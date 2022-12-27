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Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству



27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав
17.10.2022 «Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
03.11.2021 В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах
28.05.2021 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» рассказали о трендах фрода в сфере электронной коммерции
24.05.2021 МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера»
05.11.2020 MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях
31.07.2019 AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода
16.07.2018 BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ»
29.06.2018 Алексей Коняев -

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

30.01.2018 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое
20.09.2017 AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода
28.08.2017 BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ»
24.03.2017 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»
09.02.2017 Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective
20.01.2017 «Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных
02.11.2016 Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank
29.06.2016 «Инфосистемы Джет» создали для X5 Retail Group систему противодействия мошенничеству
17.05.2016 «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
03.12.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»
19.06.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 3.4
17.12.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»
07.11.2014 УФС внедрила новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов
12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»
11.08.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система
03.06.2014 BSS выпустила новое поколение системы «Fraud-Анализ»
03.04.2014 Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис»
11.03.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate
27.11.2013 Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб
28.10.2013 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 2.1
16.09.2013 «ДБО BS-Client. Частный Клиент» интегрирован с системой «Fraud-Анализ» версии 2.0
26.08.2013 BSS выпустила систему «Fraud-Анализ» нового поколения
04.12.2012 BSS анонсировала новые решения по предотвращению мошенничества при работе в системах ДБО
22.08.2012 «Ганзакомбанк» внедрил систему «Fraud-Анализ» от BSS
07.12.2011 BSS обновила систему защиты от мошенничества в системах ДБО «Fraud-Анализ»

Публикаций - 278, упоминаний - 316

Anti-fraud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 36
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 478 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7093 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8129 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9680 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 13
Информзащита 684 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4245 11
Yandex - Яндекс 5838 10
Oracle Corporation 6361 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 602 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6348 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2552 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 735 8
7118 7
1С-ИжТиСи 6431 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 607 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1847 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1115 6
SAS Institute 915 6
IBM - International Business Machines Corp 9223 6
Microsoft Corporation 23646 6
МФИ Софт 119 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2788 6
Check Point Software Technologies 715 5
Google LLC 11048 5
VK - Mail.ru Group 3225 5
Крок - Croc 1721 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 596 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1362 5
InfoWatch - Инфовотч 935 5
Softline - Софтлайн 2139 5
Код Безопасности 480 5
SafeTech - СэйфТек 51 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 4
Fortinet 347 4
BSS-Security - БСС-Безопасность 19 4
Telegram Group 1133 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 819 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5956 31
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 913 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2450 11
Visa International 1878 9
Альфа-Банк 1612 8
Почта Банк 371 8
ГПБ - Газпромбанк 952 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 206 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6268 6
ПСБ - Промсвязьбанк 745 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
Лента - Сеть розничной торговли 1739 5
РЖД - Российские железные дороги 1652 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
Assist - Ассист 203 4
Citi - Citibank - Ситибанк 303 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1217 4
МКБ - Московский кредитный банк 439 4
Пробизнесбанк АКБ 134 4
НСПК - Национальная система платежных карт 625 4
Синара Банк - СКБ-банк 133 4
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 23 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 167 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 371 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 3
Ингосстрах СПАО 345 3
Связной ГК 1344 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
Uber 310 3
Почта России ПАО 2025 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 3
Альфа-Капитал УК 67 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 154 2
Русский стандарт Банк 385 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3794 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18293 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3085 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2746 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3029 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2975 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2476 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10528 4
Судебная власть - Judicial power 2121 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 89 3
Федеральное казначейство России 1573 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 2
Союзное государство России и Белоруссии 38 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 190 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1584 2
Президент Российской Федерации 3777 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2042 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 885 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 207 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 405 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1689 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1900 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
Петербургский метрополитен ГУП 119 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 160 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 4
ЛДПР 100 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1369 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
Демократическая политическая партия США 118 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4077 156
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20459 118
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 117
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3658 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 82
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9326 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7622 51
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3355 46
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4506 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8403 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 39
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11443 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26226 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22505 37
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3821 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 31
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5429 30
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4795 28
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3509 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5231 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5928 28
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1367 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 27
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 775 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9331 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25628 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8137 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17540 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11767 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11079 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8459 21
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2478 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10359 21
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3609 20
Google Android 12732 28
BSS BS-Client ДБО 136 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 773 15
Apple iOS 6914 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3350 14
BSS CORREQTS Corporate 47 13
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 145 11
Apple iPhone 6 6240 10
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 9
Microsoft Windows 14581 9
BSS Сервер Нотификации 20 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 430 7
Microsoft Windows 2000 12758 7
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 5
SafeTech - SafeTouch 29 5
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 131 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 540 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4206 5
Apple - App Store 2640 4
Microsoft Office Excel 955 4
BSS CORREQTS Retail 16 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1987 4
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 4
SafeTech - PayControl 26 4
Oracle Java - язык программирования 2792 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 807 4
Google Play - Google Store - Android Market 2981 4
Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 9 3
Oz Liveness 32 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 3
VisionLabs Luna Platform - СКУД 85 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 672 3
Oracle СУБД 594 3
СКБ Контур - Контур.Светофор 154 3
Microsoft Office 3480 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 754 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 3
Microsoft Skype 1984 3
Крылов Павел 23 8
Князев Дмитрий 17 7
Кармишин Дмитрий 18 6
Сизов Алексей 14 5
Хохлов Андрей 8 5
Хренов Сергей 30 5
Патешман Виталий 37 4
Путятинский Сергей 73 4
Скородумов Анатолий 65 4
Хайретдинов Рустэм 65 3
Бажин Андрей 12 3
Соболь Галина 7 3
Ставринов Яков 7 3
Теплыгин Владимир 7 3
Гришин Алексей 21 3
Ермаченков Алексей 14 3
Ефимов Петр 38 3
Плешков Алексей 54 3
Фомичев Андрей 69 3
Смирнов Иван 12 3
Бабенко Алексей 9 3
Шадаев Максут 668 3
Батай Илья 26 2
Пономарёв Владимир 13 2
Забродова Екатерина 3 2
Марков Дмитрий 33 2
Огуряев Дмитрий 76 2
Закрепин Евгений 56 2
Власов Алексей 11 2
Козлов Михаил 167 2
Абросимова Екатерина 2 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Рыбаков Александр 27 2
Абрамов Андрей 28 2
Арсентьев Андрей 63 2
Игнатов Андрей 10 2
Пегасов Сергей 55 2
Дягилев Василий 84 2
Новиков Павел 82 2
Бочкарев Сергей 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 124828 182
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13271 20
Европа 21449 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 11
Беларусь - Белоруссия 4396 9
Казахстан - Республика 4946 6
Азия - Азиатский регион 5081 5
Южная Корея - Республика 6318 5
Франция - Французская Республика 7104 4
Германия - Федеративная Республика 12134 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 999 4
Испания - Королевство 3615 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2542 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6383 4
Украина 7329 4
Индия - Республика 5110 4
Канада 4720 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 862 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 874 3
Израиль 2622 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 3
Узбекистан - Республика 1453 3
Нигерия - Федеративная Республика 243 3
Европа Восточная 3004 3
Италия - Итальянская Республика 4237 3
Америка Латинская 1699 3
Япония 13012 3
Таджикистан - Республика 769 3
Америка 2159 2
Россия - Сибирь 2156 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2359 2
Россия - СФО - Новосибирск 3760 2
Чехия - Чешская Республика 1279 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 2
Земля - планета Солнечной системы 9827 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42706 174
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20990 58
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5085 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42513 48
Кредитование - Сrediting - Заём 5940 39
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