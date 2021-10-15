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ESET


15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 2
30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 4
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok 1
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
17.06.2021 Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров 1
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз 1
27.05.2021 Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1
26.05.2021 В ПО для шпионажа за близкими людьми найдены угрозы для самих любителей слежки 5
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет 1
14.04.2021 Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 2
13.04.2021 Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети 1
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии 2
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей 1
29.03.2021 Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях 1
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев 1
17.02.2021 Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру 1
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768% 2
04.02.2021 Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 6
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 3
01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer 3
21.01.2021 Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии 2
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов 1
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 2
17.12.2020 Eset обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome 2
15.12.2020 Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год 1
11.12.2020 Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии 2
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
26.11.2020 Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android 1
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 2
02.11.2020 Eset представила рейтинг интернет-угроз за III квартал 2020 3

Публикаций - 989, упоминаний - 2194

ESET упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 97
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 28
Google LLC 7128 25
Apple Inc - Эппл Рус 7680 24
Facebook 3765 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 10
SEC Consult Services 929 9
Turla - Хакерская группировка 19 9
InfoWatch - Инфовотч 603 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Yandex - Яндекс 4099 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 7
Samsung Electronics 5633 6
Leta IT-company 86 6
GitHub 412 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
Oracle Corporation 3331 5
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 5
Merlion - Мерлион 273 5
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Dr.Web - Доктор Веб 975 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Adobe Systems 805 4
Kerio Technologies 50 4
Fortnite 47 4
Системный софт - SysSoft 124 4
VMware 1829 4
PayPal 438 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 3
Softline - Софтлайн 1473 3
SAP SE 3207 3
NortonLifeLock (Symantec) 774 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 3
Cisco Systems 2037 3
Huawei 2726 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Форус НПФ 4 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Альфа-Банк 1123 3
Adidas 94 3
LinkedIn 520 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Whirlpool KitchenAid 12 1
Связь-банк 78 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Uber 257 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 6 1
Yamaha 37 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Whirlpool 44 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ONE RETAIL 23 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 3 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
УГМК Здоровье 1 1
Мортон 16 1
Hansa - Ханса 59 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Телефон.Ру 60 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 528 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Открытие ФК 538 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Министерство иностранных дел Финляндии 3 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Федеральное Министерство иностранных дел Германии - German Federal Foreign Office 1 1
Посольство Республики Армения 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Федерация тенниса Казахстана 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 73
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 68
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 64
Фишинг - Phishing 96 43
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 30
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 20
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 17
C&C - Command and Control server 61 16
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 12
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 7
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 5
Flash 472 5
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 5
Родительский контроль 156 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 3
Google Android 10750 123
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 109
Microsoft Windows 10 6612 85
Google Play - Google Store - Android Market 2515 68
Linux OS 4243 36
Microsoft Windows 850 29
WhatsApp Messenger 654 25
Apple iOS 5741 24
ESET NOD32 Mobile Security 36 23
Apple macOS 922 21
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 19
Apple macOS X 900 18
JavaScript - Язык программирования 626 16
Google Chrome - браузер 1117 13
ESET NOD32 Smart Security Family 13 13
VK - Mail.ru Одноклассники 853 12
Java - Язык программирования 1167 12
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
Microsoft Windows 8 1228 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 9
Symbian OS 764 8
Google YouTube - Видеохостинг 1706 8
ESET Mail Security 16 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 7
Microsoft Edge - Браузер 968 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Adobe Flash 359 7
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 7
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 7
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 6
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 6
ESET Гарантия антивирусной защиты 6 6
Microsoft Outlook 638 6
Microsoft Office 365 769 6
Microsoft Office 1921 6
Apple iPad 3263 6
Dropbox - Файловый хостинг 390 5
Матросов Александр 42 42
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 17
Оськин Алексей 21 17
Косиченко Алексей 12 9
Зенкин Денис 98 5
Земских Виталий 6 4
Черепанов Антон 7 3
Malcho Juraj - Малко Юрай 4 3
Матеев Денис 33 3
Хромцова Зузана 3 3
Касперская Наталья 197 3
Говядов Алексей 2 2
Салов Антон 26 2
Гинятуллин Роман 61 2
Шилак Ксения 28 2
Пономарев Антон 8 2
Галушкин Олег 168 2
Путин Владимир 1820 2
Kubovič Ondrej - Кубович Ондрей 2 2
Никифоров Николай 1126 2
Чебышев Виктор 13 1
Водясов Алексей 97 1
Егоров Андрей 11 1
Пирожков Александр 4 1
Мельникова Анастасия 166 1
Василенко Александр 64 1
Мишустин Михаил 302 1
Медведев Антон 5 1
Чаркин Евгений 182 1
Зайцев Михаил 145 1
Залманов Дмитрий 22 1
Поляков Сергей 60 1
Татаринов Тарас 14 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Чачава Александр 68 1
Абакумов Евгений 103 1
Худавердян Тигран 66 1
Вольфсон Влад 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 308
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 76
Украина 3347 54
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Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Латинская Америка 721 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи Казахстана 1 1
ESET Road Show 8 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
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CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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