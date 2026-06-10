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В аэропорту Владивосток на стойках регистрации установлены мобильные кассы «Аэрофлота»

В международном аэропорту Владивосток на стойках регистрации действует система по продаже персональных опций группы ПАО «Аэрофлот». Об этом CNews сообщили представители аэропорта Владивосток.

Пассажирам доступны к оформлению и оплате: оформление сверхнормативного и негабаритного багажа; повышение класса обслуживания; оформление перевозки животного или спортинвентаря; выбор места повышенного комфорта; спальный ряд.

Сервис реализуется с использованием мобильной кассы и позволяет сократить время пассажиров на оформление в кассах и использовать преимущества оформления и оплаты во время регистрации на рейс. Это значит, что пассажиры могут приобрести персональные опции, которые не были оформлены ранее, до прибытия в аэропорт.

Оплата персональных опций может быть произведена кредитной или дебетовой банковской картой.

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