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Аэрофлот


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 3
23.09.2021 «Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 8
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 12
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
16.07.2021 Сбербанк полностью меняет линейку своих банковских карт 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 8
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 2
19.04.2021 Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
02.04.2021 Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 7
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 1
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях 7
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 2
23.12.2020 Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 10
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 1

Публикаций - 492, упоминаний - 1269

Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 74
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 48
SAP SE 3207 48
Microsoft Corporation 10973 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 29
IBM 3522 26
Ramax - Рамакс 62 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 20
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 211 19
Schneider Electric 408 17
VK - Mail.ru Group 2482 17
SAP CIS - САП СНГ 753 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Cinimex - Синимекс 160 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 15
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 14
Ситилабс 25 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Такском - Taxcom 119 14
Rimini Street 38 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
Крок 1219 13
Oracle Corporation 3325 13
Yandex - Яндекс 4097 11
Астерос - Asteros 531 10
АйТи 747 10
3720 10
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 9
Sabre Corporation 116 9
Samsung Electronics 5611 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 6
Luxoft - Люксофт 233 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 77
РЖД - Российские железные дороги 1081 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 40
Альфа-Банк 1122 37
Газпромбанк - ГПБ 692 35
Ингосстрах СПАО 210 27
Почта России ПАО 1569 27
X5 Group - Пятерочка 559 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 23
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 21
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Газпром ПАО 518 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
X5 Group 599 17
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 17
Совкомбанк ПАО 147 17
Уралсиб Банк 389 17
Траско - Trasko 27 16
ВТБ24 583 15
Норникель - Норильский никель 177 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 14
Интер РАО ПАО 158 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 93 13
OKS Group 31 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
АльфаСтрахование СГ 207 12
ТрансКонтейнер 25 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 43
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 16
Правительство РФ 2198 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Правительство Москвы 648 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 9
Счётная палата РФ 458 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
Федеральное казначейство России 766 9
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Роснано 456 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 2
Демократическая политическая партия США 36 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4CIO 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 46
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 37
Big Data - Большие данные 1136 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 19
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 15
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 5
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ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Kubernetes 307 2
Google Android 10750 29
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 21
Apple iOS 5741 21
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
Microsoft Windows 10 6590 10
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
Apple macOS 920 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 7
VK - Mail.ru Облако 77 7
VK - Mail.Ru myTarget 99 7
Linux OS 4226 7
SQL - Язык программирования 432 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Аэрофлот Бонус 21 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Купибилет - Kupibilet 13 4
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Swiss-AS AMOS 11 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 326 4
Microsoft SQL Server 786 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Microsoft Office 365 769 3
Alfresco 114 3
VK - Mail.ru Одноклассники 847 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iPad 3263 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Богданов Кирилл 90 38
Чаркин Евгений 182 28
Урьяс Вадим 76 28
Клепиков Алексей 77 26
Дьяченко Валерий 66 25
Абакумов Евгений 103 24
Ямщиков Владимир 32 24
Нестеров Алексей 79 22
Халматов Максим 45 22
Вахнин Павел 51 19
Прохорова Алла 45 19
Сотин Денис 102 17
Рыстенко Михаил 57 16
Путин Владимир 1819 16
Соловьев Алексей 60 15
Поляков Сергей 60 15
Семенихин Игорь 37 15
Каюмов Шамиль 34 14
Карпов Иван 41 14
Емелин Александр 25 14
Степченков Максим 36 14
Сороченков Алексей 23 14
Портной Михаил 23 14
Трофимова Людмила 31 14
Смык Виталий 27 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Сыкулев Андрей 57 14
Мискевич Евгений 29 14
Егоров Владимир 52 14
Москальков Дмитрий 23 14
Путятинский Сергей 53 13
Слышкин Василий 54 13
Федечкин Сергей 19 13
Шевченко Владимир 135 13
Платонов Михаил 38 13
Натрусов Артем 121 13
Панферов Алексей 22 13
Рубин Адар 28 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Хасин Михаил 26 13
Россия - Российская федерация - РФ 57070 295
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 47
Восточная Европа 1665 46
Россия - Санкт-Петербург 7035 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 27
Германия - Федеративная Республика 3601 18
Украина 3338 15
Казахстан - Республика 2615 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 12
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 10
Россия - Татарстан - Казань 1505 9
Россия - Екатеринбург 2050 8
Россия - Новосибирск 1951 8
Индия - Республика 2151 8
Европа 3718 7
Финляндия - Финляндская Республика 810 6
Япония 2745 5
Россия - Белгород 236 5
Канада 1290 5
Франция - Французская Республика 2108 5
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 5
Россия - Республика Крым 625 4
Россия - Ульяновск 292 4
Россия - Пермь 736 4
Грузия 687 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Татарстан Республика 1612 4
Россия - Пенза 250 3
Россия - Владивосток 863 3
Эстония - Эстонская Республика 410 3
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Россия - Воронеж 683 3
Россия - Иннополис 292 3
Литва - Литовская Республика 328 3
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 67
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 42
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 143 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1419 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
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