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«Аэрофлот» установит новые платёжные терминалы «Сбера» с искусственным интеллектом

«Сбер» и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве. «Аэрофлот» станет первой компанией, которая внедрит новые терминалы в клиентском пространстве. Первые устройства появятся в главном офисе продаж «Аэрофлота» в Москве в конце сентября этого года. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Терминал «Нео» открывает перед путешественниками новые ощущения и возможности. Путешествие начинается с покупки билета — с первых эмоций и предвкушения, и Нео позволяет сделать этот момент позитивной частью клиентского опыта.

Новое решение — это собственная разработка «Сбера» и первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство адаптируется под каждого покупателя: экран автоматически регулирует угол наклона, а биометрия срабатывает при любом освещении — благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора и адаптивной подсветке. Разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения. Работу интерфейса обеспечивает 8-ядерный процессор с NPU-чипом.

«Нео», как и прежнее поколение терминалов, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Россия — мировой лидер по развитию биометрических платежей: сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более шести миллионов человек, через технологию «Вжух» ежедневно проходит более миллиона операций.

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Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Для бизнеса «Нео» — это инструмент создания нового уровня сервиса, а для клиента — возможность начать путешествие с ярких эмоций. Мы рады, что именно «Аэрофлот» стал первым партнёром, внедряющим Нео в своём флагманском офисе продаж. Главная идея «Нео» проста: технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. Именно так и работает настоящий клиентский опыт».

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота», отметил: «Высокий уровень цифровизации «Аэрофлота» позволяет быстро реагировать и внедрять интересные новейшие решения на основе искусственного интеллекта. «Сбер» является нашим ключевым партнером в этой сфере. Мы будем рады предложить клиентам «Аэрофлота» возможность первыми познакомиться с «Нео» и на собственном опыте оценить удобство «умных» технологий. Терминалы оплаты с внедренным ИИ-агентом появятся в нашем флагманском офисе продаж в Москве уже через несколько месяцев. В сотрудничестве со «Сбером» мы уверенно приближаем будущее клиентского опыта в авиаперевозках, создавая технологическую экосистему путешествий».

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