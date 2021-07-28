Anti-fraud

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1

Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 5

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1

BSS представит решения для финансового и государственного сектора на CNews Forum 2013 1

BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО 5