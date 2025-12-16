Разделы

«Аэрофлот» запустил бесплатный онлайн-сервис по оформлению справок для пассажиров

«Аэрофлот» запустил бесплатный онлайн-сервис по оформлению справок для пассажиров. Путешественники могут заказать документы на сайте авиакомпании в разделе «Сервисы и услуги/Оформление справок». Доступно онлайн оформление справок: о подтверждении факта перелёта; о подтверждении факта приобретения и стоимости перевозки; об отмене или задержке рейса.

Чтобы получить справку, необходимо заполнить короткую онлайн-заявку. Дата рейса не должна быть позднее 2 лет от даты запроса. Справка, подписанная электронной цифровой подписью, имеет полную юридическую силу и формируется моментально. Пассажир получит документ на электронную почту, указанную при оформлении заявки.

Ожидается, что новый онлайн-сервис будет пользоваться спросом у путешественников, которым необходимы подтверждающие документы о полёте. Теперь пассажирам не нужно лично посещать офисы авиакомпании и оплачивать сервисный сбор за оформление бумажного документа.

«Аэрофлот» постоянно развивает и трансформирует цифровые сервисы для пассажиров. Ранее авиакомпания сообщила о продаже дополнительных услуг через чат-бота. В июне 2025 г. «Аэрофлот» запустил новую версию сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров.

