская область 568 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 18
Россия - Тюменская область 581 17
Германия - Федеративная Республика 3606 17
Россия - Вологодская область 314 16
Россия - Краснодарский край 913 16
Россия - Белгородская область 363 16
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 16
Россия - Владимирская область 366 16
Россия - Пензенская область 346 15
Россия - Красноярский край 657 15
Россия - Республика Алтай 681 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 14
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Россия - Астраханская область 369 14
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Индия - Республика 2156 13
Россия - Курская область 338 13
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Россия 24 - телеканал 86 1
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Wikipedia - Википедия 272 1
WikiLeaks 106 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 39
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 2
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Discovery Research Group 14 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 10
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 9
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 8
РАН - Российская академия наук 315 7
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 6
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 5
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 3
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Академгородок Новосибирск 29 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 4 1
МНИОИ им П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена 1 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 43
CNews AWARDS 291 32
Биотехмед 8 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 4
CNews Баттл 34 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
МТС Телеком Идея 11 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Цифровая прокачка региона 22 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
CNews APPWards 36 1
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Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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