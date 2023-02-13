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Индексная книга CNews*
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Машинное зрение OCR Optical Character Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет

Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет


13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт»
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование»
21.06.2012 Abbyy запустила облачный сервис Abbyy Cloud OCR SDK
20.07.2011 Новая версия ABBYY Mobile OCR Engine усилена технологией распознавания штрих-кодов
06.06.2011 ABBYY пополнила линейку Mobile OCR Utilities новыми приложениями для iPhone
10.12.2010 ABBYY выпускает OCR-приложения для iPhone
10.12.2010 ABBYY выпустила OCR-приложения для iPhone
01.10.2008 Открыты исходные коды интерфейса OCR Cuneiform
20.08.2008 Вышла Linux-версия ядра OCR Cuneiform
25.01.2008 Число загрузок OCR CuneiForm превысило 130 тыс.
06.09.2006 Google будет использовать OCR Tesseract
16.05.2006 Abbyy научит мобильники распознавать текст

Публикаций - 375, упоминаний - 406

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1150 113
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 59
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 132 30
Microsoft Corporation 23545 27
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 21
Smart Engines - Смарт Энджинс 262 20
SAP SE 4892 17
7042 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 15
Офис-док - Office Doc 58 14
Apple Inc 11237 12
1С-ИжТиСи 6357 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 848 11
СофтЭксперт 45 11
Google LLC 10979 11
Yandex - Яндекс 5720 10
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 11 9
HP Inc. 5527 8
ДОК 770 8
Oracle Corporation 6326 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 906 8
Canon 1378 7
Kofax 49 7
Konica Minolta 382 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1063 6
Intel Corporation 11685 6
OpenText 197 6
Xerox 1120 6
Docsvision - ДоксВижн 971 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4180 6
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HP - Hewlett-Packard 3600 5
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Robin - Робин 50 5
Cisco Systems 4886 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6997 5
Альфа-Банк 1604 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 893 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 6
МКБ - Московский кредитный банк 419 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 5
Газпром ПАО 1160 5
Ренессанс Страхование 122 4
Лента - Сеть розничной торговли 1711 4
АльфаСтрахование СГ 272 4
Татэнерго 43 4
Tessi 9 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 4
Кредит Европа банк 52 3
Почта России ПАО 1998 3
Citi - Citibank - Ситибанк 302 3
Ингосстрах СПАО 338 3
Россети Ленэнерго 2354 3
Татнефть 206 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 848 3
ВТБ Лизинг 52 3
Почта Банк 356 3
РЖД - Российские железные дороги 1627 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 55 2
Синара Банк - СКБ-банк 130 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
TWINO 4 2
ГПБ - Газпромбанк 945 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 2
Conde Nast - Конде Наст 23 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1197 2
Татэнерго - Казанская ТЭЦ 4 2
РЕСО-Гарантия СК 38 2
БалтБет БК - букмекерская контора 7 2
LinkedIn 585 2
Открытие ФК - Росгосстрах 293 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 10
Президент Российской Федерации 3733 8
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Судебная власть - Judicial power 2104 4
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2715 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 3
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 2
Курганская областная дума 4 2
Правительство Калининградской области 61 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 331 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1020 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 13 2
Администрация Рязани 8 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3069 2
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
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