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«Аэрофлот» запустил сервис покупки авиабилетов и бронирования рейсов в Max

«Аэрофлот» запустил в нацмессенджере Max чат-бот, который упрощает покупку и бронирование авиабилетов, а также информирует пассажиров о важных событиях. Сервис можно найти через поиск по названию «Аэрофлот». Об этом CNews сообщил представитель Max.

С помощью чат-бота можно: купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца, переоформить билет, узнать об акциях авиакомпании и программах лояльности.

В июне 2026 г. компании «Аэрофлот» и VK заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, внедрения и продвижения цифровых продуктов. «Аэрофлот» анонсировал в том числе использование бизнес-инструментов Max для улучшения информационного канала и предоставления новых возможностей своим пассажирам.

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