Индексная книга CNews*
Wearable devices Носимая электроника интеллектуальные носимые устройства
Публикаций - 315, упоминаний - 315
Wearable devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 7
|Гостев Дмитрий 22 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Wu Alen - Ален Ву 4 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Панков Александр 67 1
|Силкина Елена 11 1
|Новиков Олег 6 1
|Акимов Максим 170 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
|FT - Financial Times 1118 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|Forbes - Форбс 591 1
|23ABC News 152 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.