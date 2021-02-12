Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дисплей Монитор
Публикаций - 2493, упоминаний - 2733
Дисплей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 253
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 173
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru