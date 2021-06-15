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ROI
Return On Investment
Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции


15.06.2021 Calltouch запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
26.02.2021 Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
10.09.2020 Forrester оценила эффект от внедрения платформы кибербезопасности Varonis в $7,8 млн 1
07.08.2020 Эксабайт данных APTARE™ 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
23.07.2020 Платформа myTracker расширила возможности аналитики за счет трекинга предустановок 1
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 1
28.05.2020 В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов 1
04.03.2020 Gartner назвал Deception самой важной новой технологией защиты информации 1
12.02.2020 Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
25.12.2019 Ван Чэнь, Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
01.10.2019 Intel расскажет о технологии vPro на конференции CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 1
09.08.2019 Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов 2
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
02.07.2019 Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн 1
14.06.2019 Увеличивайте продажи, оптимизируя пользовательский опыт 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
29.04.2019 «Яндекс.директ» повысит конверсии за счет оптимизации цены на поиске 1
29.04.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл 1
13.03.2019 Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 2
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 1
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
26.10.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: лишь 5% директоров по ИБ участвуют в принятии ключевых решений в компании 1
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга 1
16.08.2018 Microsoft: 94% руководителей уверены в пользе искусственного интеллекта для бизнеса 1
14.06.2018 Исследование SAS: две трети коммунальных предприятий внедрят корпоративные аналитические платформы к концу 2019 года 1
04.06.2018 Исследование SAP и Forrester: гибридные облачные BI-решения позволят увеличить выручку на 15% 1
17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1
03.04.2018 Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий 1
02.03.2018 Huawei представила OceanStor Dorado18000 V3 1
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1

Публикаций - 184, упоминаний - 219

ROI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 29
SAP SE 3212 15
АйТи 751 8
IBM 3539 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Google LLC 7148 5
Yandex - Яндекс 4101 5
OpenText 160 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Акадо Телеком - Комкор 609 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Oracle Corporation 3344 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Huawei 2730 3
Cisco Systems 2040 3
Микротест 177 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
Veritas Technologies 74 2
Appian Corporation 7 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Pegasystems 29 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Dell Technologies 133 2
Инфосистемы Джет 675 2
ELMA 106 2
McKinsey & Company 121 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Navicon - Навикон 198 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Illusive Networks 2 1
Telegram Group 702 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Hitachi 471 1
Hitachi Vantara 100 1
SAS Institute 596 1
Комплит 30 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Утконос 99 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Транснефть 159 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Pandao 21 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Hitachi Lumada 20 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Breffi - Брефи 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Phystech Ventures 11 1
Глобэкс банк 28 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
People&Screens РА 2 1
Силовые машины 32 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Uber 257 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
РусВинил 3 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Оцифровка - Digitization 49 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
Google Android 10751 6
Microsoft Azure 1171 6
IBM Cognos BI 141 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iOS 5742 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru myTracker 26 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft SQL Server 793 2
Microsoft Windows 10 6635 2
SQL - Язык программирования 433 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
SAP SuccessFactors 110 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple - App Store 2198 2
Oracle IoT Cloud Applications 1 1
Huawei Cloud eService 1 1
Google AdMob Сертификация 7 1
Яндекс.Толока 12 1
Apple Mail 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
SAP Model Company 3 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes - KICS for Nodes 8 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud 4 1
Huawei Oceanstor FlashLink 6 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
VMware AirWatch 40 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Яндекс.Метрика 81 1
DSL SocialKey Ads 3 1
Ипатов Вадим 80 4
Демидов Михаил 125 3
Храмцовская Наталья 38 3
Мякишева Марина 84 3
Аликошвили Георгий 11 2
Трефилов Алексей 34 2
Валяева Елизавета 72 2
Воронков Михаил 5 1
Молодых Владимир 26 1
Шаров Артем 3 1
Сечкин Алексей 15 1
Лапшин Алексей 13 1
Фёрнис Стив 5 1
Мельников Александр 63 1
Буйлов Юрий 13 1
Гришин Дмитрий 148 1
Аксельрод Илья 15 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 22 1
Чичваркин Евгений 82 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Колесов Александр 19 1
Акимов Максим 167 1
Копаев Геннадий 16 1
Добродеев Борис 83 1
Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
Белоусов Максим 59 1
Главчев Владимир 17 1
Сушко Андрей 6 1
Сыкулев Андрей 57 1
Годунов Николай 5 1
Клочков Алексей 25 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Семенов Алексей 67 1
Чумаченко Константин 10 1
Седов Анатолий 6 1
Бардинцев Игорь 9 1
Определенов Владимир 19 1
Аршавский Анджей 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 17
Европа 3752 12
Казахстан - Республика 2629 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Украина 3365 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Индия - Республика 2169 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Япония 2780 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Австралия - Австралийский Союз 1124 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Северная Америка 1411 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Новая Зеландия 292 2
Европа Западная 613 2
Дания - Королевство 371 2
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Филиппины - Республика 211 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Южная Америка 313 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Канада 1301 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Торговля розничная 77 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ТНТ - Телеканал 94 1
CNews Analytics 1988 9
Forrester Research 385 5
Gartner 2190 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Forrester Consulting 22 2
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 4 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Microsoft Intelligent Economies: AI’s Transformation of Industries and Society 1 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций 1 1
Fortune Global 100 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
Docflow 58 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
SAP Startup Focus 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760563, в очереди разбора - 664253.
Создано именных указателей - 46354.
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