Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордно больше устройств, чем за аналогичный период 2024 г. Жители Карачаево-Черкесии также активно воспользовались возможностью обновить технику. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В республике наиболее заметный рост пришелся на категорию смартфонов – продажи увеличились на 24% по сравнению со второй половиной ноября 2024 г. Спрос на беспроводные наушники также показал высокую динамику +23% год к году. Обе категории стали лидерами продаж среди покупателей республики в период распродаж.

Как отмечают аналитики МТС, жители Карачаево-Черкесии чаще выбирали модели в среднем и бюджетном сегментах. Среди наушников наибольшую популярность сохраняют TWS-устройства, включая модели с активным шумоподавлением. Средняя стоимость покупки составила порядка 2,2 тыс. руб., что соответствует общероссийскому тренду на доступные аксессуары.