Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров

«Аэрофлот» представил умного голосового помощника для пассажиров. Цифрового ассистента разработала российская компания «Проф ИТ», которая специализируется на автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Голосовой помощник создан для комплексного обслуживания пассажиров на базе единой платформы коммуникации «Аэрофлота». Это продвинутый многофункциональный бот, который сочетает классические методы машинного обучения с передовыми технологиями генеративного искусственного интеллекта — LLM-моделью Сбербанка Gigachat и RAG (генерация с дополненной выборкой). Благодаря этому ассистент ведет естественный диалог и дает уникальные персонализированные ответы под каждый запрос.

Пассажир задает вопросы в свободной в форме, а ИИ-ассистент с помощью RAG находит релевантные статьи из базы знаний и дает точные ответы, не перегружая собеседника большим количеством информации. LLM-модель помогает боту глубже понимать запросы и гибко вести диалог. Например, если клиенту нужно подобрать билет, ассистент самостоятельно выстраивает оптимальную цепочку действий и задает необходимые вопросы, собирая нужные данные.

На данный момент умный голосовой помощник используется в контакт-центре «Аэрофлота» в рамках опытной эксплуатации и обрабатывает до 600 звонков в сутки: отвечает на часто задаваемые вопросы об условиях и сервисах авиакомпании; ищет информацию о рейсах в онлайн-табло или в расписании полетов; подбирает рейс и тариф с учетом условий пассажира и отправляет персонализированную ссылку для продолжения бронирования; предоставляет подробную информацию по конкретному бронированию — возможно ли пройти онлайн-регистрацию, переоформить или вернуть билет; в случае необходимости переводит звонок на оператора.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

В дальнейшем функционал голосового помощника будет расширяться и дополняться. Например, в ближайшее время через робота можно будет делать вынужденное переоформление билетов. В перспективе умный ассистент сможет собирать обратную связь о качестве сервиса.

После запуска в промышленную эксплуатацию голосовой помощник сможет обрабатывать до 32 тыс. звонков в сутки и вести до 600 диалогов одновременно. Это поможет существенно сократить время ожидания пассажиров на телефонной линии и ускорит обслуживание. Например, переоформление билетов с помощью робота станет быстрее в 10 раз и займет в среднем около 2 мин вместо 20 мин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290