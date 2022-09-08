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Индексная книга CNews*
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Wearable devices Носимая электроника интеллектуальные носимые устройства

Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства


08.09.2022 Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1
25.08.2022 Canyon анонсировал беспроводную зарядную станцию 4-в-1 WS-404 1
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 1
26.07.2022 «Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта 1
25.07.2022 Начались продажи первых в мире 3-нанометровых чипов. Их скупили производители «железа» для майнинга 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
Интернет вещей в России 2021 1
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 1
30.03.2022 Электронная система обходов охватила все технологические цеха КАО «Азот» 1
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России 1
05.03.2022 Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием 1
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с 1
24.02.2022 В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
15.02.2022 Российские хакеры подмяли под себя мировой рынок шифрования файлов и шантажа бизнеса 1
14.02.2022 В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads 1
27.01.2022 Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
30.12.2021 Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам 1
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве 1
23.12.2021 Softline Digital представила новые решения в направлениях «цифровые двойники» и «промышленная безопасность» 1
22.12.2021 Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством 1
17.12.2021 В России запустят государственное приложение для добровольных осведомителей. По нему будут выписывать штрафы без протокола 1
17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple 1
16.12.2021 Цифровая медицина в «Деревне будущего»: запуск цифрового фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии 1
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
06.12.2021 Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России 1
30.11.2021 Эксперты подсчитали: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз 1
30.11.2021 Ericsson Mobility Report: за 10 лет мобильный трафик вырос в 300 раз 1
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1

Публикаций - 315, упоминаний - 315

Wearable devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 79
Apple Inc 10683 68
Huawei 3222 33
Xiaomi 1095 24
Microsoft Corporation 22497 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Элемент ГК - Elementec 1523 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 13
LG Electronics 3372 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Yandex - Яндекс 5015 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
Intel Corporation 11262 10
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Lenovo Group 2077 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Oracle Corporation 6035 5
Крок - Croc 1616 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 5
Telegram Group 805 4
BBK OPPO Electronics 281 4
Qualcomm Technologies 1639 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 4
SAP SE 4595 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 3
BBK Electronics Corp 396 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 2
Vodafone Group 1318 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Альфа-Банк 1476 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 4
Связной ГК 1190 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Самолёт ГК 216 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Роснефть НК 434 2
Мегаполис ТК 152 2
LEGO 202 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 5 1
СДС Холдинг - Азот КАО 2 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Abbott Laboratories 11 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
X5 Group 709 1
Societe Generale Group 68 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Сбер - Еаптека 14 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Татнефть 182 1
Газпром ПАО 1008 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Президент Российской Федерации 3770 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 34
Linux OS 7669 18
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 15
Apple iOS 6422 11
Microsoft Windows 2000 2856 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Huawei Mate - серия смартфонов 250 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 5
Huawei Watch GT - Умные часы 57 5
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 59 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 3
Microsoft Windows 2104 3
WhatsApp Messenger 745 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 3
Depositphotos - фотобанк 385 3
Apple iPod 1369 3
Microsoft Office 3247 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Honor - серия смартфонов 138 2
Росгидромет ICON 25 2
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 35 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Huawei AppGallery 131 2
Google Gmail 802 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 2
Dassault Systemes - SolidWorks 97 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Apache Hadoop 356 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 1
Dell RMT - Dell Reliable Memory Technology 0 1
МЦСТ - Эльбрус 2С3 - 16-нанометровый двухъядерный процессор 4 1
Путин Владимир 2542 7
Гостев Дмитрий 22 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Сечкин Алексей 15 1
Земцов Дмитрий 10 1
Панков Александр 67 1
Силкина Елена 11 1
Новиков Олег 6 1
Акимов Максим 170 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Гришин Дмитрий 185 1
Мишустин Михаил 376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Япония 10069 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Азия - Азиатский регион 3803 12
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 9
Китай - Тайвань 2115 9
Германия - Берлин 635 8
Бразилия - Федеративная Республика 1945 8
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Нидерланды 2197 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Германия - Бавария - Мюнхен 424 4
Европа Восточная 2927 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Америка 2011 3
Россия - Сибирь 1579 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Румыния 592 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Казахстан - Республика 4467 2
Швеция - Королевство 2072 2
Солнечная система - Solar system 2236 2
Украина 6212 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 2
Чехия - Чешская Республика 1053 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Армения - Республика 1112 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 98
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 81
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Ergonomics - Эргономика 840 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 0 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 0 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 27 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
FT - Financial Times 1118 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
DigiTimes - Издание 1284 2
Forbes - Форбс 591 1
23ABC News 152 1
Juniper Research 468 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 9 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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