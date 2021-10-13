Индексная книга CNews*
3D технологии трехмерные технологии 3-dimensional 3D-моделирование 3D-дизайн 3D-сканирование
Публикаций - 2374, упоминаний - 3828
3D технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 17
|Сергунина Наталья 223 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Фролов Павел 44 5
|Нечипоренко Максим 8 5
|Зыков Олег 13 5
|Rowan Paul - Рован Пол 11 5
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Ханспал Амар 17 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 4
|Готальский Михаил 95 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Халяпин Сергей 81 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Прохоров Александр 101 4
|Lucas George - Лукас Джордж 34 4
|Королюк Алексей 86 3
|Морозова Анастасия 34 3
|Шипов Савва 74 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 3
|Лысенко Эдуард 238 3
|Фурсин Алексей 130 3
|Опанасенко Всеволод 120 3
|Ширшов Павел 76 3
|Дегтев Геннадий 107 3
|Евтушенко Олег 126 3
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 3
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Брук Павел 4 3
|Гагарин Юрий 42 3
|Бровкин Дмитрий 56 3
|Богачев Игорь 174 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
|Тихомиров Илья 6 3
|Бобровников Борис 99 3
|Оснач Дмитрий 13 3
|Абрамков Александр 34 2
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
|Зубов Евгений 12 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.