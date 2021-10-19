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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аэрофлот
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 492, упоминаний - 1269
Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Кирилл 90 38
|Чаркин Евгений 182 28
|Урьяс Вадим 76 28
|Клепиков Алексей 77 26
|Дьяченко Валерий 66 25
|Абакумов Евгений 103 24
|Ямщиков Владимир 32 24
|Нестеров Алексей 79 22
|Халматов Максим 45 22
|Вахнин Павел 51 19
|Прохорова Алла 45 19
|Сотин Денис 102 17
|Рыстенко Михаил 57 16
|Путин Владимир 1819 16
|Соловьев Алексей 60 15
|Поляков Сергей 60 15
|Семенихин Игорь 37 15
|Каюмов Шамиль 34 14
|Карпов Иван 41 14
|Емелин Александр 25 14
|Степченков Максим 36 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Портной Михаил 23 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Смык Виталий 27 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Егоров Владимир 52 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Путятинский Сергей 53 13
|Слышкин Василий 54 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Платонов Михаил 38 13
|Натрусов Артем 121 13
|Панферов Алексей 22 13
|Рубин Адар 28 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Хасин Михаил 26 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658096.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658096.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru