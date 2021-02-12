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Дисплей Монитор



12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео
04.12.2020 Можно ли использовать смартфон с разбитым дисплеем?
10.08.2020 Новый iMac 2020: матовый дисплей и экономия до 260 тыс. рублей на апгрейде
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3
05.03.2020 Realme выпустила дешевые смартфоны с роскошным дисплеем и солидным аккумулятором
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео
27.01.2020 На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео
21.01.2020 LG представила прозрачный дисплей Transparent OLED в России
19.12.2019 Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото
26.11.2019 Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности
14.11.2019 Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото
24.09.2019 Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео
20.09.2019 NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы
19.02.2018 Создан гибкий тянущийся дисплей для наклейки на кожу
15.01.2018 LG показала рулонный дисплей
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее
17.08.2017 Создан самоисцеляющийся экран для смартфонов
22.06.2017 За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления
16.01.2017 LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
12.05.2016 iPhone 7 получит «кардинально новый дизайн»
13.01.2016 HP представила новые модели персональных компьютеров
12.08.2015 Будущему флагману Samsung пророчат голографический дисплей
03.08.2015 Samsung придумал новый гибкий смартфон
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем
15.07.2015 Тест монитора HP Elite S270c: корейская мода пришла в США
13.07.2015 Samsung разрабатывает дисплей формата 11K
13.04.2015 Выпущен первый 4K-дисплей для смартфонов
12.01.2015 Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем
14.11.2014 Acer анонсировала ноутбук Aspire V Nitro Black Edition с дисплеем UHD 4K
06.11.2014 Дисплей с большим запасом гибкости
14.07.2014 LG свернула дисплей в трубочку
23.12.2013 Apple разрабатывает «квантовый» дисплей
17.12.2013 Поступил в продажу планшет с двугранным дисплеем
20.11.2013 Тестировщики: У нового iPad mini нашлись проблемы с дисплеем
01.11.2013 Сенсорный дисплей с Ultra HD на 84 дюймах

Публикаций - 2493, упоминаний - 2733

Дисплей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 253
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 173
Apple iPad 3587 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1227 2
Образование в России 294 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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