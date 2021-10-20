Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Nokia Corporation


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 1
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»  2
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 5
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 2
22.09.2021 Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости 2
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 5
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным 1
23.07.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 3
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 6
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 12
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 1
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 8
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT 3
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены 2
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 4
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 5
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 3
04.06.2021 В России начались продажи смартфона Nokia X10 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 1
12.05.2021 В России поступили в розницу смартфоны Nokia C20 и Nokia G10. Цены 5
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 6
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 5
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 13
31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform 9
30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? 1
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 2
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 2

Публикаций - 2424, упоминаний - 7988

Nokia Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 530
Microsoft Corporation 11039 522
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 155
Apple Inc - Эппл Рус 7685 136
Google LLC 7135 128
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 104
Huawei 2727 73
HMD Global - Nokia 116 69
Xiaomi 904 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 66
Jolla - Sailfish Holding 58 43
Lenovo Group 1636 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 33
Lenovo Motorola 999 27
Ericsson 856 26
Cisco Systems 2037 25
VK - Mail.ru Group 2482 25
Nokia Networks 54 24
Qualcomm Technologies 1001 24
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 23
Yandex - Яндекс 4100 23
Facebook 3765 21
Navteq 109 20
OPPO Electronics 222 19
Sony Ericsson 469 19
LG Electronics 1838 18
Intel Corporation 4158 17
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 17
Sony 2327 16
ZTE Corporation 549 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 14
IBM 3530 14
E-Ten Information Systems 68 14
MediaTek 315 14
SAP SE 3208 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 13
Nvidia Corp 2012 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
Nortel Networks 221 10
Twitter 2204 10
Carl Zeiss 176 19
Вотрон 16 11
Телефон.Ру 60 11
Uber Technologies 258 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
Uber 257 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Почта России ПАО 1570 5
Связной ГК 877 5
Volvo Cars 155 5
Газпром ПАО 519 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Qiwi 783 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Expedia Group 40 3
ESW Capital 5 3
TripAdvisor 33 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Альфа-Банк 1123 2
Tesla Motors 241 2
re:Store 106 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Спортмастер 116 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Мегаполис ТК 87 2
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
Nike 85 2
Fortum Corporation 4 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Konecranes - Конекрейнс 3 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 529 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 17
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
Президент Российской Федерации 1439 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
Правительство РФ 2200 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Президент США 105 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Министерство промышленности и торговли Турции 1 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
FairSearch альянс 3 3
Linux Foundation 157 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 312
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 241
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 168
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 143
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 138
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 83
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 62
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 60
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 58
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 45
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
3G - Стандарт мобильной связи 3714 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 41
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 33
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 31
Flash 472 31
Smartphone - Смартфон 773 30
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 25
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 24
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 24
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 19
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 19
QWERTY-клавиатура 190 18
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 16
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 13
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 12
Lightning 131 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
USB Type-C - USB-C 901 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 9
Google Android 10750 586
Microsoft Windows Phone OS 1472 406
Symbian OS 767 289
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 211
Apple iOS 5741 188
Nokia N - серия 239 171
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 169
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 122
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 64
Google Play - Google Store - Android Market 2515 53
