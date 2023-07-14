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Wearable devices WearableTech Носимая электроника интеллектуальные носимые устройства

Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства


14.07.2023 Аналитика МТС: умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств

на 2% в деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются умные часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта

ности системы технического обслуживания и ремонта. Обновленные совместно со специалистами JSA Group носимые устройства обеспечат передачу информации в режиме реального времени, более точное поз
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые

19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения

ьбрус». Интерес у гостей выставки вызвала еще одна собственная разработка компании умные часы — это носимые устройства, с помощью которых можно отслеживать местоположение и состояние здоровья с
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств

зработала специальное решение, которое подходит промышленным, добывающим и строительным предприятиям. Решение, представленное на выставке, состоит из веб-платформы, серверной платформы, сети маяков и носимых устройств (трекеров и умных часов), позволяет отслеживать местоположение и состояние сотрудников и техники на предприятиях. Дополнительно умные часы обеспечивают онлайн мониторинг уровн
02.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года

«М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок носимых устройств. В первом полугодии 2021 г. продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд руб., что на 15% и 55% соответственно больше, чем годом ранее. Спро
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств

Qualcomm Technologies обрисовала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представила новую программу расширения экосист
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз

натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние пять лет спрос на носимые устройства вырос почти в девять раз и превысил продажи планшетов. Продажи группы «М.В
06.05.2020 «Связной»: в I квартале 2020 года российский рынок носимых устройств вырос на 54%

32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,4 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян, которые все больш
10.12.2019 Samsung запускает trade-in на носимые устройства

орые можно приобрести со скидкой при сдаче старого гаджета, будет расширятся. Программа трейд-ин на носимые устройства последнего поколения позволит большему количеству потребителей решить проб
01.11.2019 «Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в два раза

55%, в деньгах рост составил 42%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,5 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян. В сегменте умных

29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроков на рынке носимой электроники. Покупка Fitbit может дать Google возможность стать одним из лидеров на р
08.10.2019 Ученые тестируют носимых червей-роботов

отермический мягкий привод может решить эту проблему. Он может применяться на производстве  — участках, где людям приходится контактировать с манипуляторами роботов. Также привод можно использовать в носимых устройствах, как браслет с набором датчиков, часть экзоскелета или даже одежда, которая двигается на теле, максимально плотно закрывая кожу для защиты от внешних воздействий. Вероятно,

02.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 113% в штуках и 89% в

15.05.2018 Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий

ywell объявила о выпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания раб
06.03.2017 Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth

Toshiba Electronics Europe (TEE) представила полный набор для разработки устройств интернета вещей, который содержит комплектующие и программное обеспечение для создания носимых устройств с обработкой сигналов от нескольких датчиков. Как рассказали CNews в компании, стартовый набор EBTZ1041-SK-A1 поддерживает создание прототипов носимых систем интернета

15.02.2017 «Связной»: продажи носимой электроники в России вернулись к росту

Согласно аналитическим данным «Связного», в 2016 г. продажи носимой электроники («умные» часы, спортивные браслеты и фитнес-трекеры) в России выросли на

09.01.2017 Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS

Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iP
17.10.2016 Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики

Logistix разработала интеллектуальные решения для логистических предприятий, в основу которых легли носимые устройства Samsung Electronics. Список решений включает инструмент для распределения

10.10.2016 Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET

о техпроцессу 28 нм. Благодаря интеграции модема Cat.4 LTE 2CA новый процессор позволяет подключать носимые устройства к сотовой сети без участия смартфона. Взаимодействие устройств и передача

06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях

Интернет вещей помогает нам собирать, интегрировать и обрабатывать данные с датчиков, встроенных в носимые устройства. Затем эти данные объединяются с инновационными когнитивными возможностями
08.06.2016 Ericsson: К 2020 г. носимые устройства возьмут на себя функции смартфонов

за последний год в два раза. Наибольший интерес для участников исследования представляют не столько носимые устройства для мониторинга состояния здоровья, сколько устройства с функциями обеспеч
15.04.2016 Gemalto запустила апплет на основе элемента безопасности для платежей с помощью носимых устройств

, мировой платежной ассоциацией. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Как отметили в компании, «умных» носимые устройства приобретают все большую популярность по всему миру. Ожидается, что в 2019

26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств

ткам пальцев на выставке Mobile World Congress 2016, предложив изготовителям комплексного оборудования возможность легко встроить эту удобную в использовании функцию в последние поколения портативных носимых и потребительских электронных устройств. Новая экспериментальная версия заменяет обычную пару «имя пользователя/пароль» для входа в самые различные приложения — платежные сервисы, элект
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей

рез платформу поставщики услуг (банки, транспортные компании и др.) могут дистанционно загружать на носимые устройства банковские карты, транспортные билеты, электронные ключи. В России данная

