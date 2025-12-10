«Аэрофлот» и Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации на внутренних рейсах

«Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации в терминале B. Теперь пассажирам ещё удобнее регистрироваться на внутренние рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия».

Найти новые стойки саморегистрации просто, так как они расположены в начале зала регистрации перед основными стойками регистрации класса эконом и Drop Off. Пройти самостоятельную регистрацию могут путешественники, которые летят как с ручной кладью, так и с багажом.

Пассажиры без багажа с помощью стоек могут самостоятельно зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон.

Пассажиры с багажом могут зарегистрироваться, распечатать посадочный талон и багажную бирку. После этого можно самостоятельно сдать багаж на специальной стойке рядом с киоском.

Стойки саморегистрации оборудованы большими сенсорными экранами с удобным интуитивным интерфейсом. Если у путешественника возникнут вопросы, помогут работники «Аэрофлота», которые постоянно дежурят возле киосков.

В преддверии пикового сезона новогодних авиаперевозок киоски саморегистрации позволят пассажирам внутренних рейсов быстро и с комфортом проходить предполётные процедуры, не обращаясь на обычные стойки. В перспективе авиакомпания намерена увеличивать количество стоек самостоятельной регистрации в базовом аэропорту.