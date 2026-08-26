Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Аэрофлот» начнёт приём оплаты в цифровых рублях

«Аэрофлот» начнёт приём цифрового рубля. С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой национальной цифровой валютой. Об этом CNews сообщил представитель авиакомпании.

Цифровым рублём можно будет расплачиваться с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании.

Оплата на сайте. На странице оплаты появится отдельный способ — «Цифровой рубль». При выборе этого способа моментально генерируется QR-код, который пассажир сканирует в приложении своего банка, поддерживающего цифровой рубль. Оплата из кошелька подтверждается на платформе Банка России. Списание проходит онлайн, далее оформляется билет и высылается чек на электронную почту.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Офисы собственных продаж «Аэрофлота». QR-код для оплаты цифровым рублём будет отображаться на кассовых терминалах. Схема оплаты такая же, как на сайте: универсальный платёжный код необходимо отсканировать через банковское приложение, в котором открыт счёт в национальной цифровой валюте. Далее клиент подтверждает оплату из кошелька на платформе Банка России, билет оформляется.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, выпускаемая Банком России. Это дополнительная возможность для проведения платежей и переводов без комиссий. «Аэрофлот» входит в число крупнейших компаний страны, которые начинают приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

ChatGPT блокирует российские аккаунты

Российская замена Microsoft AD: как перейти на «Альт Домен» без потери управляемости

Ozon и Wildberries обдирают продавцов как липку. Почти половина их доходов теперь уходит на комиссии

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще