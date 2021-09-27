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ЭТП
Электронная торговая площадка


27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
25.06.2021 Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах 1
08.06.2021 СДЭК создала бесплатную электронную торговую площадку 2
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 2
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 2
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 1
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
16.11.2020 «ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России 1
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
15.09.2020 «Ростелеком» разместил в облаке сервисы «Цифровой логистики» 2
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 2
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
26.05.2020 «Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 3
13.04.2020 ГК «Корус консалтинг» представила решение K-SRM 1
27.08.2019 Решение «Диасофт» поддерживает работу СМП Банка на электронных торговых площадках 2
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве 1
14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг» 1
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками 1
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны 1
25.12.2018 «Росатом» открыл интернет-магазин для малых закупок 1
01.10.2018 «РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами 2
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов 3
30.07.2018 «Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» 7
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха» 1
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 2
29.09.2017 «Фогсофт» разработала специализированное решение по закупкам для девелоперов 2
07.08.2017 Российские компании увеличили число электронных закупок на площадке В2В-Center на 14% 1
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан» 1
30.05.2017 ЭТП Cislink запустила функцию видеологирования всех проводимых торгов 3
26.04.2017 Торговая сеть «Пятерочка» переводит закупки товаров и услуг на электронную площадку B2B-Center 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 2
11.04.2017 Оператор SETonline запустил обновленный сайт ЭТП 1

Публикаций - 97, упоминаний - 146

ЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 5
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 2
SAP SE 3215 2
Microsoft Corporation 11095 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Teradata 166 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Brocade Communications Systems 141 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
FogSoft - ФогСофт 42 1
Google LLC 7154 1
ИнтэлЛекс - Intellex 14 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Ланит ГК 1157 1
Крок 1220 1
Lenovo Group 1637 1
АйТи 752 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Samsung Electronics 5677 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Oracle Corporation 3350 1
3748 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Naumen - Наумен 342 1
ТЭК-торг 38 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Газпром бурение 9 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Группа ЛСР 6 1
Интер РАО ПАО 158 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Цифровая логистика 2 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ЕС-лизинг 13 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Росморпорт ФГУП 17 1
РТС - Фондовая биржа 166 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Россети ПАО 168 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Почта России ПАО 1574 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 8
Правительство РФ 2205 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 2 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Naumen SETonline 21 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 5 2
Microsoft Dynamics CRM 388 2
ММК iКлиент 2 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 7 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
FogSoft iTender 24 1
FogSoft iTender Закупки 2 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
ММК - Мой ММК 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Oracle Self Service Procurement Cloud 1 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
SugarCRM 28 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 3 1
Prof-IT ASM - Система управления послепродажным обслуживанием 1 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 2 1
FogSoft iTender Казахстан 1 1
Apple iPad 3263 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Microsoft SQL Server 795 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Exchange 682 1
Microsoft Office 365 769 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Excel 436 1
amoCRM 39 1
Корус Консалтинг - K-SRM 1 1
Diasoft Flextera 45 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Lync 272 1
Сытин Дмитрий 50 4
Бойко Андрей 37 2
Лишенков Владимир 12 2
Константинов Михаил 5 1
Гузанов Денис 6 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Паскачев Ибрагим 1 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Сиваков Руслан 4 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Рудычева Наталья 81 1
Шмид Александр 18 1
Гогин Андрей 2 1
Бессарабский Алексей 29 1
Щербаков Сергей 14 1
Дегтерев Алексей 1 1
Када Алексей 2 1
Варення Александр 1 1
Чулапов Александр 1 1
Емельянов Антон 54 1
Чукарин Алексей 56 1
Кириченко Игорь 41 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Обухов Александр 17 1
Смирнов Александр 44 1
Андреев Николай 10 1
Шарендо Константин 3 1
Бузурнюк Николай 3 1
Трутнев Юрий 4 1
Сударкин Евгений 11 1
Бовин Игорь 2 1
Герасимова Татьяна 1 1
Коган Вячеслав 8 1
Гриненко Артем 1 1
Покровский Кирилл 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Украина 3372 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Казахстан - Республика 2632 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа 3759 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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