Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭТП
Электронная торговая площадка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 97, упоминаний - 146
ЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сытин Дмитрий 50 4
|Бойко Андрей 37 2
|Лишенков Владимир 12 2
|Константинов Михаил 5 1
|Гузанов Денис 6 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Паскачев Ибрагим 1 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Шмид Александр 18 1
|Гогин Андрей 2 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Дегтерев Алексей 1 1
|Када Алексей 2 1
|Варення Александр 1 1
|Чулапов Александр 1 1
|Емельянов Антон 54 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Обухов Александр 17 1
|Смирнов Александр 44 1
|Андреев Николай 10 1
|Шарендо Константин 3 1
|Бузурнюк Николай 3 1
|Трутнев Юрий 4 1
|Сударкин Евгений 11 1
|Бовин Игорь 2 1
|Герасимова Татьяна 1 1
|Коган Вячеслав 8 1
|Гриненко Артем 1 1
|Покровский Кирилл 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru