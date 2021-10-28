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Ростех
Росэлектроника
НИИ Вектор
Научно-исследовательский институт



28.10.21 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
21.06.21 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 1
15.12.20 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 1
28.10.20 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга 1
07.10.20 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 1
28.09.20 Ростех разрабатывает циклотронный ускоритель для пастеризации продуктов питания 1
11.09.20 В России начинается выпуск дешевых промышленных экзоскелетов 1
10.08.20 «Ростех» и ОКБ «Факел» создают комплекс для мониторинга судоходства из космоса 1
10.04.20 «Ростех» переводит в онлайн программы повышения квалификации сотрудников 1
03.04.20 «Техлаб» предоставит регионам бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика» 1
25.03.20 «Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы 4
20.03.20 «Росэлектроника» и «Информзащита» начнут поставки систем обнаружения и противодействия беспилотникам 2
15.11.19 «Росэлектроника» продемонстрировала радиоэлектронную пушку против беспилотников 2
14.11.19 Оборудование «Росэлектроники» позволит экономить до 10% электроэнергии 2
14.11.19 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
05.08.19 «Ростех» направит 100 млн рублей на реализацию гражданских стартапов на своих предприятиях 1
10.07.19 «Росэлектроника» представила экспортный вариант носимой станции радиотехнической разведки 4
24.06.19 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 4
27.02.19 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
12.10.18 В топ50 компаний радиоэлектронной отрасли вошли 22 предприятия Ростеха 1
02.10.18 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
02.10.18 Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками 1
25.09.18 США подготовили санкции против российских «киберпреступных» компаний 2
21.09.18 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 4
29.11.17 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
26.06.17 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 2
09.06.17 «Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов 1
11.05.17 «Росэлектроника» создала «универсального разведчика» для артиллерийских расчетов 1
12.10.16 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 3
22.07.16 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 1
11.07.16 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
30.03.16 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
03.12.15 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 1
08.09.15 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1
29.05.15 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.15 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
12.08.13 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 1
15.07.13 Контракт МВД на поставку средств навигации ГЛОНАСС достался единственному участнику аукциона 1
12.07.13 Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для внутренних войск МВД РФ 1
09.07.13 «Инфосистемы Джет» помогли «Малине» отразить мощную DDoS-атаку 1

Публикаций - 53, упоминаний - 76

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 26
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8412 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 8
СМАРТС Компания 491 7
АФК Система ПАО 1585 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 131 5
AMD Graphics Product Group - ATI 844 5
Ростех - Академия 6 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 3
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ 6 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 117 2
NVision Group - Энвижн Груп 616 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
Ростех - Технодинамика 23 2
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 19 2
Регионком 37 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 2
SpaceTeam - СпейсТим 29 2
Офис-док - Office Doc 55 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 16 2
Parallels Holdings 482 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 2
Infotecs - ИнфоТеКС 290 2
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 40 2
РТИ 126 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 2
Микрон - Micron 557 2
Acronis - Акронис 401 2
VK - Mail.ru Group 2786 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
Syrus Systems - Сайрус системс 4 2
Цифровое оружие и защита 4 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Ростех - Доверенные платформы робототехнические комплексы - РТ – Доверенные платформы РК 1 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
Элеконд 3 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 80 1
Глобэкс банк 30 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 7 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 22 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 1
АвтоВАЗ 153 1
Ford 325 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 320 1
Ак Барс Банк 178 1
Альфа-Групп 580 1
Уралсиб Банк 421 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 188 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 1
Татнефть 166 1
Норникель - Норильский никель 248 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 145 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1829 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2286 2
Правительство РФ 2490 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 1
Федеральное казначейство России 857 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 99 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
Президент США 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 65 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 315 1
Президент Российской Федерации 1603 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1993 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1788 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 248 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3870 4
ПКЛ - модуль пассивного когерентного локатора 4 3
Умные платформы 542 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1476 2
Software Engineering - Программная инженерия 13 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 476 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 163 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 605 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 35 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1770 1
Экзоскелет - Exoskeleton 10 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 67 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 37 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 172 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 144 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 123 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1764 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11940 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2768 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1562 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 547 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 260 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1345 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор Черемуха 2 2
ЭОС Дело СЭД 758 2
ЭОС Архивное дело 107 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1477 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 656 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 1
ЭОС Дело-web 145 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 1
Apple Mac mini 159 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2443 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 793 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Кирюшин Геннадий 65 7
Маевский Игорь 30 7
Маевский Леонид 50 6
Свирский Павел 11 5
Беляков Денис 5 4
Скорых Сергей 4 4
Евтушенков Владимир 182 4
Евтушенко Олег 125 3
Никифоров Николай 1130 2
Шмулевич Марк 79 2
Калмыков Сергей 9 2
Тараба Дмитрий 23 2
Сушкевич Антон 59 2
Шайхутдинов Роман 108 2
Белоусов Сергей 223 2
Шилов Сергей 63 2
Свердлов Денис 167 2
Чемезов Сергей 126 1
Шалманов Сергей 184 1
Путин Владимир 2163 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Винокур Михаил 4 1
Урусов Виктор 48 1
Балашова Ольга 1 1
Романова Елена 2 1
Фомина Алена 5 1
Смятских Алексей 47 1
Солодухин Константин 113 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25345 9
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Россия - ЦФО - Ивановская область 342 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 3
Россия - ПФО - Самарская область 765 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 839 3
Южная Корея - Республика 2907 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9497 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 461 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1222 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 35 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 2
Словения - Республика 183 2
Швеция - Королевство 1536 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 297 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1956 2
Италия - Итальянская Республика 2454 2
Канада 2323 2
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Ирак - Республика 364 1
Нигерия - Федеративная Республика 198 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 496 1
Европа 6574 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 215 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 270 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 164 1
Израиль 1299 1
Кувейт 86 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 201 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 69 1
Москва - Зеленоград 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Россия - Арктическая зона 9 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 1
Арктика 171 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1131 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 531 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 99 1
Человеческий фактор 164 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 17 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3984 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 2
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 82 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 419 1
РАН - Российская академия наук 588 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 5 1
Ростеха - Академия - программа Вектор 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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