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Транспорт Аэропорт Airport Аэровокзал

Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал


18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта
06.06.2022 В Пермском аэропорту появился робот-консультант
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик
26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска
24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО
22.08.2019 ТрансТелеКом стал основным оператором связи Международного аэропорта Саратова
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф
29.05.2019 TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео
05.02.2019 Cisco HyperFlex обеспечила работу ИТ-сервисов Красноярского аэропорта
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта
21.06.2018 Inline Technologies построила коммуникационную инфраструктуру в аэропорту «Симферополь»
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»
15.12.2017 ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты
03.11.2017 «Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности
03.10.2017 Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево
22.05.2017 SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов
01.07.2016 МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский
06.06.2016 Аэропорт «Уфа» повышает безопасность пассажиров с помощью разработки «Астерос Лабс»
19.04.2016 CTI внедрила платформу на базе SAP HANA для бизнес-аналитики аэропорта «Шереметьево»
10.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал связь МТС
02.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал МТС
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково»
12.02.2016 Главой Tele2 стал экс-гендиректор аэропорта «Пулково»
22.12.2015 МТС проинформирует об изменении погоды и режима работы аэропорта в Норильске
25.11.2015 «Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала»
12.10.2015 2ГИС добавил планы этажей аэропорта Толмачёво
07.10.2015 «АМТ-Груп» создала распределенный ЦОД для аэропорта «Шереметьево»
14.09.2015 МТС накрыла сетью Международный аэропорт в Самаре
12.08.2015 «Аэропорты регионов» перешли на электронный документооборот с генподрядчиком по строительству аэропорта в Ростове-на-Дону

Публикаций - 1248, упоминаний - 1564
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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