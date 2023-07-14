Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства

Аналитика МТС: умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств на 2% в деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются умные часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась

«Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта ности системы технического обслуживания и ремонта. Обновленные совместно со специалистами JSA Group носимые устройства обеспечат передачу информации в режиме реального времени, более точное поз

Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые

Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения ьбрус». Интерес у гостей выставки вызвала еще одна собственная разработка компании умные часы — это носимые устройства, с помощью которых можно отслеживать местоположение и состояние здоровья с

Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств зработала специальное решение, которое подходит промышленным, добывающим и строительным предприятиям. Решение, представленное на выставке, состоит из веб-платформы, серверной платформы, сети маяков и носимых устройств (трекеров и умных часов), позволяет отслеживать местоположение и состояние сотрудников и техники на предприятиях. Дополнительно умные часы обеспечивают онлайн мониторинг уровн

Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года «М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок носимых устройств. В первом полугодии 2021 г. продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд руб., что на 15% и 55% соответственно больше, чем годом ранее. Спро

Qualcomm расширила направление носимых устройств Qualcomm Technologies обрисовала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представила новую программу расширения экосист

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние пять лет спрос на носимые устройства вырос почти в девять раз и превысил продажи планшетов. Продажи группы «М.В

«Связной»: в I квартале 2020 года российский рынок носимых устройств вырос на 54% 32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,4 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян, которые все больш

Samsung запускает trade-in на носимые устройства орые можно приобрести со скидкой при сдаче старого гаджета, будет расширятся. Программа трейд-ин на носимые устройства последнего поколения позволит большему количеству потребителей решить проб

«Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в два раза 55%, в деньгах рост составил 42%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,5 тыс. руб. «Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян. В сегменте умных

Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi входит американский интернет-гигант Google, а Fitbit – это один из пяти крупнейших игроков на рынке носимой электроники. Покупка Fitbit может дать Google возможность стать одним из лидеров на р

Ученые тестируют носимых червей-роботов отермический мягкий привод может решить эту проблему. Он может применяться на производстве — участках, где людям приходится контактировать с манипуляторами роботов. Также привод можно использовать в носимых устройствах, как браслет с набором датчиков, часть экзоскелета или даже одежда, которая двигается на теле, максимально плотно закрывая кожу для защиты от внешних воздействий. Вероятно,

«Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113% Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 113% в штуках и 89% в

Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий ywell объявила о выпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания раб

Toshiba представила комплект разработки IoT для создания носимых устройств с поддержкой Bluetooth Toshiba Electronics Europe (TEE) представила полный набор для разработки устройств интернета вещей, который содержит комплектующие и программное обеспечение для создания носимых устройств с обработкой сигналов от нескольких датчиков. Как рассказали CNews в компании, стартовый набор EBTZ1041-SK-A1 поддерживает создание прототипов носимых систем интернета

«Связной»: продажи носимой электроники в России вернулись к росту Согласно аналитическим данным «Связного», в 2016 г. продажи носимой электроники («умные» часы, спортивные браслеты и фитнес-трекеры) в России выросли на

Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iP

Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики Logistix разработала интеллектуальные решения для логистических предприятий, в основу которых легли носимые устройства Samsung Electronics. Список решений включает инструмент для распределения

Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET о техпроцессу 28 нм. Благодаря интеграции модема Cat.4 LTE 2CA новый процессор позволяет подключать носимые устройства к сотовой сети без участия смартфона. Взаимодействие устройств и передача

IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях Интернет вещей помогает нам собирать, интегрировать и обрабатывать данные с датчиков, встроенных в носимые устройства. Затем эти данные объединяются с инновационными когнитивными возможностями

Ericsson: К 2020 г. носимые устройства возьмут на себя функции смартфонов за последний год в два раза. Наибольший интерес для участников исследования представляют не столько носимые устройства для мониторинга состояния здоровья, сколько устройства с функциями обеспеч

Gemalto запустила апплет на основе элемента безопасности для платежей с помощью носимых устройств , мировой платежной ассоциацией. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Как отметили в компании, «умных» носимые устройства приобретают все большую популярность по всему миру. Ожидается, что в 2019

Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств ткам пальцев на выставке Mobile World Congress 2016, предложив изготовителям комплексного оборудования возможность легко встроить эту удобную в использовании функцию в последние поколения портативных носимых и потребительских электронных устройств. Новая экспериментальная версия заменяет обычную пару «имя пользователя/пароль» для входа в самые различные приложения — платежные сервисы, элект

CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей рез платформу поставщики услуг (банки, транспортные компании и др.) могут дистанционно загружать на носимые устройства банковские карты, транспортные билеты, электронные ключи. В России данная

Toshiba расширила ассортимент прикладных процессоров серии TZ1000 для носимых устройств Компания Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент прикладных процессоров ApP Lite для носимых устройств и решений «Интернета вещей» (IoT). Новинка серии TZ1000, устройство TZ1201XBG, создано на основе высокопроизводительного 32-разрядного RISC-процессора ARM Cortex-M4F, который

Toshiba представила новые интегральные схемы Bluetooth для носимых устройств медицинского назначения cs Europe представила две новые интегральные схемы (ИС) Bluetooth со встроенным флэш-ПЗУ, одна из которых также имеет дополнительную функцию встроенной NFC-метки. ИС предназначены для использования в носимых устройствах, медицинских приборах, аксессуарах для смартфонов, датчиках, устройствах дистанционного управления, маячках и игрушках, сообщили CNews в Toshiba. ИС TC35676FTG/FSG и TC35675

Toshiba анонсировала прикладной процессор TZ1041MBG для в носимых устройств Компания Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске прикладного процессора TZ1041MBG, предназначенного для использования в носимых устройствах, таких как браслеты для мониторинга физической активности, «умные» часы и другие устройства в виде браслетов и очков. Новая ИС представляет собой новейшее дополнение к серии

Karfidov Lab совместно с Cloud Personal Safety будет производить умные браслеты аций, идентификации и отслеживания различных параметров в зависимости от компании-заказчика. «Умные носимые устройства, на разработке которых специализируется CPS — один из самых популярных тех

После провала «умных» очков Google разработает линейку носимой электроники Среди них есть вакансия специалиста по рекрутингу, которому предстоит собрать команду по разработке носимой электроники. Это говорит о том, что Google намерена расширить группу специалистов по

Oriense выпустил портативную 3D-камеру для роботов и носимых устройств O компании Oriense, отмечает: «Решение идеально подойдет для разработчиков робототехники, коптеров, носимой электроники с использованием компьютерного зрения. В отличие от Kinect и подобных сен

Ericsson ConsumerLab: две трети пользователей во всем мире уверены в потенциале носимых устройств для улучшения здоровья са 54 тыс. пользователей из 49 стран мира, свидетельствуют о наличии высокого спроса на носимую электронику и облачные сервисы, позволяющие следить за физическим состоянием. 71% пользователей считают носимые устройства эффективным средством первичной оценки состояния здоровья. Кроме того, респонденты выразили уверенность в том, что использование облачных сервисов улучшает качество жизни и у

В 14 раз выросло число российских участников проекта MediaTek Labs по разработке устройств «интернета вещей» и «носимой электроники» е консультации, а также координирование взаимодействия с производителями необходимых электронных компонентов. В ближайшие месяцы ожидаются первые публичные анонсы устройств класса «интернет вещей» и «носимая электроника», разработанных участниками проекта MediaTek Labs. Проект MediaTek Labs, ориентированный на профессиональных разработчиков электроники и гаджет-энтузиастов, компания запусти

Sabre разрабатывает туристические сервисы для носимых гаджетов Sabre Corporation начал разработку туристических сервисов для носимых гаджетов, включая смарт-часы и очки Google Glass, которые могут оказать существенное влияние как на способы бронирования туристических услуг, так и на использование новых технологий во

Samsung и SAP создадут корпоративные решения для мобильных и носимых устройств й экосистемы на базе мобильных устройств Samsung. Сотрудничество компаний даст разработчикам новые возможности для создания решений, использующих комплексное предложение Samsung и SAP для мобильных и носимых устройств, а также позволит внедрять совместно созданные облачные решения, основанные на мобильных сервисах для облачной платформы SAP HANA. Новые планы заключаются в расширении портфел

Открыт первый инкубатор для носимой электроники в Европе азывать большое влияние на инвестиции в носимые технологии на европейском рынке. "Мы можем создать в Европе действительно сильное сообщество бизнес-ангелов и инвестиционную экосистему для рынка IoT и носимой электроники", — добавил Кайл Эликотт. Европейские стартапы, занимающиеся носимой электроникой, уже принимали участие в американской программе Wearable World. В частности с Wearable Worl

ФРИИ будет инвестировать проекты в области «Больших Данных», носимых устройств и интернета вещей Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о расширении области финансирования. Теперь инвестиции смогут получить проекты в области Big Data («Больших Данных»), носимых устройств (wearable) и интернета вещей (Internet of Things/IoT), сообщили CNews во ФРИИ. Новые области инвестирования продиктованы, в первую очередь, стремительным ростом интернет-рынка

SlickJump представил новое решение для показа мобильной рекламы на носимых устройствах SlickJump – российская компания-разработчик платформы для монетизации интернет-трафика, предлагает новое решение для показа мобильной рекламы на носимых устройствах. Перетекание интернет-трафика, особенно домашних пользователей, на мобильные устройства является устойчивым долгосрочным трендом. Однако имеющиеся на рынке рекламные техноло

Samsung, Qualcomm и партнер Apple инвестировали в создателя сверхэкономичных процессоров ваниям рынка носимой электроники. Прежде всего, это сверхнизкое энергопотребление. Первый на рынке «процессор для носимой электроники» обеспечивает 1 месяц автономной работы Представители старт