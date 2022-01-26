Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авиационная промышленность Авиация Авиастроение Самолетостроение Aviation industry Aircraft construction
Публикаций - 503, упоминаний - 568
Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 53
|Дворкович Аркадий 196 22
|Натрусов Артем 142 22
|Марковский Роман 17 21
|Путятинский Сергей 59 20
|Дьяченко Валерий 70 20
|Аитов Тимур 188 20
|Харитонов Денис 13 20
|Глазков Александр 64 20
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 20
|Белоусов Максим 73 20
|Ступин Евгений 19 20
|Трояновский Владимир 42 20
|Демченко Олег 23 19
|Емельченков Сергей 87 19
|Трапезин Владимир 21 19
|Андрианов Павел 32 19
|Лагунов Андрей 14 19
|Иванов Сергей 360 18
|Сологуб Денис 18 18
|Бурилов Андрей 26 18
|Копысов Виталий 27 17
|Медведев Дмитрий 1604 16
|Никифоров Николай 1161 15
|Воронин Павел 14 14
|Погосян Михаил 20 14
|Зелин Александр 28 13
|Евтушенко Олег 126 13
|Чаркин Евгений 203 12
|Козак Николай 27 11
|Федоров Алексей 60 10
|Меденцев Константин 4 10
|Черемных Андрей 29 10
|Сафрыгин Егор 5 10
|Тараторин Александр 7 10
|Гришин Дмитрий 185 10
|Дорофеев Дмитрий 7 10
|Пчелин Юрий 5 10
|Фокин Валерий 6 10
|Албычев Александр 86 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru