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Авиационная промышленность Авиация Авиастроение Самолетостроение Aviation industry Aircraft construction

Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction


26.01.2022 Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект
13.12.2021 Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов
19.07.2021 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект
07.06.2021 Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов
30.09.2020 Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах
21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance
29.01.2020 Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео
26.11.2019 «Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France
08.10.2018 В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях
15.08.2018 В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров
24.07.2018 SAP и Lufthansa запустили конкурс разработки блокчейн-сервисов для авиационной индустрии
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации
13.06.2018 Flight Consulting Group представила обновленный клиентский портал системы ATOM
06.03.2018 S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов
06.12.2017 Испытывается новая система кибербезопасности в авиации
15.06.2017 Разработка «Росэлектроники» обеспечивает контроль взлета-посадки корабельной авиации
05.04.2017 Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации
30.03.2017 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
29.03.2017 Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN
14.11.2016 Путина просят помочь беспилотной авиации, чтобы она не повторила судьбу российских ПК
27.09.2016 «Ростелеком» ускорил интернет подразделениям «Уральской базы авиационной охраны лесов»
23.09.2016 ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников
16.06.2016 «Почта России» и «Ильюшин Финанс Ко» подписали соглашение о покупке магистральных самолетов ТУ-204С
12.05.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную посадку самолетов и вертолетов на аэродромах Республики Ангола
11.05.2016 Softline провела аудит СЭД «Уральского завода гражданской авиации»

