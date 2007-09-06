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Bluetooth Handsfree Profile Bluetooth Headset - гарнитура



06.09.2007 ГИБДД взорвала рынок Bluetooth-гарнитур
05.09.2007 ГИБДД взорвало рынок Bluetooth-гарнитур в России
19.03.2007 CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры
17.08.2006 Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур
29.06.2006 Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур
05.10.2005 Sony Ericsson представил решение, упрощающее подключение Bluetooth-гарнитуры
13.07.2005 Hands-free не спасет водителей-смертников
13.07.2005 Телефонные гарнитуры не спасают водителей
31.01.2005 Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам
29.03.2004 Россия сокращает bluetooth-разрыв
29.03.2004 Россия сокращает bluetooth-разрыв
24.08.2001 General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей
20.08.2001 Hands-free не делает вождение машины безопаснее
20.08.2001 Мобильные телефоны с hands-free не делают разговор во время вождения безопасным

Публикаций - 1083, упоминаний - 1163

Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9724 154
Apple Inc 11185 151
Sony 6481 103
Microsoft Corporation 23487 102
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 91
Google LLC 10934 83
Intel Corporation 11666 82
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 63
Nvidia Corp 3213 58
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Yandex - Яндекс 5662 31
Siemens AG - Siemens Group 2541 30
Dell EMC 4913 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 27
Элемент ГК - Elementec 25 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 26
Twitter 2696 24
AMD - Advanced Micro Devices 3860 24
Samsung - Harman - JBL 197 23
Philips 2051 21
Qualcomm Technologies 1700 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 18
Toshiba Corporation 2887 18
Cisco Systems 4873 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1003 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 16
IBM - International Business Machines Corp 9192 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 43
Точка 3795 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 16
Лента - Сеть розничной торговли 1697 16
Евросеть 1399 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 7
Dixis - Диксис 359 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 56 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 4
Связной ГК 1336 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 3
Почта России ПАО 1988 3
Hyundai Motor 339 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 3
Телефон.Ру 92 3
Градиент 82 3
Цифроград 171 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1011 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 2
Assist - Ассист 202 2
Tesla Motors 337 2
Nike 175 2
Почта Банк 348 2
GM - General Motors 448 2
AliExpress 380 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 2
Walt Disney Company 572 2
LEGO 219 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 2
BMW Group 412 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 17
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 8
Президент Российской Федерации 3709 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 4
Судебная власть - Judicial power 2090 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области 41 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1642 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 381 1
Правительство Москвы 1990 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 194 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 334 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 80 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 78
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8K Association - Ассоциация 8K 160 9
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Linux Foundation 174 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
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