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Металлы Сплавы



06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 2
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
07.09.2021 «Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона 1
03.09.2021 Создан процессор, аппаратная архитектура которого меняется «на лету» 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 2
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE 1
12.08.2021 Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома 1
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 1
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 1
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 2
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 1
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 2
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу? 1
10.06.2021 Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua 2
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 1
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 1
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 1

Публикаций - 746, упоминаний - 813
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
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