Публикаций - 503, упоминаний - 568

Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 161
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 72
Microsoft Corporation 22497 57
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 45
IBM - International Business Machines Corp 8941 41
Элемент ГК - Elementec 1523 40
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 40
Ростех - Автоматика Концерн 1008 40
6072 36
Астерос - Asteros 624 36
SAP SE 4595 35
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 33
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 31
Google LLC 10352 29
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 28
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 27
Oracle Corporation 6035 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 24
Siemens AG - Siemens Group 2311 23
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 22
Intel Corporation 11262 22
Safran - Sagem 169 22
Sabre Corporation 149 22
Программный продукт ГК 3960 21
Diasoft - Диасофт 534 20
Apple Inc 10683 20
Yandex - Яндекс 5015 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 19
Микрон - Micron 851 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 41 18
Цифра ГК 948 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
Прогноз 957 16
Meta Platforms - Facebook 4267 15
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 15
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 15
Самолёт ГК 216 451
Boeing 957 135
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 115
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 95
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 90
Аэрофлот 648 67
Airbus Group - Airbus Industries 204 66
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 61
Lockheed Martin 730 55
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 53
Ростех - Вертолеты России 149 48
Почта России ПАО 1853 48
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 44
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 44
Northrop Grumman 200 43
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 40
РЖД - Российские железные дороги 1458 38
Точка 1820 36
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 33
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 32
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 32
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 31
Airbus Defence and Space - EADS 150 30
АвтоВАЗ 188 26
МКБ - Московский кредитный банк 333 25
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 23
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 23
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 23
BAE Systems 162 23
Иркут НПК - Иркутский авиационный завод 30 23
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 22
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 20
Май - Российская торговая компания 416 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 188
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 156
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 148
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 136
Правительство РФ 8292 100
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 87
Президент Российской Федерации 3770 66
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 56
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 49
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 38
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 34
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 33
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 29
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 23
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 23
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 21
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
Ростех - Рособоронэкспорт 107 19
Минтранс РФ - Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 17
Федеральное казначейство России 1345 16
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 28
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 6
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 4
ГИС-Ассоциация 231 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
Fdération Aéronautique Internationale, FAI - Международная авиационная федерация (ФАИ) 1 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 384
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BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 52
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 51
MedTech - Medical technology - Health technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифр 2908 46
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 115
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 91
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 72
Microsoft Windows 2000 2856 62
ЭОС Дело СЭД 4365 60
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 57
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 57
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 52
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 52
LG 75SM99 2832 49
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 47
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 47
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 40
Google Android 11959 35
Microsoft Windows 10 11713 34
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 32
Linux OS 7669 30
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 30
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 72 30
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 26
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 25
Apple iOS 6422 24
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 24
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 21
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 21
Apple iPhone 6 2649 20
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 18
Acer Predator 169 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 18
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 17
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 16
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 16
Age of Kings 498 16
МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 15 15
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 153 15
ОКБ О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 14
Путин Владимир 2542 53
Дворкович Аркадий 196 22
Натрусов Артем 142 22
Марковский Роман 17 21
Путятинский Сергей 59 20
Дьяченко Валерий 70 20
Аитов Тимур 188 20
Харитонов Денис 13 20
Глазков Александр 64 20
Hope Paul - Хоуп Пол 14 20
Белоусов Максим 73 20
Ступин Евгений 19 20
Трояновский Владимир 42 20
Демченко Олег 23 19
Емельченков Сергей 87 19
Трапезин Владимир 21 19
Андрианов Павел 32 19
Лагунов Андрей 14 19
Иванов Сергей 360 18
Сологуб Денис 18 18
Бурилов Андрей 26 18
Копысов Виталий 27 17
Медведев Дмитрий 1604 16
Никифоров Николай 1161 15
Воронин Павел 14 14
Погосян Михаил 20 14
Зелин Александр 28 13
Евтушенко Олег 126 13
Чаркин Евгений 203 12
Козак Николай 27 11
Федоров Алексей 60 10
Меденцев Константин 4 10
Черемных Андрей 29 10
Сафрыгин Егор 5 10
Тараторин Александр 7 10
Гришин Дмитрий 185 10
Дорофеев Дмитрий 7 10
Пчелин Юрий 5 10
Фокин Валерий 6 10
Албычев Александр 86 10
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1044
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 651
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 289
Земля - планета Солнечной системы 7427 208
Европа 12319 194
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 124
Германия - Федеративная Республика 8903 120
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 117
Франция - Французская Республика 5665 98
Индия - Республика 4263 89
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 84
Япония 10069 82
Украина 6212 74
США - Калифорния 3381 53
Ирак - Республика 666 48
Канада 3319 46
Италия - Итальянская Республика 3310 46
Россия - СФО - Новосибирск 3269 43
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 42
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 42
Израиль 1756 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 39
Австралия - Австралийский Союз 2791 38
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 33
Испания - Королевство 2917 33
Казахстан - Республика 4467 32
Южная Корея - Республика 4394 32
Арктика - Арктический регион 387 31
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 161 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 28
Иран - Исламская Республика Иран 954 28
Россия - СФО - Иркутская область 832 27
Великобритания - Лондон 2031 27
Ближний Восток 2549 27
Китай - Тайвань 2115 26
Африка - Африканский регион 2928 25
Америка Северная 2650 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 340
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 332
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 330
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 326
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 285
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 278
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 249
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 193
PR - Public relations - Press service - Пресс-служба - Связи с общественностью 0 191
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 174
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 83
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 79
Экспорт - Экспортные операции 1024 70
Топливо - Контроль топлива 303 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 60
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 56
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 49
Энергетика 756 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 49
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 48
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 45
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 45
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 37
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки 438 37
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 36
Английский язык 764 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 32
Металлы - Сплавы 1049 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 31
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 28
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 28
Недвижимость 1713 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 216
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 150
CNews RND - R&D.CNews 2112 73
Associated Press 1975 22
Thomson Reuters - Рейтер 5731 20
Space Daily 528 19
F-16.net 121 18
New Scientist 1447 16
Flight International 64 16
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 14
Flight Global 78 13
Defense Tech 44 12
CNews - ZOOM.CNews 1609 8
91Mobiles 590 7
Times 500 7
Nature 770 7
Ведомости 375 7
TAdviser - Центр выбора технологий 243 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
Российская газета 228 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
Phys.org 972 6
WSJ - The Wall Street Journal 1225 6
Washington Profile 140 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
Defense Talk 40 5
NYT - The New York Times 956 5
NEWSru.com 221 5
SpaceDaily - Space Daily 187 5
Россия 24 - телеканал 98 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Telegraph 197 4
ScienceDaily 400 4
РИА Новости 766 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 4
Defensetech 47 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
The Engineer 79 3
Bloomberg 1009 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
500 Startups 4742 150
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 44
CNews Инновация года - награда 41 21
Gartner - Гартнер 3301 11
IDC - International Data Corporation 4671 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
IBM Research 107 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Медиалогия 48 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 2
CNews Мишень 47 2
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Recorded Future 10 1
Technavio 24 1
World Robotics Survey 3 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
ZK Research 8 1
Pen Test Partners 6 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 1
Frost & Sullivan 199 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 1
Forrester Research 810 1
Markets&Markets Research 97 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Fortune Global 500 280 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 189
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 57
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 49
РАН - Российская академия наук 1397 28
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 9
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 8
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 8
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 6
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 0 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 5
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 5
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 4
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 17 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 12 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 3
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 3
University of Toronto - Университет Торонто 95 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
Феррит-Домен НИИ 13 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 2
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 109
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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