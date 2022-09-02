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Индексная книга CNews*
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PC Personal Computers ПК Персональные компьютеры



02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика
02.09.2020 На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал
19.08.2020 Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков
14.07.2020 Сколько заработали во время пандемии производители ноутбуков
14.04.2020 Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров
14.01.2020 Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров
05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки
29.05.2019 IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема
04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое
21.02.2019 Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением
05.09.2018 Почему растет рынок ПК и ноутбуков
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки
08.08.2018 «Росэлектроника» организует производство персональных компьютеров специального назначения
13.07.2018 Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет
31.05.2018 Российский рынок ПК вырос на четверть
13.04.2018 Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут
27.02.2018 На российском рынке ПК сменился лидер
22.11.2017 Российский рынок ПК растет третий квартал подряд
11.10.2017 Рынок ПК в стагнации. В пятерке лидеров продажи нарастил лишь один производитель
11.08.2017 Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню
23.05.2017 Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр
13.04.2017 IDC и Gartner не могут договориться, растет рынок ПК или падает, и кто его лидер
12.04.2017 Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет
22.02.2017 IDC: Российский рынок ПК продолжает стабилизироваться
13.10.2016 Рынок ПК показывает самое долгое падение в истории
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания
24.08.2016 Рынок ПК в России стремительно рушится
20.04.2016 Падение рубля обвалило рынок ПК в Европе
12.04.2016 Начало 2016 г. рынок ПК отметил обвалом
27.01.2016 Поставки ПК в EMEA рухнули на 18%
13.01.2016 HP представила новые модели персональных компьютеров
13.01.2016 Мировой рынок ПК рухнул до исторического минимума
26.11.2015 Рынок ПК в России рухнул наполовину
09.11.2015 В Европе из-за политики рухнул рынок ПК
09.10.2015 Мировые поставки ПК рухнули на 10%

Публикаций - 4801, упоминаний - 5242

PC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23552 978
Intel Corporation 11686 956
HP Inc. 5528 527
Dell EMC 4924 503
Apple Inc 11242 483
IBM - International Business Machines Corp 9204 470
HP - Hewlett-Packard 3600 438
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2425 381
Lenovo Group 2177 346
Samsung Electronics 9758 277
AMD - Advanced Micro Devices 3873 267
Dell Technologies - Dell Computer 2014 260
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 230
HP Compaq Computer Corp 1918 217
Google LLC 10983 216
Sony 6485 205
Toshiba Corporation 2889 195
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6289 192
Nvidia Corp 3220 146
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 143
Cisco Systems 4887 123
Oracle Corporation 6326 112
Fujitsu 2043 102
Oracle - Sun Microsystems 2207 97
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4186 97
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 94
Прогноз 1661 84
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 547 82
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 577 81
Amazon Inc - Amazon.com 2810 81
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 80
DEPO Computers - Депо Электроникс 570 77
Lenovo Motorola 3505 75
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 75
Yahoo! 3689 71
7047 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10121 64
Meta Platforms - Facebook 4343 63
1С-ИжТиСи 6362 62
Yandex - Яндекс 5732 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6218 139
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6654 103
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1904 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5867 61
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1850 48
eBay Inc 1599 46
Россети Ленэнерго 2356 29
Май - Майский чай - российская торговая компания 1026 28
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 26
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 51 24
101Hotels.com 707 22
Белый Ветер 353 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2526 18
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1022 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 17
Merrill Lynch 433 17
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 438 17
РЖД - Российские железные дороги 1632 17
Почта России ПАО 2003 16
BMW Group 412 15
First Call 239 15
Лента - Сеть розничной торговли 1714 15
Газпром ПАО 1162 13
Walt Disney Company 574 13
Евросеть 1401 13
Block - Square 198 13
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 13
Связной ГК 1339 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 12
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 12
Возрождение - Коммерческий банк 327 11
Visa International 1874 11
UBS AG 299 11
Альфа-Банк 1604 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2410 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 10
Техносила - СервисТрейд 241 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18047 237
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10421 120
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9209 90
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4401 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2895 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3072 59
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1862 47
Судебная власть - Judicial power 2105 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3730 41
Президент Российской Федерации 3736 38
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2717 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 983 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2424 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1404 22
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 387 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 21
Правительство Москвы 2002 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 17
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 945 16
Федеральное казначейство России 1555 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 528 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1221 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 12
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 100
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 53
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 35
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 7
4CIO 712 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 59 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 4
Ассоциация менеджеров 97 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
OLPC - One Laptop per Child 81 3
Демократическая политическая партия США 117 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
Greenpeace - Гринпис 118 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 189 2
Linux Foundation 174 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79517 1562
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15128 1415
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25920 1210
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13271 1094
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22078 1049
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19295 980
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53724 732
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11333 633
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39364 621
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12697 608
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21505 592
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16115 470
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17390 416
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13617 380
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22331 374
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 373
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20053 327
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9365 321
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8478 319
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11878 314
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10110 306
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11550 284
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6580 275
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17371 271
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11263 258
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12124 258
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5454 253
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2191 251
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9465 248
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11689 240
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8281 237
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8183 233
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 227
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6116 227
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10994 216
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11437 215
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6942 210
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26110 203
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5428 201
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3975 199
Microsoft Windows 14493 776
Microsoft Windows 2000 12704 443
Linux OS 8311 307
Google Android 12623 258
Microsoft Windows XP 2365 253
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 239
Microsoft Windows 7 1887 183
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1342 160
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 153
Intel x86 - архитектура процессора 1611 148
Apple iPad 3747 141
Apple iOS 6846 139
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 135
Apple iPhone - серия смартфонов 6647 129
Microsoft Office 3455 113
Apple iPhone 6 6195 112
Microsoft Windows Vista Longhorn 1582 109
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 108
Age of Kings 3449 106
Microsoft Windows 10 1525 95
Intel Core - Семейство процессоров 1749 92
Microsoft Edge - браузер 1940 87
Intel Pentium III 724 86
Intel Celeron - Серия процессоров 945 82
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 81
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 75
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 67
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 67
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1275 66
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 66
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6573 63
Apple macOS X - Rhapsody 1508 63
Oracle Java - язык программирования 2782 61
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1229 59
Google Chrome - браузер 1404 58
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4364 55
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 764 54
Apple macOS 1727 52
Mozilla Firefox - браузер 1800 52
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 77
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 58
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 54
Dell Michael - Делл Майкл 190 41
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 129 30
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 28
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 29 28
Виноградова Наталья 52 25
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 24
Путин Владимир 2747 22
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 22
Рейман Леонид 1031 21
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 20
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 19
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 144 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 15
Юсупов Ренат 114 15
Мишин Глеб 69 13
Hurd Mark - Херд Марк 95 13
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 11
Верховод Андрей 22 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 10
Allen Paul - Аллен Пол 119 10
Прянишников Николай 287 10
Медведев Дмитрий 1631 10
Кабанов Владимир 174 10
Wang J.T. - Ван Джей Ти 29 10
Воронецкий Эдуард 46 9
Касперский Евгений 302 9
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 19 9
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 184 9
Камытбаева Зарина 16 9
Chou Jay - Чоу Джей 11 9
Калинин Александр 136 9
Шибанов Владимир 32 9
Эскин Сергей 36 8
Farish Robert - Фариш Роберт 42 8
Дергунова Ольга 118 8
Россия - РФ - Российская федерация 123703 1784
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50294 1195
Европа 21346 519
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39557 464
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15168 449
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17173 409
Япония 12948 390
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13215 339
Китай - Тайвань 3762 231
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12956 221
Украина 7299 213
Германия - Федеративная Республика 12033 202
Казахстан - Республика 4872 171
Африка - Африканский регион 3283 163
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15067 153
Ближний Восток 2660 153
Беларусь - Белоруссия 4319 152
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 146
Азия - Азиатский регион 4673 138
Южная Корея - Республика 6301 136
Европа Восточная 3003 122
США - Калифорния 4674 118
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1051 118
Узбекистан - Республика 1415 117
Армения - Республика 1458 114
Грузия 1127 114
Таджикистан - Республика 766 112
Азербайджан - Азербайджанская Республика 870 111
Туркмения - Туркменистан 416 110
Европа Западная 1346 103
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 100
Индия - Республика 5091 100
Франция - Французская Республика 7092 97
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 86
Канада 4716 85
Америка Северная 2939 81
Италия - Итальянская Республика 4231 73
Америка Латинская 1692 64
Земля - планета Солнечной системы 9718 62
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42242 690
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41947 543
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10460 446
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24118 406
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20451 359
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4211 234
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Английский язык 6179 125
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6128 109
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7562 108
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3509 92
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4528 80
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2698 77
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11011 82
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 55
Bloomberg 1117 53
CNET Networks - CNET News 1639 50
AP - Associated Press 1994 50
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 40
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CNews - ZOOM.CNews 1758 31
ZDnet 596 23
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FT - Financial Times 1168 17
Tom’s Hardware 181 17
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EWeek 179 16
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 15
Ars Technica 383 15
The Verge - Издание 505 15
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Times 649 14
Forbes - Форбс 636 14
ComputerWorld 146 14
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AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 11
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Inquirer 463 9
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Fortune Global 500 283 8
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Microsoft Research 129 6
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PCMark 106 6
NetMarketShare Web Analytics 29 6
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 5
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 9
University of Oxford - Оксфордский университет 192 9
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 6
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 5
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 42 3
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 3
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
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