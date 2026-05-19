«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов

«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Современные тренажеры на основе виртуальной реальности — собственная разработка специалистов авиакомпании. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

При создании тренажеров использовались интеграции технологий визуализации, трекинга и тактильного отклика. Пользователь оказывается в виртуальной кабине пилота, которая полностью повторяет реальную, и может в интерактивном формате: изучать расположение органов управления воздушного судна; отрабатывать процедуры на первичном уровне; закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях.

Уже сейчас VR-тренажеры применяются в Авиационной школе Аэрофлота» для начальной подготовки летного состава на уровне CBT (Computer Based Training). Таким образом, будущие пилоты получают ценные практические навыки до этапа подготовки на FFS (Full Flight Simulators) и выполнения реального полета.

