Индексная книга CNews*
Машинное зрение OCR Optical Character Recognition Распознавание текста, документов и заполнение полей договора Поточное сканирование документов, анкет
- Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition
- Машинное зрение
Публикаций - 375, упоминаний - 406
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 162 17
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Липич Григорий 65 6
|Ивченков Олег 6 5
|Ипатов Вадим 84 4
|Чеханков Кирилл 6 3
|Андреев Сергей 63 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Ускова Ольга 155 3
|Борченко Павел 15 3
|Исаев Андрей 20 3
|Лебедев Сергей 35 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Никольский Николай 15 2
|Толстунова Ольга 6 2
|Корюкин Юрий 29 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Ян Давид 62 2
|Рябова Галина 23 2
|Тихомиров Борис 11 2
|Очеретный Андрей 2 2
|Новиков Алексей 46 2
|Юдовский Сергей 4 1
|Рустамов Рустам 252 1
|Галушкин Олег 178 1
|Путин Владимир 2743 1
|Колбин Евгений 59 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Оганесян Ашот 104 1
|Нейронов Федор 6 1
|Болтенков Иван 1 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Николаев Дмитрий 10 1
|Нуралиев Борис 270 1
|Волож Аркадий 228 1
|Матросов Александр 45 1
|Скатин Алексей 33 1
|Емельченков Сергей 110 1
|Хурамшина Мария 1 1
|Горбунов Алексей 21 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 6
|91Mobiles 1701 4
|Forbes - Форбс 636 2
|Times 648 2
|АиФ - Аргументы и факты 40 2
|New Scientist 1447 1
|Компьютерра 41 1
|Vc.ru - Виси.ру 29 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 1
|Мобильные системы 113 1
|Newsbytes News Network 379 1
|The Register 1408 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|IEEE Access 4 1
|CNET Networks - CNET News 1639 1
|Инфобизнес 22 1
|Gizmodo 121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.