«Аэрофлот» модернизировал систему управления обратной связью пассажиров на базе российской платформы FeedBackTalk

С начала июля 2026 г. «Аэрофлот» завершил проект модернизации системы управления обратной связью пассажиров в рамках развития единой коммуникационной платформы. В качестве нового решения была выбрана российская платформа FeedBackTalk, которая расширила возможности проведения клиентских исследований, анализа обратной связи и дальнейшего развития инструментов управления клиентским опытом. Об этом CNews сообщили представители компании «ТехноИнтеллект».

Работы по внедрению и интеграции платформы были выполнены при участии компании «АСТ Капитал», специализирующейся на реализации комплексных ИТ-проектов для государственных и коммерческих организаций.

Развитие клиентского опыта требует постоянного совершенствования инструментов обратной связи, внедрения новых форматов исследований и оперативного запуска инициатив, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров. Возможности ранее используемого решения уже не в полной мере соответствовали этим задачам, ограничивая скорость внедрения новых сценариев взаимодействия с клиентами и дальнейшее развитие клиентских исследований.

Для поддержки стратегии цифровой трансформации клиентских сервисов «Аэрофлоту» требовалась современная платформа корпоративного уровня, способная обеспечивать высокую производительность, масштабируемость и быстро адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса.

В качестве нового решения была выбрана российская enterprise-платформа FeedBackTalk для управления обратной связью и клиентским опытом. Благодаря гибкой архитектуре платформа позволяет оперативно внедрять новые функции, расширять функциональные возможности системы и поддерживать развитие клиентских сервисов без ограничений со стороны технологической платформы. Полный цикл внедрения занял всего четыре месяца.

Платформа FeedBackTalk позволяет создавать сложные персонализированные опросы с гибкой логикой отображения вопросов и маршрутизации сценариев в зависимости от ответов респондента и параметров события. Пользователям стали доступны новые типы вопросов, современные форматы проведения исследований и поддержка многоязычных опросов, включая автоматический перевод текстов и системных сообщений.

Платформа FeedBackTalk используется для проведения опросов пассажиров с последующей передачей данных в систему управления клиентским опытом авиакомпании. Опросы бесшовно встраиваются во все цифровые каналы взаимодействия с клиентами.

На текущий момент количество обрабатываемых результатов опросов составляет более 25 тыс. в месяц.

Особенностью проекта стало развертывание решения в частном облаке «Аэрофлота» в режиме высокой доступности. Платформа обеспечивает защиту персональных данных, поддерживает до 10 тыс. одновременных опросов и включена в реестр отечественного программного обеспечения.

FeedBackTalk поддерживает использование технологий искусственного интеллекта на всех этапах работы с обратной связью, что значительно повышает эффективность использования платформы. Архитектура платформы позволяет быстро расширять ее возможности и внедрять новые функции в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса под индивидуальные задачи заказчика.

«В отличие от традиционного сбора ответов платформа FeedBackTalk позволяет реализовать управление клиентским опытом по замкнутому циклу, где решения принимаются на основе мнения пассажиров. Данные и обратная связь поступают в режиме реального времени при поддержке ИИ, что позволяет быстрее реагировать на обратную связь клиентов», — сказал основатель платформы FeedBackTalk Александр Окороков.

«Мы получили мощный импортозамещенный инструмент анализа обратной связи от пассажиров, который интегрирован с системами сбора и анализа информации и подготовки агрегированных аналитических отчетов. Учитывая функциональную полноту решения и удобство использования, мы прорабатываем возможность расширения его использования на другие области, где также важно своевременное получение обратной связи», — сказал технический директор «АСТ-Капитал» Александр Козлов.

Одним из важных результатов внедрения стало ускорение развития инструментов обратной связи. Управление инновациями в опросах вышло на новый уровень. Сегодня путь от идеи до внедрения новых функций в промышленную эксплуатацию занимает один месяц.

Проект был реализован при участии компании «АСТ Капитал», которая выполнила полный комплекс работ по внедрению решения. Разработчик платформы FeedBackTalk — компания «ТехноИнтеллект» — обеспечивала техническую поддержку проекта, консультирование специалистов заказчика и обучение ключевых пользователей.

В дальнейшем «Аэрофлот» планирует использовать платформу FeedBackTalk не только для работы с пассажирами, но и для совершенствования внутренних бизнес-процессов, связанных с взаимодействием с персоналом компании.