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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс



04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство
22.01.2009 ООН: сельское хозяйство потребляет 90% пресной воды
03.07.2002 В Рунете запущен Большой энциклопедический словарь "Сельское хозяйство"

Публикаций - 225, упоминаний - 225

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 16
Барс груп 498 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 8
Ростех - Ростехнологии 2528 7
Microsoft Corporation 22476 7
Huawei 3216 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2709 6
1С-ИжТиСи 5415 5
Google LLC 10316 5
1С-Битрикс - Bitrix 440 5
Qualcomm Technologies 1639 5
SAP SE 4580 5
DigitalGlobe 125 5
6025 5
IBM - International Business Machines Corp 8934 5
Yandex - Яндекс 5002 4
Cisco Systems 4715 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 4
Dell EMC 4727 4
Инфосистемы Джет 864 4
Корус Консалтинг ГК 1013 3
Amazon Inc - Amazon.com 2646 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 335 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 3
Meta Platforms - Facebook 4262 3
Intel Corporation 11251 3
SAP CIS - САП СНГ 820 3
Oracle Corporation 6026 3
Армада - РБК софт 709 3
Крок - Croc 1614 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 739 3
Qualcomm Europe 15 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Seiko Epson Corporation 864 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Парус Корпорация 439 2
HP Inc. 5306 2
Apple Inc 10673 2
Lenovo Motorola 3459 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1021 4
Газпром нефть 439 3
МТС банк 290 3
Boeing 956 2
Яндекс.Еда 479 2
РВК - Российская венчурная компания 529 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Открытие ФК 2657 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 2
Lockheed Martin 730 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 548 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 2
Русагро Группа Компаний 182 2
John Deere - Джон Дир 22 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 1
Gaggenau 32 1
ЭФКО ГК 18 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 327 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
АФК Система - Биннофарм Групп 2 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 9 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Газпром ПАО 1000 1
МКБ - Московский кредитный банк 331 1
Nestle - Нестле 100 1
Напа ООО 4 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 1
РЖД - Российские железные дороги 1457 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
ГПБ - Газпромбанк 840 1
Societe Generale - Росбанк 438 1
Татэнерго 38 1
Tesla Motors 284 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 1
Точка 1734 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 22
Правительство РФ 8171 14
Президент Российской Федерации 3713 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1570 2
Правительство Москвы 1629 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 42 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 1
Аналитический центр Минсельхоза России - АЦ МСХ 1 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 95 1
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики 6 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 224 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2194 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 979 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 11
Big Data - Большие данные 3498 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 9
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 9
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5130 8
Сервер - Серверные платформы 10468 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2788 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 761 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5417 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1404 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3056 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 621 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1977 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 190 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 5
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1965 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 971 5
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5697 4
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7286 4
Умные платформы 1102 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1207 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 120 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3342 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 5
Google Android 11952 3
МКС - Международная космическая станция 1430 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 424 2
Linux OS 7656 2
Red Hat OpenShift 95 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
МТС M2M-IoT-сеть - МТС NB-IoT - платформа интернета вещей 23 2
Nokia IMPACT IoT 7 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 664 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 2
NVision Барьер 252 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
Apple iPhone 6 2536 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
Apple iOS 6419 2
Армада - РБК Лизинг 15 2
GPS WAAS - Wide Area Augmentation System - система распространения поправок к данным 4 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 1
ЭОС Дело СЭД 4107 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 810 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2338 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 830 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 1
Microsoft Azure 1275 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 625 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 259 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 1
Dell Precision Optimizer 8 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 42 1
БАРС.Alpha BI 35 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 113 1
Путин Владимир 2539 4
Филимончик Михаил 5 3
Ахмеров Тимур 85 3
Краснов Александр 51 2
Кропачев Николай 3 2
Свердлов Денис 170 2
Торгов Игорь 25 2
Иревли Сергей 21 2
Казарезов Алексей 5 2
Пантелеев Илья 24 2
Дворкович Аркадий 196 2
Кругляков Роман 43 2
Тананакин Алексей 5 2
Ершова Элеонора 64 2
Петров Сергей 57 2
Шалманов Сергей 199 2
Лысенко Эдуард 238 2
Паленов Олег 20 2
Шамолин Михаил 119 2
Левкевич Михаил 60 2
Никифоров Николай 1161 2
Ротенберг Аркадий 45 1
Алифанов Кирилл 62 1
Проскура Дмитрий 28 1
Клебанова Юлия 19 1
Wyman Oliver - Вайманн Оливер 1 1
Эмдин Сергей 68 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Замков Антон 7 1
Ротенберг Игорь 35 1
Мылицын Роман 85 1
Савельев Виталий 48 1
Балаенков Сергей 1 1
Левова Ирина 18 1
Буянов Максим 3 1
Клименко Герман 46 1
Массух Илья 202 1
Володин Вячеслав 67 1
Халин Дмитрий 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 28
Земля - планета Солнечной системы 7381 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 13
Канада 3294 9
Европа 12132 7
Германия - Федеративная Республика 8849 7
Индия - Республика 4257 7
Африка - Африканский регион 2841 6
Европа Восточная 2924 6
Австралия - Австралийский Союз 2783 5
Америка 2009 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 4
Южная Корея - Республика 4341 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3055 3
Украина 6194 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Израиль 1756 3
Америка Северная 2648 3
Америка Латинская 1410 3
Азия - Азиатский регион 3794 3
Россия - СФО - Новосибирск 3264 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Россия - ПФО - Казань 2075 3
Япония 10019 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 3
Испания - Королевство 2901 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2126 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1257 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2060 2
Ближний Восток 2547 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 2
Сингапур - Республика 1573 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1615 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 10
Образование в России 452 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1522 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 597 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 451 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 4
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3065 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 307 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1072 3
Страхование - Страховое дело 1831 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 245 3
Цифровой регион - Федеральный проект 55 2
Мошенничество - Махинации 2058 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 711 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6930 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2570 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1160 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2519 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 2
Эргономика 793 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 1
Войны в Ираке 128 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 804 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
New Scientist 1447 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 2
РБК Daily 81 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Internet.com 108 1
Space Daily 528 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Росбалт ИА 60 1
USA Today 125 1
91Mobiles 561 1
Nature 769 1
Россия 24 - телеканал 98 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
CNET - Издание 1580 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 58 1
NYT - The New York Times 956 1
Ведомости 367 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
IDC - International Data Corporation 4666 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 6
Gartner 3301 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
RAEX - Эксперт РА 79 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IDTechEx 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 610 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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