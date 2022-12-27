Индексная книга CNews*
Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству
Публикаций - 278, упоминаний - 316
Anti-fraud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крылов Павел 23 8
|Князев Дмитрий 17 7
|Кармишин Дмитрий 18 6
|Сизов Алексей 14 5
|Хохлов Андрей 8 5
|Хренов Сергей 30 5
|Патешман Виталий 37 4
|Путятинский Сергей 73 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Хайретдинов Рустэм 65 3
|Бажин Андрей 12 3
|Соболь Галина 7 3
|Ставринов Яков 7 3
|Теплыгин Владимир 7 3
|Гришин Алексей 21 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Ефимов Петр 38 3
|Плешков Алексей 54 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Смирнов Иван 12 3
|Бабенко Алексей 9 3
|Шадаев Максут 668 3
|Батай Илья 26 2
|Пономарёв Владимир 13 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Марков Дмитрий 33 2
|Огуряев Дмитрий 76 2
|Закрепин Евгений 56 2
|Власов Алексей 11 2
|Козлов Михаил 167 2
|Абросимова Екатерина 2 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Рыбаков Александр 27 2
|Абрамов Андрей 28 2
|Арсентьев Андрей 63 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Дягилев Василий 84 2
|Новиков Павел 82 2
|Бочкарев Сергей 31 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.