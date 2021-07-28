Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Anti-fraud
Антифрод
борьба с мошенничеством
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Публикаций - 37, упоминаний - 77
Anti-fraud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|ЛДПР 69 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
|Князев Дмитрий 14 2
|Пономарёв Владимир 10 1
|Казарян Карен 31 1
|Волков Алексей 26 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Левова Ирина 18 1
|Оверчук Алексей 8 1
|Семашко Владимир 2 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1996 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru