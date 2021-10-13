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Индексная книга CNews*
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3D технологии трехмерные технологии 3-dimensional 3D-моделирование 3D-дизайн 3D-сканирование



13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году
24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
13.05.2020 Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов»
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать
18.06.2018 «Магнит» сообщил о внедрении технологии 3D-моделирования оборудования для магазинов
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U
13.03.2018 Digma презентовала линейку планшетов с экранами 2,5D и 3D по доступной цене
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати

Публикаций - 2374, упоминаний - 3828

3D технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 279
Nvidia Corp 3118 245
Intel Corporation 11262 183
LG Electronics 3372 181
Sony 6145 173
Microsoft Corporation 22497 166
Apple Inc 10683 132
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 119
Toshiba Corporation 2830 84
AMD - Advanced Micro Devices 3661 79
Google LLC 10352 77
Autodesk 564 72
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 69
Philips 1960 68
Элемент ГК - Elementec 1523 59
Dassault Systemes 201 55
Yandex - Яндекс 5015 55
IBM - International Business Machines Corp 8941 50
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 298 46
HP Inc. 5313 44
Lenovo Group 2077 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 44
Meta Platforms - Facebook 4267 43
Dell EMC 4736 41
HTC Corporation 1428 40
Twitter 2493 38
Huawei 3222 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
AMD Graphics Product Group - ATI 872 34
6072 32
Sharp Corporation 1024 31
Siemens AG - Siemens Group 2311 28
Программный продукт ГК 3960 26
Крок - Croc 1616 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 24
Adobe Systems 1443 24
Nintendo 704 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 20
Самолёт ГК 216 17
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 13
Газпром ПАО 1008 13
Boeing 957 13
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 12
Bentley Motors 64 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 11
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 10
Открытие ФК 2713 8
Связной ГК 1190 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 7
Sony Pictures Entertainment 135 7
DreamWorks Animation LLC 57 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 6
X5 Group 709 6
BMW Group 392 6
Walt Disney Company 556 6
LEGO 202 6
Askona Life Group - Аскона 75 6
Carl Zeiss 294 6
Warner Bros. International Television Distribution 265 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 6
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 5
Airbus Group - Airbus Industries 204 5
Hansa - Ханса 85 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 5
Ростех - Вертолеты России 149 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 5
Газпром нефть 439 5
Visa International 1809 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 5
Kickstarter 117 4
AliExpress 327 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 92
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 24
Президент Российской Федерации 3770 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
Правительство Москвы 1640 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1506
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
Web development - Веб-разработка 0 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
TCG - Trusted Computing Group 19 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 1510
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 452
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 345
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 306
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 297
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 293
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 248
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 235
2D - 2-Dimensional 422 228
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 205
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 198
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 197
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 195
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 189
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 185
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 184
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 182
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 179
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 167
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 164
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 142
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 126
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 115
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 114
DDR - Double data rate 2422 111
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 108
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 107
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 104
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 103
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 100
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 92
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 89
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 84
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 80
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 75
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 72
Google Android 11959 206
Microsoft Windows 10 11713 111
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 103
Apple iOS 6422 89
Google YouTube - Видеохостинг 2277 81
Linux OS 7669 75
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 73
Microsoft Skype 1940 70
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 68
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 64
Apple iPad 3663 61
Google Play - Google Store - Android Market 2732 57
Microsoft Windows 2000 2856 51
Microsoft Windows 7 1780 47
Microsoft DirectX 686 45
Autodesk AutoCAD 270 42
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 41
OpenGL - Язык программирования 218 36