13.01.2016 Toshiba расширила ассортимент прикладных процессоров серии TZ1000 для носимых устройств

Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент прикладных процессоров ApP Lite для носимых устройств и решений «Интернета вещей» (IoT). Новинка серии TZ1000, устройство TZ1201XBG, создано на основе высокопроизводительного 32-разрядного RISC-процессора ARM Cortex-M4F, который

27.11.2015 Toshiba представила новые интегральные схемы Bluetooth для носимых устройств медицинского назначения

cs Europe представила две новые интегральные схемы (ИС) Bluetooth со встроенным флэш-ПЗУ, одна из которых также имеет дополнительную функцию встроенной NFC-метки. ИС предназначены для использования в носимых устройствах, медицинских приборах, аксессуарах для смартфонов, датчиках, устройствах дистанционного управления, маячках и игрушках, сообщили CNews в Toshiba. ИС TC35676FTG/FSG и TC35675
03.09.2015 Toshiba анонсировала прикладной процессор TZ1041MBG для в носимых устройств

Компания Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске прикладного процессора TZ1041MBG, предназначенного для использования в носимых устройствах, таких как браслеты для мониторинга физической активности, «умные» часы и другие устройства в виде браслетов и очков. Новая ИС представляет собой новейшее дополнение к серии
15.06.2015 Karfidov Lab совместно с Cloud Personal Safety будет производить умные браслеты

аций, идентификации и отслеживания различных параметров в зависимости от компании-заказчика. «Умные носимые устройства, на разработке которых специализируется CPS — один из самых популярных тех
15.05.2015 После провала «умных» очков Google разработает линейку носимой электроники

Среди них есть вакансия специалиста по рекрутингу, которому предстоит собрать команду по разработке носимой электроники. Это говорит о том, что Google намерена расширить группу специалистов по

08.04.2015 Oriense выпустил портативную 3D-камеру для роботов и носимых устройств

O компании Oriense, отмечает: «Решение идеально подойдет для разработчиков робототехники, коптеров, носимой электроники с использованием компьютерного зрения. В отличие от Kinect и подобных сен
16.03.2015 Ericsson ConsumerLab: две трети пользователей во всем мире уверены в потенциале носимых устройств для улучшения здоровья

са 54 тыс. пользователей из 49 стран мира, свидетельствуют о наличии высокого спроса на носимую электронику и облачные сервисы, позволяющие следить за физическим состоянием. 71% пользователей считают носимые устройства эффективным средством первичной оценки состояния здоровья. Кроме того, респонденты выразили уверенность в том, что использование облачных сервисов улучшает качество жизни и у
10.02.2015 В 14 раз выросло число российских участников проекта MediaTek Labs по разработке устройств «интернета вещей» и «носимой электроники»

е консультации, а также координирование взаимодействия с производителями необходимых электронных компонентов. В ближайшие месяцы ожидаются первые публичные анонсы устройств класса «интернет вещей» и «носимая электроника», разработанных участниками проекта MediaTek Labs. Проект MediaTek Labs, ориентированный на профессиональных разработчиков электроники и гаджет-энтузиастов, компания запусти
11.12.2014 Sabre разрабатывает туристические сервисы для носимых гаджетов

Sabre Corporation начал разработку туристических сервисов для носимых гаджетов, включая смарт-часы и очки Google Glass, которые могут оказать существенное влияние как на способы бронирования туристических услуг, так и на использование новых технологий во

24.11.2014 Samsung и SAP создадут корпоративные решения для мобильных и носимых устройств

й экосистемы на базе мобильных устройств Samsung. Сотрудничество компаний даст разработчикам новые возможности для создания решений, использующих комплексное предложение Samsung и SAP для мобильных и носимых устройств, а также позволит внедрять совместно созданные облачные решения, основанные на мобильных сервисах для облачной платформы SAP HANA. Новые планы заключаются в расширении портфел
30.10.2014 Открыт первый инкубатор для носимой электроники в Европе

азывать большое влияние на инвестиции в носимые технологии на европейском рынке. "Мы можем создать в Европе действительно сильное сообщество бизнес-ангелов и инвестиционную экосистему для рынка IoT и носимой электроники", — добавил Кайл Эликотт. Европейские стартапы, занимающиеся носимой электроникой, уже принимали участие в американской программе Wearable World. В частности с Wearable Worl
25.09.2014 ФРИИ будет инвестировать проекты в области «Больших Данных», носимых устройств и интернета вещей

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о расширении области финансирования. Теперь инвестиции смогут получить проекты в области Big Data («Больших Данных»), носимых устройств (wearable) и интернета вещей (Internet of Things/IoT), сообщили CNews во ФРИИ. Новые области инвестирования продиктованы, в первую очередь, стремительным ростом интернет-рынка
24.06.2014 SlickJump представил новое решение для показа мобильной рекламы на носимых устройствах

