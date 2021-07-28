Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OCR
Optical Character Recognition
Распознавание текста, документов и заполнение полей договора
Поточное сканирование документов, анкет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 160, упоминаний - 198
OCR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 118 5
|Липич Григорий 48 3
|Оганесян Ашот 58 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Тихомиров Борис 11 2
|Рябова Галина 21 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Матросов Александр 42 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Хурамшина Мария 1 1
|Кумпель Артем 15 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Клопотовский Андрей 2 1
|Нейронов Федор 6 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Скатин Алексей 33 1
|Борченко Павел 9 1
|Волож Аркадий 181 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|Forbes - Форбс 442 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760443, в очереди разбора - 664133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760443, в очереди разбора - 664133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru