Цифровизация
«Аэрофлот» запустил мобильные кассы на стойках регистрации в 13 аэропортах России

«Аэрофлот» объявил о запуске мобильных касс в 13 аэропортах России. Теперь пассажиры могут оплачивать дополнительные услуги, не обращаясь в офис продаж авиакомпании или к агенту. Терминалы поддерживают оплату банковскими картами и биометрией.

Мобильные кассы на стойках регистрации Аэрофлота уже доступны в городах: Санкт-Петербург; Владивосток; Волгоград; Горно-Алтайск; Казань; Калининград; Краснодар; Минеральные Воды; Новосибирск; Петропавловск-Камчатский; Сочи; Хабаровск; Южно-Сахалинск.

В 2024-2025 гг. авиаперевозчик оснастил терминалами стойки регистрации и гейты в Шереметьево и Красноярске. У пассажиров, вылетающих из этих аэропортов, а также из Санкт-Петербурга, есть возможность оплатить повышение в классе обслуживания или место Space+ прямо на выходе на посадку.

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора
По статистике авиакомпании, чаще всего пассажиры используют мобильные кассы, чтобы оплатить сверхнормативный багаж, повышение в классе обслуживания и перевозку животных.

До конца 2026 г. Аэрофлот планирует оснастить мобильными кассами большинство аэропортов собственной внутренней маршрутной сети.