SlickJump – российская компания-разработчик платформы для монетизации интернет-трафика, предлагает новое решение для показа мобильной рекламы на носимых устройствах. Перетекание интернет-трафика, особенно домашних пользователей, на мобильные устройства является устойчивым долгосрочным трендом. Однако имеющиеся на рынке рекламные техноло
09.04.2014 Samsung, Qualcomm и партнер Apple инвестировали в создателя сверхэкономичных процессоров

ваниям рынка носимой электроники. Прежде всего, это сверхнизкое энергопотребление. Первый на рынке «процессор для носимой электроники» обеспечивает 1 месяц автономной работы Представители старт
11.03.2014 Google выпускает специальный Android для «умных часов»

течение 2 недель выпустит пакет инструментов для разработки Android-приложений, предназначенных для носимой электроники. Об этом, как передает Wall Street Journal, в ходе конференции SXSW объяв

Публикаций - 740, упоминаний - 839

Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10094 140
Apple Inc 11808 136
Google LLC 11528 95
Huawei 3781 82
Xiaomi 1596 55
Microsoft Corporation 24301 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 34
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 630 32
Intel Corporation 12015 32
Yandex - Яндекс 6789 26
Fitbit 56 24
Garmin - Гармин 196 24
Sony 6514 23
LG Electronics 3589 23
Transsion Holdings - Tecno Mobile 177 22
Pebble Technology 59 21
МегаФон 8227 21
Ростелеком 9374 20
Meta Platforms - Facebook 4400 20
Transsion Holdings 58 20
Amazon Inc - Amazon.com 2938 19
SAP SE 5178 18
Toshiba Corporation 2921 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 18
IBM - International Business Machines Corp 9385 18
Qualcomm Technologies 1783 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3525 16
Oracle Corporation 6583 16
7888 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 15
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 40 15
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 15
Lenovo Group 2260 15
Lenovo Motorola 3495 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 14
X Corp - Twitter 2830 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4669 13
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 12
Цифра ГК 2336 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6874 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2145 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 18
Связной ГК 1361 16
РЖД - Российские железные дороги 1833 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1203 11
Альфа-Банк 1706 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 9
Газпром нефть 579 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1554 7
Kickstarter 127 7
Visa International 1939 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 411 6
Лента - Сеть розничной торговли 1985 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 6
Uber 323 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 428 6
TÜV Rheinland Group 126 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 420 6
Nike 182 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1199 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 733 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 263 6
Tesla Motors 379 5
Adidas - Адидас 158 5
ГПБ - Газпромбанк 1048 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 5
Газпром ПАО 1295 5
Volkswagen Audi Group 201 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 5
BMW Group 430 4
Почта Банк 443 4
Русагро Группа Компаний 260 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2480 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1329 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1802 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1335 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2367 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1325 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 615 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 948 4
Судебная власть - Judicial power 2251 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 3
Федеральное казначейство России 1700 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 284 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 419 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 529 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1747 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5673 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1863 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3193 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 17
Linux Foundation 180 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
АФТ - Ассоциация Финтех 129 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23305 342
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7216 243
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47124 217
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1033 206
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61808 201
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11914 138
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8226 118
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20258 106
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9293 104
Умные платформы 1582 103
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14020 94
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Аксессуары 3769 79
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15212 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23778 75
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2806 71
Часы - Watch 906 71
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2818 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16701 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25212 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12225 63
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11997 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17126 55
Google Android 13644 116
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 71
Apple iOS 7499 64
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 471 53
Apple iPhone - серия смартфонов 6940 48
Google Android Wear OS 97 34
Microsoft Windows 15284 33
Linux OS 9447 31
Samsung Galaxy 936 25
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Samsung Galaxy Gear 141 24
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 23
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Apple iPad 3824 18
Microsoft Windows 2000 8661 18
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 240 18
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 65 17
Apple iPhone 6 4861 16
Huawei Watch GT - Умные часы 71 16
Samsung Galaxy Note 692 15
Microsoft Windows 10 1706 15
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Samsung Pay 290 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 14
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 672 13
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 233 12
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Intel x86 - архитектура процессора 1777 12
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 12
Sony SmartWatch 42 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 979 10
Qualcomm Snapdragon Wear 15 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 341 10
Apple - App Store 2814 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 84
Европа 21534 71
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 40
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 135 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2325 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 7
CNews AWARDS - награда 463 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
День молодёжи - 27 июня 838 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 6
Международный женский день - 8 марта 320 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1182 3
Red Dot Design Award 55 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
GSMA Global Mobile Awards 7 2
День знаний - 1 сентября 32 2
Фотофорум 48 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
Siemens Westinghouse 6 2
CNews FORUM Кейсы 213 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Samsung Unpacked 32 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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