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 36
Apple - App Store 2437 33
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 33
Microsoft Office 3247 33
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 122 30
Intel Core - Семейство процессоров 1519 29
Microsoft Windows 2104 29
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 28
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 28
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 27
Google Earth - Google Планета Земля 451 26
Adobe Photoshop 667 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 25
Dassault Systemes - SolidWorks 97 25
Nvidia Quadro GPU 142 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 23
Autodesk Inventor 68 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 23
Autodesk Revit 84 23
Nvidia GeForce GTX 458 21
Oracle Java - язык программирования 2554 21
Путин Владимир 2542 17
Сергунина Наталья 223 6
Ксенин Алекс 311 6
Фролов Павел 44 5
Нечипоренко Максим 8 5
Зыков Олег 13 5
Rowan Paul - Рован Пол 11 5
Медведев Дмитрий 1604 4
Ханспал Амар 17 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 4
Готальский Михаил 95 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Халяпин Сергей 81 4
Гарринчев Сергей 5 4
Прохоров Александр 101 4
Lucas George - Лукас Джордж 34 4
Королюк Алексей 86 3
Морозова Анастасия 34 3
Шипов Савва 74 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 3
Лысенко Эдуард 238 3
Фурсин Алексей 130 3
Опанасенко Всеволод 120 3
Ширшов Павел 76 3
Дегтев Геннадий 107 3
Евтушенко Олег 126 3
Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Брук Павел 4 3
Гагарин Юрий 42 3
Бровкин Дмитрий 56 3
Богачев Игорь 174 3
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
Тихомиров Илья 6 3
Бобровников Борис 99 3
Оснач Дмитрий 13 3
Абрамков Александр 34 2
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 2
Зубов Евгений 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 731
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 346
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 235
Япония 10069 170
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 112
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 93
Земля - планета Солнечной системы 7427 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 78
Европа 12319 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 72
Германия - Федеративная Республика 8903 56
Южная Корея - Республика 4394 48
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 46
Франция - Французская Республика 5665 35
Азия - Азиатский регион 3803 31
Китай - Тайвань 2115 31
Америка Северная 2650 26
Германия - Берлин 635 26
Австралия - Австралийский Союз 2791 24
Испания - Королевство 2917 23
Беларусь - Белоруссия 3525 22
Италия - Итальянская Республика 3310 21
Нидерланды 2197 21
Африка - Африканский регион 2928 21
Украина 6212 21
Канада 3319 21
Казахстан - Республика 4467 20
Америка 2011 19
Швеция - Королевство 2072 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 18
Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 17
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 17
Солнечная система - Solar system 2236 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 14
Бразилия - Федеративная Республика 1945 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 14
Россия - ПФО - Казань 2085 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 438
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 310
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 113
Ergonomics - Эргономика 840 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 44
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 37
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 29
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 26
Бизнес-акселератор 294 22
Образование в России 460 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 19
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 18
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Физика - Physics - область естествознания 889 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 17
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 10
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 9
POI - points of interest 125 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 8
Английский язык 764 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 7
CNews - ZOOM.CNews 1609 67
CNews RND - R&D.CNews 2112 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
Bloomberg 1009 9
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
The Verge - Издание 482 6
DigiTimes - Издание 1284 6
Euronews - телеканал 46 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 5
SlashGear 134 5
The Register 1286 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 4
Silicon 459 4
Reg Hardware 91 4
Wikipedia - Википедия 413 4
Electronista 166 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
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CNews TV 524 3
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Pocket-Lint 69 2
Nature 770 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Российская газета 228 2
РИА Новости 766 2
NPD DisplaySearch 282 27
IDC - International Data Corporation 4671 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
IHS iSuppli 390 13
Gartner - Гартнер 3301 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 5
Markets&Markets Research 97 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
NPD Group 140 3
Juniper Research 468 3
Jon Peddie Research 28 3
PCMark 104 3
Strategy Analytics 283 2
Microsoft Research 128 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Gartner - Dataquest 340 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Tractica 7 2
Frost & Sullivan 199 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
Yankee Group 166 1
Mercury Research 61 1
Datamonitor 83 1
SmartMarketing 73 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Consumer Reports 37 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
In-Stat 81 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
PC Data 51 1
TAP Advisors 1 1
Forward Insights 3 1
TrendForce 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 11 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 2
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 0 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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