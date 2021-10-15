Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESET
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 989, упоминаний - 2194
ESET упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Матросов Александр 42 42
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 17
|Оськин Алексей 21 17
|Косиченко Алексей 12 9
|Зенкин Денис 98 5
|Земских Виталий 6 4
|Черепанов Антон 7 3
|Malcho Juraj - Малко Юрай 4 3
|Матеев Денис 33 3
|Хромцова Зузана 3 3
|Касперская Наталья 197 3
|Говядов Алексей 2 2
|Салов Антон 26 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Шилак Ксения 28 2
|Пономарев Антон 8 2
|Галушкин Олег 168 2
|Путин Владимир 1820 2
|Kubovič Ondrej - Кубович Ондрей 2 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Чебышев Виктор 13 1
|Водясов Алексей 97 1
|Егоров Андрей 11 1
|Пирожков Александр 4 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Василенко Александр 64 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Медведев Антон 5 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Поляков Сергей 60 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Чачава Александр 68 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Wikipedia - Википедия 274 2
|Reddit 198 2
|ZDnet 381 2
|TorrentFreak (TF) 51 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|InformationWeek 101 1
|Forbes - Форбс 441 1
|All Things Digital 156 1
|KazanFirst 2 1
|Sky News - Телеканал 15 1
|Радио Свобода - радиостанция 22 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|The Bell - Издание 34 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Ведомости 259 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757283, в очереди разбора - 660973.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757283, в очереди разбора - 660973.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru