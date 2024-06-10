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Виртуализация Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды

Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды

  • DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
  • DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.  
  • DevOps as a Service - Managed DevOps
  • DevSecOps - Development Security Operations
  • Контейнеризация

10.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки

защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя

овый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. В сложившейся ситуации пострадали не только частны
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация

х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li
14.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред

ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe

кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security

гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
18.10.2023 ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры

для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла

1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium

Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту

27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry

Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве

«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК
20.02.2023 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры

иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной
03.02.2023 MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»

ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых

18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry

могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC

ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования

31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

SUSE, поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUS
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии

«Контейнеры — это про скорость бизнеса» CNews: Какие технологии вы считаете ключевыми для ново
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

ой компании. И со стороны бизнеса в Казахстане мы видим глубокий интерес к этой теме. Но переход на контейнеры — это не только установка нового ПО. Изменения затрагивают ИТ-инфраструктуру, вопр
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию

Все в контейнеры! «Компании, которые уже используют или планируют использовать контейнеры, и
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»

Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто гораздо большее, чем платформа для гибридного облака. Он позволяет развертывать приложения, работающие в контейнерах (и не только), на любой

14.01.2021 Red Hat покупает Stackrox

ас происходит в самых разных отраслях и секторах экономики. Однако рост промышленного использования контейнеров и Kubernetes сопряжен с серьезными вызовами. В частности, исследовательская компа
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей

резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года

ским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути
20.08.2020 Резидент технопарка «Нагатино» начал печатать на 3D-принтерах контейнеры для сортировки отходов

езидента технопарка “Нагатино” направлена на формирование комплексной системы обращения с отходами. Контейнеры печатают на 3D-принтерах из безопасного пластика, — отметил руководитель столичног
11.08.2020 Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса

ления программного кода, потребовалась технология, которая удовлетворяет всем запросам предприятий. Контейнеризация позволяет виртуализировать приложения, а с каждым контейнером сохраняется кон
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора

ировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза. Пилотные проекты уже запущены в
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации

уры серверной системы и взаимодействует с ОС при помощи стандартных интерфейсов. В этом программные контейнеры похожи на транспортные — неважно, что «внутри» контейнера, главное, чтобы он имел

29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах

по развитию продуктов DataLine, сказал: «С конца 2019 года мы видим рост популярности нашей услуги «Контейнеры как сервис» на базе Kubernetes. Заказчики разворачивают высоконагруженные системы

09.12.2019 HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора

здания непревзойденной контейнерной платформы корпоративного класса. Наш подход, ориентированный на контейнеры, позволит компаниям обновлять приложения быстрее и с меньшими затратами и может бы
22.02.2018 Atlex представила сервис CaaS: контейнеры как услуга

иртуальные машины или физические сервера, основной ресурс для CaaS — это контейнер. Таким образом, «контейнеры как услуга», или CaaS, — это модель облачного сервиса, которая позволяет пользоват
29.11.2017 ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей

если традиционная виртуальная машина позволяет абстрагировать устройство полностью, включая ОС, то контейнеры содержат только приложение и все зависимые компоненты, в которых оно нуждается. Эт
26.10.2017 Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS

gnup; запустить оптимизированный образ Nvidia на платформе поставщика облачных сервисов и загрузить контейнеры из NGC.Преимущества репозитария контейнеров NGC включают мгновенный доступ к самым
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров

имизации производительности дисков и исключения перегрузок, а также обновление кластера в один клик без остановки сервисов.Система поддерживает блочное, файловое, объектное (S3) и хранение данных для контейнеров в одном решении, имеет широкую поддержку гипервизоров: Virtuozzo, VMware vSphere, Microsoft HyperV, KVM, обладает простым в использовании веб-интерфейсом для контроля всех типов хра
11.01.2017 Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования

я основной причиной, почему ИТ-директоры и ИТ-специалисты компаний любого размера еще не используют контейнеры для разнообразных промышленных приложений и рабочих нагрузок. Чтобы решить эту про
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»

управления, комплексных встроенных средств безопасности и поддержки новых типов приложений, включая контейнеры. Благодаря этим новым функциям vSphere 6.5 предложит пользователям универсальную п
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами

онтейнерной платформой со встроенными средствами управления, а также решениями класса PaaS и CaaS («контейнеры как услуга»), сообщили CNews в Red Hat. Отвечая запросам корпоративного сектора на
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования

бору пользователя; оптимизированная интеграция systemd — упрощает перенос существующих приложений в контейнеры; оптимизированный режим обновления — оперативные программные исправления между вып
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure

зированного развертывания и настройки ИТ-инфраструктуры, которая теперь поддерживает работу с сетевым устройствами и расширяет возможности применения сценариев автоматизации Ansible при развертывании контейнеров. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Ansible помогает упросить и ускорить развертывание приложений и инфраструктурных компонентов, устраняя барьеры между ИТ-специалистами и разработчи

Публикаций - 1424, упоминаний - 1731

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24390 138
Broadcom - VMware 2315 103
Red Hat 1290 100
Google LLC 11595 90
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 766 78
Oracle Corporation 6614 70
IBM - International Business Machines Corp 9397 68
7961 56
Amazon Inc - Amazon.com 2944 52
SAP SE 5209 51
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1634 49
Yandex - Яндекс 6918 44
Samsung Electronics 10135 42
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 512 41
Intel Corporation 12064 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11791 39
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 415 38
Dell EMC 5001 37
HPE - Hewlett Packard Enterprise 613 35
Flant - Флант 78 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1079 34
Cisco Systems 5071 31
Ростелеком 9453 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4721 29
Nvidia Corp 3399 29
Selectel - Селектел 339 28
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 465 27
Virtuozzo - Parallels Holding 66 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8601 26
Крок - Croc 1769 26
Apple Inc 11863 26
HP Inc. 5656 25
Базальт СПО - BaseALT 587 24
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 382 24
Check Point Software Technologies 748 23
LG Electronics 3592 23
VK - Mail.ru Group 3414 21
GitHub 752 21
NetApp - Network Appliance 633 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3618 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 33
РЖД - Российские железные дороги 1852 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 779 22
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 20
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 647 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2193 18
Газпром ПАО 1308 13
Hansa - Ханса 102 12
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 982 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 814 11
Лента - Сеть розничной торговли 2012 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1241 10
Россети Ленэнерго 1700 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1581 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1086 9
Альфа-Банк 1717 9
Газпром нефть 596 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 464 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 8
Miele - Миле 134 8
Почта России ПАО 2083 8
Lockheed Martin 755 8
Beko 68 7
Haier - Candy Group - Канди 96 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 267 7
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 7
Tesla Motors 382 7
НСПК - Национальная система платежных карт 781 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 6
Dyson 118 6
Kärcher - Karcher - Керхер 71 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 628 6
ТрансКонтейнер 38 5
Фаберлик - Faberlic 93 5
Uber 326 5
МКБ - Московский кредитный банк 546 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 427 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3788 83
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11134 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4855 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5306 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1886 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1831 19
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5717 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2774 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4532 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1754 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2536 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 892 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 572 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 367 9
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 242 9
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 307 7
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 205 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4338 6
Федеральное казначейство России 1731 6
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 48 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 604 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2641 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 163 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 110 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1355 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1347 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 515 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 21
Linux Foundation 182 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 631 12
ASF - Apache Software Foundation 201 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 5
Greenpeace - Гринпис 128 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
CIS - Center for Internet Security 10 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 707 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 3
OWASP - Open Web Application Security Project 91 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 2
АФТ - Ассоциация Финтех 137 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 22 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 228 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62742 727
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20334 539
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15375 419
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28743 385
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47844 371
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29471 329
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5810 310
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24557 285
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10695 282
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 776 277
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25711 257
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7021 243
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17649 231
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9054 223
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2513 217
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23474 214
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10852 180
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11799 180
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12431 171
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10455 158
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2904 155
DevOps - Development и Operations 780 154
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4572 120
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12122 117
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4047 116
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15226 116
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5507 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6160 109
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20391 108
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13748 107
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3606 106
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9511 104
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11518 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5637 97
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1017 97
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9568 94
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака 1047 89
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13535 86
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11330 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7087 82
Linux OS 9577 198
Microsoft Windows 15400 125
Docker - Платформа распределённых приложений 302 110
Microsoft Azure 1387 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4125 75
Red Hat OpenShift 129 69
Google Android 13733 57
Oracle Java - язык программирования 2977 51
Intel x86 - архитектура процессора 1796 42
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1120 41
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 450 39
Apple iOS 7553 37
Google Cloud Platform - GCP 294 37
Broadcom - VMware vSphere 546 36
Aladdin JaCarta СКЗИ 162 35
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 73 33
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 418 33
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 608 33
Apple iPhone 6 4861 29
Aladdin JaCarta PKI 87 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 796 25
Red Hat OpenShift Container Platform 40 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 24
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 141 24
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 24
Космодром Байконур 1062 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1259 23
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 22
Google YouTube - Видеохостинг 2660 22
Red Hat Ansible 93 21
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 21
Microsoft Windows 2000 8660 21
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 412 20
Containerum Managed Kubernetes 50 20
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 177 20
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 211 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1518 19
Python - высокоуровневый язык программирования 829 18
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 122 18
Microsoft Office 365 923 18
Дягилев Василий 84 13
Аксенов Константин 19 11
Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 10
Баталов Александр 25 9
Краснов Александр 58 8
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 8
Березин Максим 104 8
Karidis George - Каридис Джордж 10 8
Титов Александр 16 8
Беляева Мария 10 7
Летунов Илья 49 7
Кузнецов Александр 117 7
Cormier Paul - Пол Кормье 23 7
Трандин Сергей 73 7
Главчев Владимир 21 7
Белоусов Сергей 240 6
Челышев Сергей 11 6
Рустамов Рустам 374 6
Протасов Станислав 36 6
Кожокин Артем 8 5
Чаркин Евгений 282 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
Хайретдинов Рустэм 74 5
Халяпин Сергей 82 5
Морарь Максим 12 5
Сотин Денис 205 4
Анисимов Константин 36 4
Шадаев Максут 925 4
Вайнер Всеволод 26 4
Хомутский Юрий 84 4
Гаврилов Дмитрий 19 4
Юдин Дмитрий 19 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 37 4
Соловьев Дмитрий 67 4
Натрусов Артем 272 4
Головин Даниил 34 4
Извеков Алексей 8 4
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Антонов Андрей 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 139239 769
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51579 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42130 156
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13972 103
Европа 21605 89
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16579 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16926 57
Германия - Федеративная Республика 12560 50
Земля - планета Солнечной системы 10284 48
Казахстан - Республика 5420 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13238 36
Япония 13204 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7175 31
Южная Корея - Республика 6568 31
Беларусь - Белоруссия 5508 23
Азия - Азиатский регион 5399 23
Италия - Итальянская Республика 4313 23
Франция - Французская Республика 7765 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5092 21
США - Калифорния 4580 19
Турция - Турецкая республика 2298 18
Индия - Bharat 5354 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 16
Африка - Африканский регион 3423 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2829 14
Украина 7526 14
Нидерланды 3472 14
Сингапур - Республика 1839 14
Европа Восточная 3060 14
Европа Западная 1479 13
Ближний Восток 2894 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3305 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2765 11
Финляндия - Финляндская Республика 3576 11
Испания - Королевство 3692 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2565 10
Швеция - Королевство 3603 10
Великобритания - Лондон 2382 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49406 251
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46712 249
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13438 215
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12835 171
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17727 170
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23250 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27939 140
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7479 129
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6575 116
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10636 90
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4629 83
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6743 72
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 71 4
РАН - Российская академия наук 1813 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 861 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 235 3
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 3
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 15 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 18 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 161 2
Dell EMC Education Services 2 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 2
University of Chicago - Чикагский университет 97 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 231 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 199 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 92 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1039 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2349 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1950 10
CNews AWARDS - награда 471 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 5
VMworld 29 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1193 4
CNews FORUM Кейсы 221 4
Microsoft Ignite 41 4
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 11 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 300 3
День молодёжи - 27 июня 850 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 55 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Infosecurity - выставка 63 2
GITEX Technology - международная выставка 35 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Check Point CPX 360 2 1
Black Hat - Конференция 78 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
VeeamON Forum 10 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
Oracle OpenWorld 65 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
SAP TechEd 9 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
CNews Баттл 64 1
Microsoft Build - конференция 37 1
CeBIT 611 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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