Черная пятница ускорила спрос астраханцев на смартфоны и беспроводные наушники

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. жители Астраханской области заметно активнее обновляли персональные устройства – спрос на беспроводные наушники и смартфоны вырос по сравнению с 2024 г. об этом CNews сообщили представители МТС.

В Астраханской области продажи беспроводных наушников увеличились на 13% относительно второй половины ноября 2024 г. Это один из самых высоких показателей в Южном федеральном округе. Наушники вновь стали одной из наиболее быстрорастущих категорий товаров периода. Наибольший спрос пришелся на TWS-модели (вкладыши) и устройства с активным шумоподавлением. Покупатели по-прежнему чаще выбирают продукцию бюджетного сегмента – средняя цена устройства составила около 2,2 тыс. руб.

Самыми популярными наушниками среди астраханцев стали Realme Buds T200 Lite, Huawei FreeBuds SE 3 и Samsung Galaxy Buds Core.

Интерес к смартфонам также вырос: продажи увеличились на 8% по сравнению со второй половиной ноября прошлого года. Больше всего спрос пришелся на модели Infinix, Samsung Galaxy A-серии и Xiaomi Redmi A5.