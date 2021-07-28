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OCR
Optical Character Recognition
Распознавание текста, документов и заполнение полей договора
Поточное сканирование документов, анкет


28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» 1
04.08.2020 Управление данными — необходимая составляющая стабильной работы бизнеса 2
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
20.01.2020 Программные роботы 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
02.04.2019 Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28% 1
13.03.2019 Abbyy представила FineReader Server 1
12.03.2019 DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов 1
14.01.2019 Navicon объединил RPA, системы распознавания и чат-ботов в одном стеке продуктов 4
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
27.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x 1
01.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x 1
23.07.2018 InfoWatch: пять крупнейших штрафов за утечки медицинской информации 4
21.06.2018 Smart Engines выпустила новую версию системы ИИ для распознавания документов Smart IDReader 1
30.03.2018 Abbyy предлагает скидки до 80% на мобильные приложения для iOS и Android 2
25.12.2017 В Sailfish Mobile OS RUS появилась поддержка компьютерного зрения 1
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы 2
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax 1
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
16.09.2016 HP привезла в Россию принтеры нового типа: не лазерные, и не струйные 1
30.08.2016 SearchInform оснастила «Контур информационной безопасности» технологией распознавания текстов от Abbyy 3
09.08.2016 Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 1
14.07.2016 Abbyy FineScanner теперь доступен на Android 1
05.07.2016 PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
18.04.2016 В Единый реестр российского программного обеспечения включено 15 продуктов ЭОС 1
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1
04.02.2016 Autodesk выпустила новое решение для организации коллективной работы в строительстве 1
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 1

Публикаций - 160, упоминаний - 198

OCR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 985 8
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 8
Abbyy 793 7
SAP SE 3212 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Canon 568 3
OpenText 160 3
Microsoft Corporation 11077 3
3738 3
Softline - Софтлайн 1474 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Promt - Промт 100 2
OKI 41 2
Юниксофт 18 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
HP Inc. 2909 2
Google LLC 7148 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Kofax 28 2
China Mobile 186 1
БизнесТехнологии 2 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
Seiko Epson Corporation 322 1
NTT DoCoMo 158 1
Brother 108 1
Комдив 20 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
SAP Contextor 3 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
electroNeek Robotics 5 1
Rondem - Рондем 2 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Nlogic 2 1
Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
OKI Europe 20 1
СофтЭксперт 39 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Почта России ПАО 1572 2
Почта Банк 289 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Альфа-Банк 1123 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Conde Nast - Конде Наст 17 1
Согласие СК 44 1
Yamaha 37 1
CLAAS 4 1
Citibank - Ситибанк 170 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Tessi 8 1
TWINO 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Odlar Yurdu - Страховой брокер 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Ренессанс Страхование 51 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Совкомбанк ПАО 147 1
X5 Group 599 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
МФУ - Многофункциональное устройство 586 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Wi-Fi Direct 159 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 6 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 59 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 87 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 81 1
ЭОС Дело СЭД 621 84
Google Android 10751 9
Microsoft Windows 10 6635 7
Apple iOS 5742 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 5
ЭОС EOS for SharePoint 112 4
Linux OS 4257 4
ЭОС АРМ руководителя 53 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ЭОС iEOS 21 3
Apple iPad 3263 3
ЭОС Архивное дело 80 3
Apple - App Store 2198 3
Abbyy FineReader 97 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Smart Engines GreenOCR 17 3
Apple macOS 925 3
ЭОС Дело-web 128 2
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 2
DeviceLock DLP 42 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Microsoft Windows 7 1662 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
Promt Offline 7 2
Abbyy FineScanner 12 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Canon i-SENSYS MF - МФУ 6 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Cloud Vision 2 1
Google Cloud Vision API 1 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 5 1
Google Cloud Storage 14 1
Veritas Backup Exec Capacity 35 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
Citrix VDI 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
IBM Cloud Object Storage 3 1
Арлазаров Владимир 118 5
Липич Григорий 48 3
Оганесян Ашот 58 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Тихомиров Борис 11 2
Рябова Галина 21 1
Рустамов Рустам 169 1
Матросов Александр 42 1
Ипатов Вадим 80 1
Хурамшина Мария 1 1
Кумпель Артем 15 1
Ярошевская Наталья 1 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Юдовский Сергей 4 1
Лебедев Сергей 24 1
Голубицкий Евгений 4 1
Николаев Дмитрий 4 1
Клопотовский Андрей 2 1
Нейронов Федор 6 1
Горбунов Алексей 16 1
Скатин Алексей 33 1
Борченко Павел 9 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Япония 2780 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Франция - Французская Республика 2122 5
Европа 3752 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Тула 178 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Испания - Королевство 1253 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Якутск 247 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Ставрополь 271 1
Россия - Реутов 43 1
США - Мэриленд 38 1
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Русский язык 982 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Человеческий фактор 126 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
Forbes - Форбс 442 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
GSMA Intelligence 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760443, в очереди разбора - 664133.
Создано именных указателей - 46354.
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