Индексная книга CNews*
Bluetooth Handsfree Profile Bluetooth Headset - гарнитура
Публикаций - 1083, упоминаний - 1163
Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Станислав 27 9
|Лаптева Марина 115 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
|Moore Gordon - Мур Гордон 61 4
|Виноградов Дмитрий 63 4
|Дырмовский Дмитрий 95 4
|Солонин Виталий 89 3
|Чиков Сергей 18 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Резников Олег 19 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 3
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 3
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 8 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 2
|Gurman Mark - Гурман Марк 6 2
|Одинцов Дмитрий 96 2
|Попов Борис 15 2
|Чичваркин Евгений 161 2
|Попова Мария 140 2
|Онищенко Геннадий 35 2
|Путин Владимир 2728 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Зайцев Андрей 43 2
|Константинов Константин 32 1
|Волошин Кирилл 23 1
|Андреев Андрей 30 1
|Галкин Дмитрий 22 1
|Маркеев Андрей 1 1
|Сергеев Иван 74 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Муртазин Эльдар 55 1
|Изосимов Александр 193 1
|Муллогулова Асия 6 1
|Набоков Сергей 28 1
|Лахова Олеся 35 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Зотов Виталий 4 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Кусков Денис 218 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.