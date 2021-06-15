Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ROI
Return On Investment
Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 184, упоминаний - 219
ROI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11077 29
|SAP SE 3212 15
|АйТи 751 8
|IBM 3539 8
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
|Google LLC 7148 5
|Yandex - Яндекс 4101 5
|OpenText 160 4
|VK - Mail.ru Group 2483 4
|Акадо Телеком - Комкор 609 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
|Oracle Corporation 3344 3
|InfoWatch - Инфовотч 607 3
|Huawei 2730 3
|Cisco Systems 2040 3
|Микротест 177 3
|Terrasoft - Террасофт 140 3
|Veritas Technologies 74 2
|Appian Corporation 7 2
|Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
|Pegasystems 29 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
|Dell Technologies 133 2
|Инфосистемы Джет 675 2
|ELMA 106 2
|McKinsey & Company 121 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
|Navicon - Навикон 198 2
|Accenture - Аксенчер 531 2
|Illusive Networks 2 1
|Telegram Group 702 1
|Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
|Hitachi 471 1
|Hitachi Vantara 100 1
|SAS Institute 596 1
|Комплит 30 1
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|Softline - Софтлайн 1474 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Ипатов Вадим 80 4
|Демидов Михаил 125 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Мякишева Марина 84 3
|Аликошвили Георгий 11 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Воронков Михаил 5 1
|Молодых Владимир 26 1
|Шаров Артем 3 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Фёрнис Стив 5 1
|Мельников Александр 63 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Шебулдаев Георгий 12 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Григорьева Мария 22 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Колесов Александр 19 1
|Акимов Максим 167 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Добродеев Борис 83 1
|Wang Chen - Ван Чэнь 5 1
|Белоусов Максим 59 1
|Главчев Владимир 17 1
|Сушко Андрей 6 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Годунов Николай 5 1
|Клочков Алексей 25 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Семенов Алексей 67 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Седов Анатолий 6 1
|Бардинцев Игорь 9 1
|Определенов Владимир 19 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760563, в очереди разбора - 664253.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760563, в очереди разбора - 664253.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru