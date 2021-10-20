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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минздрав РФ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 772, упоминаний - 1498
Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 73
|Бойко Елена 151 70
|Медведев Дмитрий 1433 55
|Шадаев Максут 384 53
|Гуральников Сергей 161 43
|Никифоров Николай 1126 41
|Ивакин Роман 49 37
|Скворцова Вероника 51 37
|Козырев Алексей 270 35
|Симаков Олег 106 31
|Гаттаров Руслан 117 29
|Мацоцкий Сергей 150 26
|Бетсис Павел 84 26
|Мишустин Михаил 302 24
|Попов Алексей 310 23
|Ермолаев Артем 340 23
|Лысенко Эдуард 209 22
|Громов Иван 96 21
|Сафронов Роман 33 21
|Четвернин Алексей 651 21
|Елистратов Николай 90 19
|Херсонцев Алексей 48 19
|Лебедев Георгий 39 18
|Чернышенко Дмитрий 234 17
|Евраев Михаил 222 17
|Богачев Игорь 172 17
|Макаров Владимир 52 16
|Фишер Андрей 54 15
|Авербах Владимир 121 15
|Кравченко Константин 65 14
|Казарин Станислав 100 14
|Пугачев Павел 29 14
|Скачков Юрий 50 14
|Меднов Сергей 115 14
|Гайдуков Алексей 24 14
|Захаров Павел 54 13
|Антонов Александр 73 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Никуличев Андрей 43 13
|Фомичев Олег 107 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru