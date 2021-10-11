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Accenture
Аксенчер


11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 3
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 2
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 2
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 4
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 2
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 2
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 2
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса 1
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 7
30.06.2021 Accenture разработала интеллектуальную аналитическую платформу для ритейла 4
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
28.06.2021 Исследование: технологии стали драйвером устойчивого развития в России 4
25.06.2021 Accenture объявляет об успешных результатах третьего квартала 2021 года 3
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
18.06.2021 Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
26.05.2021 Accenture: энергетика стала особенно привлекательной отраслью для технологических стартапов 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 1
19.05.2021 Accenture займется цифровой трансформацией Shiseido 2
19.05.2021 SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций 1
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 3
28.04.2021 Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам 1
28.04.2021 Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО 3
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
22.04.2021 Accenture и SAP разработают совместное решение на базе ИИ и облачных технологий 4
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1

Публикаций - 531, упоминаний - 904

Accenture упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 86
SAP SE 3207 55
IBM 3527 21
Google LLC 7128 19
Accenture Technology 19 17
SAP CIS - САП СНГ 753 14
Samsung Electronics 5633 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 11
VK - Mail.ru Group 2482 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 11
Oracle Corporation 3331 10
Accenture Interactive 11 9
Intel Corporation 4152 9
GitHub 412 9
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 232 9
Deloitte - Делойт 186 8
Крок 1219 7
Ланит ГК 1155 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
3727 6
Huawei 2726 6
Yandex - Яндекс 4099 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Cisco Systems 2037 6
Инфосистемы Джет 675 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Accenture Cloud First 5 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
SAS Institute 596 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
Fujitsu 739 5
Twitter 2204 5
АйТи 749 5
VMware 1829 5
Saprun - Сапран групп 38 5
Dell EMC 2387 4
KPMG - КПМГ 129 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
X5 Group 599 7
HeadHunter Group - HH Group 336 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
ТНК-ВР Холдинг 148 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Visa International 1344 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
СберАвто 18 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Уралсиб Банк 389 4
Ак Барс Банк 173 3
Яндекс.Такси 271 3
Альфа-Банк 1123 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Accenture Ventures - венчурный фонд 3 3
Утконос 99 3
X5 Group - Перекресток 203 2
Северсталь ПАО 204 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Аэрофлот 492 2
Роснефть НК 367 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Continental AG 35 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
Геобанк КБ 30 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
NCIA - NCI Agency - NATO Communications and Information Agency - Агентство НАТО по обслуживанию коммуникационных и информационных систем 1 1
Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 2 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Президент США 105 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
Руссофт - Russoft 250 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Linux Foundation 157 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 91
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Big Data - Большие данные 1136 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 12
DevOps - Development и Operations 296 12
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
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Accenture Liquid Studio 11 10
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C# - C Sharp - Язык программирования 145 5
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Google YouTube - Видеохостинг 1706 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 4
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SAP S/4HANA Finance 15 4
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Германия - Федеративная Республика 3614 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 33
Казахстан - Республика 2621 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 27
Европа 3730 26
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Франция - Французская Республика 2112 20
Япония 2760 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 14
Россия - Тверь 323 12
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Австралия - Австралийский Союз 1118 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 9
Африка 1482 9
Украина 3347 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Италия - Итальянская Республика 1371 7
Швеция - Королевство 748 7
Испания - Королевство 1248 7
Сингапур - Республика 808 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Ближний Восток 1468 7
Азия - Азиатский регион 1512 7
Восточная Европа 1669 6
Канада 1294 6
Нидерланды 970 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 6
Россия - Новосибирская область 811 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
США - Нью-Йорк 1087 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
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SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
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Банковский сектор 21 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
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