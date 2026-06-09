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«Аэрофлот» расширяет географию рейсов, доступных по биометрии

Аэрофлот», аэропорт Пулково и сервис «МИГОМ» (АО «ЦБТ») расширили применение биометрического доступа на все внутренние рейсы авиакомпании, вылетающие из Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Ранее «Аэрофлот» сообщал, что первым в России запустил прохождение предполётных процедур по биометрии. С 1 июня 2026 г. сервис доступен для пассажиров программы «Аэрофлот Шаттл». В Шереметьево такая возможность расширена на рейсы, которые обслуживаются через выходы на посадку со специально установленным оборудованием.

Теперь путешествовать из Санкт-Петербурга и Москвы можно без ожидания в очередях и без паспорта: самостоятельно зарегистрироваться на рейс на специально оборудованных стойках в Шереметьево или Пулково; пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре и попасть в «чистую» зону; совершить посадку в самолёт на любом гейте в Пулково или на гейтах в Шереметьево, где установлено оборудование, поддерживающее биометрическую идентификацию.

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Биометрический проход выстроен как единый сценарий: пассажир проходит регистрацию на рейс, вход в чистую зону и посадку, подтверждая личность по лицу. Идентификация выполняется в защищённом контуре государственной системы, а биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются аэропорту или авиакомпании.

Чтобы воспользоваться сервисом «МИГОМ», пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета или позднее — через раздел «Управление бронированием». Использование сервиса полностью добровольно: пассажир сам выбирает, как пройти на рейс — по паспорту или по биометрии.

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