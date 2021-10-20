Райффайзен

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20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
18.10.2021 Райффайзенбанк: 75% российских компаний готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов 3
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса 7
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 1
11.10.2021 Райффайзенбанк: каждый десятый россиянин отказался от наличных 2
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 2
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 4
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API 2
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 7
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
29.09.2021 Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт «Мир» в банкоматах 3
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
28.09.2021 Райффайзенбанк: россияне ценят удобство банковских приложений выше эстетической привлекательности 2
27.09.2021 Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса 3
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 4
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 3
14.09.2021 Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объектов в корпоративном кредитовании 5
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 4
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 2
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 4
02.09.2021 Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame 3
31.08.2021 Райффайзенбанк запустил оплату с подпиской и автоплатежи в СБП для корпоративного бизнеса 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 4
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 4
18.08.2021 Частные клиенты Райффайзенбанка могут открыть счет для ИП полностью онлайн 2
16.08.2021 Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ 2
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» 2
13.08.2021 Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн» 3
12.08.2021 Райффайзенбанк обновил тарифы эквайринга для малого бизнеса 2
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 4
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
12.07.2021 Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры Райффайзенбанка 4
09.07.2021 Райффайзенбанк обновил онлайн-сервис получения справок 2

Публикаций - 720, упоминаний - 1475

Райффайзен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
IBM 3524 28
Cinimex - Синимекс 160 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 27
Microsoft Corporation 10997 26
Schneider Electric 408 25
Samsung Electronics 5627 23
Yandex - Яндекс 4098 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 19
VK - Mail.ru Group 2482 18
Сбербанк Технологии - СберТех 203 18
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 17
Google LLC 7124 17
Такском - Taxcom 119 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 16
Ситилабс 25 15
3726 15
Rimini Street 38 15
Центр2М - Center2М 47 15
SAP SE 3207 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Ситилинк - Citilink 190 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Ланит ГК 1154 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Программный продукт ГК 92 9
Inline Group - Инлайн Груп 60 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Telegram Group 702 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Крок 1219 8
Газпромбанк - ГПБ 692 120
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 111
Альфа-Банк 1122 96
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 91
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 59
Открытие ФК 538 56
РЖД - Российские железные дороги 1081 51
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 48
X5 Group 599 40
ПСБ - Промсвязьбанк 613 40
Ингосстрах СПАО 210 38
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 38
МКБ - Московский кредитный банк 268 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 36
Совкомбанк ПАО 147 35
Уралсиб Банк 389 34
ВТБ24 583 34
Банк Зенит 131 31
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 31
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 29
UBS AG 118 28
РСХБ - Россельхозбанк 183 27
X5 Group - Пятерочка 559 25
ПГК - Первая грузовая компания 98 22
Почта Банк 289 22
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
Аэрофлот 492 21
Ак Барс Банк 173 21
Русский стандарт Банк 302 20
МТС банк 254 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
PepsiCo - Пепсико 93 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
Черкизово ГК 73 18
МДМ Банк 150 18
Procter&Gamble - P&G 93 18
Почта России ПАО 1570 17
Геобанк КБ 30 17
СКБ-банк 86 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 44
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 36
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 36
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 22
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
Правительство Москвы 649 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Правительство РФ 2198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Счётная палата РФ 459 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 16
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 3
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Linux Foundation 157 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Руссофт - Russoft 250 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
OpenChain 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 37
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 28
Big Data - Большие данные 1136 24
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 23
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 23
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 21
e-Commerce - Электронная коммерция 299 20
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 7
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 5
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
Google Android 10750 42
Apple iOS 5741 32
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 24
Райффайзен Онлайн 33 22
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 21
1С:ERP Управление предприятием 203 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 17
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
Samsung Galaxy Note 558 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 11
Microsoft Windows 10 6602 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Samsung Galaxy 345 8
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
Apple iPad mini 375 6
Rakuten Viber 429 6
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 6
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Samsung Galaxy Gear 102 5
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Linux OS 4236 5
Apple iPhone 6 547 5
Apple iPad Pro 226 4
Райффайзен R-chain - блокчейн-платформа 4 4
Apple Pay 385 4
MasterCard Maestro 112 4
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Java - Язык программирования 1166 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Microsoft Office 365 769 4
Клепиков Алексей 77 37
Попов Андрей 72 37
Чаркин Евгений 182 34
Лигачев Глеб 60 34
Нестеров Алексей 79 30
Аксаков Анатолий 98 29
Нагаев Олег 30 28
Карпов Иван 41 27
Сотин Денис 102 27
Натрусов Артем 121 26
Кучугин Илья 41 25
Сергеев Сергей 63 25
Урьяс Вадим 76 25
Хасин Михаил 26 24
Четвернин Алексей 651 21
Бычков Александр 39 21
Халматов Максим 45 20
Абакумов Евгений 103 20
Беляев Владислав 65 19
Дьяченко Валерий 66 19
Сыкулев Андрей 57 18
Бокучава Тариэл 21 18
Прохорова Алла 45 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Семенихин Игорь 37 17
Шипов Савва 70 17
Богданов Кирилл 90 17
Меньшов Кирилл 72 16
Потапкин Михаил 26 16
Егоров Владимир 52 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Соловьев Алексей 60 16
Сирота Юрий 38 16
Путятинский Сергей 53 15
Чамара Денис 57 15
Трофимова Людмила 31 15
Ямщиков Владимир 32 15
Степченков Максим 36 15
Мискевич Евгений 29 15
Воронин Петр 35 15
Россия - Российская федерация - РФ 57124 380
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Восточная Европа 1667 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
Казахстан - Республика 2618 24
Украина 3344 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Россия - Омск 623 7
Япония 2752 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - Ростовская область 859 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Россия - Республика Крым 625 5
Грузия 687 5
Европа 3725 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Румыния 342 4
Китай - Тайвань 588 4
Сингапур - Республика 808 4
Австрия - Австрийская Республика 523 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Испания - Королевство 1248 4
Индия - Республика 2156 3
Польша - Республика 824 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Чехия - Чешская Республика 492 3
Швеция - Королевство 747 3
Специальный административный район Гонконг 546 3
Канада 1290 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 119
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 73
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 41
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 20
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
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Интерфакс Казахстан 3 1
InformationWeek 101 1
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