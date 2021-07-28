Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Anti-fraud
Антифрод
борьба с мошенничеством


28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 3
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 5
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 1
29.10.2018 Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM 1
16.07.2018 BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ» 2
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
30.01.2018 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ» 2
28.08.2017 BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ» 3
24.03.2017 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ» 3
10.02.2017 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64» 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS 1
02.11.2016 Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank 2
12.08.2016 Банк «Российский Капитал» внедрил систему ДБО для юрлиц на базе решения BSS 1
25.05.2016 «Мегафон» резко снизил цены на интернет в роуминге 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
03.12.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» 4
19.06.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 3.4 2
17.12.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» 7
29.08.2014 BSS обновила систему ДБО юридических лиц «ДБО BS-Client х64» 2
11.08.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» 2
03.06.2014 BSS выпустила новое поколение системы «Fraud-Анализ» 1
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1
30.10.2013 BSS представит решения для финансового и государственного сектора на CNews Forum 2013 1
28.10.2013 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 2.1 3
16.09.2013 «ДБО BS-Client. Частный Клиент» интегрирован с системой «Fraud-Анализ» версии 2.0 2
26.08.2013 BSS выпустила систему «Fraud-Анализ» нового поколения 5
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 5
14.11.2012 BSS представила новые решения для банков на CNews Forum 2012 1
22.08.2012 «Ганзакомбанк» внедрил систему «Fraud-Анализ» от BSS 1
07.12.2011 BSS обновила систему защиты от мошенничества в системах ДБО «Fraud-Анализ» 4
05.10.2011 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 1.4.100 2
26.07.2011 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 1.4 1
11.03.2011 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 1.3 1

Публикаций - 37, упоминаний - 77

Anti-fraud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 427 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Гарда Технологии 38 1
МФИ Софт 103 1
Calltouch - Колтач 9 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Xiaomi 904 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 454 1
Nvidia Corp 2052 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Сбербанк Казахстан 8 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Татфондбанк 69 1
ОрдерКом 5 1
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Связь-банк 80 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Открытие ФК 539 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 40 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 70 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
ЛДПР 69 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 49 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Google Android 10752 5
Apple iOS 5742 4
Aladdin JaCarta 147 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Nvidia GeForce GTX 2095 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 18 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Microsoft Dynamics 200 1
Microsoft Dynamics CRM 392 1
Гарда БД 26 1
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
Князев Дмитрий 14 2
Пономарёв Владимир 10 1
Казарян Карен 31 1
Волков Алексей 26 1
Галушко Дмитрий 5 1
Левова Ирина 18 1
Оверчук Алексей 8 1
Семашко Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
Беларусь - Белоруссия 2107 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Казахстан - Республика 2665 3
Украина 3431 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Япония 2832 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Европа 3804 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1996 3
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще