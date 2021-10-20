Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Райффайзен
Райффайзенбанк
Raiffeisen Bank International
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 720, упоминаний - 1475
Райффайзен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 77 37
|Попов Андрей 72 37
|Чаркин Евгений 182 34
|Лигачев Глеб 60 34
|Нестеров Алексей 79 30
|Аксаков Анатолий 98 29
|Нагаев Олег 30 28
|Карпов Иван 41 27
|Сотин Денис 102 27
|Натрусов Артем 121 26
|Кучугин Илья 41 25
|Сергеев Сергей 63 25
|Урьяс Вадим 76 25
|Хасин Михаил 26 24
|Четвернин Алексей 651 21
|Бычков Александр 39 21
|Халматов Максим 45 20
|Абакумов Евгений 103 20
|Беляев Владислав 65 19
|Дьяченко Валерий 66 19
|Сыкулев Андрей 57 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Прохорова Алла 45 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Семенихин Игорь 37 17
|Шипов Савва 70 17
|Богданов Кирилл 90 17
|Меньшов Кирилл 72 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Егоров Владимир 52 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
|Соловьев Алексей 60 16
|Сирота Юрий 38 16
|Путятинский Сергей 53 15
|Чамара Денис 57 15
|Трофимова Людмила 31 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Степченков Максим 36 15
|Мискевич Евгений 29 15
|Воронин Петр 35 15
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755158, в очереди разбора - 658848.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru