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Ростех
Росэлектроника
НИИ Вектор
Научно-исследовательский институт
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирюшин Геннадий 65 7
|Маевский Игорь 30 7
|Маевский Леонид 50 6
|Свирский Павел 11 5
|Беляков Денис 5 4
|Скорых Сергей 4 4
|Евтушенков Владимир 182 4
|Евтушенко Олег 125 3
|Никифоров Николай 1130 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Калмыков Сергей 9 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Сушкевич Антон 59 2
|Шайхутдинов Роман 108 2
|Белоусов Сергей 223 2
|Шилов Сергей 63 2
|Свердлов Денис 167 2
|Чемезов Сергей 126 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Путин Владимир 2163 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Винокур Михаил 4 1
|Урусов Виктор 48 1
|Балашова Ольга 1 1
|Романова Елена 2 1
|Фомина Алена 5 1
|Смятских Алексей 47 1
|Солодухин Константин 113 1
|Акимов Евгений 32 1
|Рычков Дмитрий 5 1
|Леликов Дмитрий 4 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Никифоров Владимир 7 1
|Сорокин Андрей 18 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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