«Т-Банк» и «Аэрофлот» запустили онлайн-оплату авиабилетов в рассрочку

«Т-Банк» и «Аэрофлот» объявили о запуске оплаты частями при покупке авиабилетов на сайте и в приложении авиакомпании. Теперь клиенты «Т-Банка» могут оформить оплату перелета с помощью рассрочки без необходимости вносить всю сумму сразу.

Оплатить билеты в рассрочку можно при сумме заказа от 3 тыс. руб. Сервис предусматривает возможность использования льготного периода кредитования без начисления процентов. Это особенно актуально перед началом сезона отпусков, когда расходы на поездки традиционно возрастают.

Новое решение стало результатом стратегического сотрудничества «Т‑Банка» и «Аэрофлота». Оно объединяет опыт «Т-Банка» в финансовой и технологической сфере с широкой маршрутной сетью и крупной пользовательской базой национального авиаперевозчика. Партнерство направлено на повышение доступности путешествий и улучшение клиентского опыта на всех этапах покупки.

Максим Зайцев, СЕО сервисов рассрочек «Т-Банка», сказал: «Сегодня меняется сам подход к оплате покупок и услуг. Людям важно не просто приобрести нужный товар или сервис, а сделать это максимально просто и удобно, в том числе с точки зрения планирования бюджета. Поэтому оплата частями сегодня появляется практически во всех категориях, от повседневных покупок до путешествий. Такой формат переходит в категорию базовых и одновременно наиболее популярных финансовых инструментов, который может помочь гибко планировать расходы и не откладывать важные покупки и впечатления».

Виталий Лапин, директор департамента продаж и маркетинга «Аэрофлота», сказал: «Рассрочка от «Т-Банка» дает нашим пассажирам новые возможности для планирования путешествий. К услугам авиапутешественников не только обширная маршрутная сеть «Аэрофлота», но и комфортные условия рассрочки. Возможность оплатить билет частями — это удобный современный финансовый инструмент, который позволяет контролировать расходы на перелеты и рационально управлять личным бюджетом».

Выбрать рейс можно на сайте или в приложении «Аэрофлота» и на этапе оплаты указать рассрочку. Затем заполнить короткую анкету. После ввода данных и одобрения заявки билет будет сразу оформлен, а подтверждение придет на электронную почту. Информация о платежах будет доступна в приложении «Т-Банка».