Samsung Electronics Bada 171 50
Microsoft Windows 10 6622 46
Nokia Ovi Store 51 44
Samsung Galaxy Note 558 42
Samsung Galaxy 345 40
Microsoft Windows 8 1228 40
Google Nexus - Серия смартфонов 398 35
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 34
Apple iPhone 3 383 33
Java - Язык программирования 1169 30
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 27
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 25
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 25
Apple iPhone 5 710 25
Google Android 9 Pie 159 24
Nvidia GeForce GTX 2055 23
WhatsApp Messenger 654 22
Microsoft Windows 7 1662 20
Linux OS 4249 20
Corning Gorilla Glass 496 20
HTC One - серия смартфонов 137 20
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 20
Microsoft Windows 851 19
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 19
Apple iPhone 6 547 18
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 18
Google Android 10 172 17
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 17
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 17
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 17
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 45
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 22
Осеевский Михаил 221 18
Путин Владимир 1821 13
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 11
Tommi Juhani Uitto 11 9
Никифоров Николай 1126 9
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 9
Носков Константин 201 9
Исмаилов Рашид 47 9
Березкин Григорий 28 8
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 7
Эмдин Сергей 67 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Лацанич Василь 92 6
Телков Алексей 21 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Эйгес Павел 66 4
Тихонова Кристина 44 4
Фредерик Ваносчуйзе 25 4
Шоржин Валерий 32 4
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 4
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 4
Волож Аркадий 181 4
Чайка Владимир 27 4
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 4
Гуцериев Михаил 107 4
Suri Rajeev - Сури Раджив 18 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Гиголаев Хасан 6 3
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 3
Парфенов Игорь 35 3
Клебанова Юлия 16 3
Ушацкий Андрей 100 3
Собчак Анатолий 4 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 3
Слободин Михаил 55 3
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 3
Торбахов Александр 54 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 741
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 302
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 170
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 147
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 92
Европа 3736 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 82
Германия - Федеративная Республика 3618 74
Япония 2771 65
Индия - Республика 2165 64
Восточная Европа 1674 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 44
Франция - Французская Республика 2116 32
Украина 3353 28
Европа Западная 611 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 18
Россия - ПФО - Казань 1510 17
Россия - СФО - Новосибирск 1959 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 14
Беларусь - Белоруссия 2084 14
Казахстан - Республика 2622 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Европа Северная - Скандинавия 274 11
Россия - ПФО - Самара 1287 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Испания - Барселона 533 10
Финляндия - Финляндская Республика 815 9
Южная Корея - Республика 1454 7
Африка 1486 7
Россия - Ростовская область 861 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
ЕСН - Единый социальный налог 66 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
Trade-in 54 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ВТ23 - Титановый деформируемый сплав 2 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Whitebox 3 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 55
Прайм - Агентство экономической информации 527 17
NYT - The New York Times 506 12
Wikipedia - Википедия 275 9
Thomson Reuters - Рейтер 1718 9
All Things Digital 156 8
Electronista 139 6
GizmoChina 77 6
The Verge - Издание 448 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Re/code 40 5
The Wall Street Journal 709 5
InformationWeek 101 4
SlashLeaks 10 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
WSJ - The Wall Street Journal 161 3
GigaOM 61 3
Pocket-Lint 68 3
Bloomberg 785 2
SlashGear 131 2
ZDnet 381 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Nikkei - Издание 114 2
Reddit 198 1
The Korea Herald 25 1
Business Journal 2 1
IBT - International Business Times 14 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Mobiltelefon 1 1
OnLeaks 9 1
Jiemian 4 1
FT - Financial Times 246 1
Samsung Tomorrow 10 1
Android Authority 33 1
Известия ИД 59 1
Forbes - Форбс 441 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Ведомости 259 1
Business Insider 182 1
CNews Analytics 1988 12
IHS iSuppli 274 12
NPD Group 81 8
Gartner 2189 6
IDC - International Data Corporation 2711 5
Piper Jaffray 65 4
Omdia 15 3
CCS Insight 20 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
Frost & Sullivan 101 2
Fortune Global 500 160 2
Counterpoint Research 29 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
LightCounting Market Research 2 2
NPD DisplaySearch 195 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
Dell'Oro Group 4 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
RepTrak Global 100 4 1
IDC China 2 1
IDC EMEA 14 1
Analysys Mason 26 1
Future Workplace 4 1
IHS Markit 21 1
Markets&Markets Research 78 1
Juniper Research 278 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
РАН - Российская академия наук 316 2
МАМИ - Московский государственный машиностроительный университет 2 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 4 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 8 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 54
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 5
CNews AWARDS 291 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Samsung Unpacked 19 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
МТС Телеком Идея 11 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758002, в очереди разбора - 661692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще