Электронная торговая площадка B2B-Center в едином реестре российского ПО

Электронная торговая площадка B2B-Center включена в единый реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Информационные системы, входящие в реестр, могут использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Программное обеспечение ЭТП B2B-Center прошло проверку и подтвердило соответствие требованиям к уровню информационной безопасности и качеству разработки.

B2B-Center — это площадка для корпоративных закупок и продаж. Объем опубликованных в системе торгов превысил 24 трлн руб. 600 тыс. компаний всех отраслей экономики с помощью площадки находят новых бизнес-партнеров и заключают контракты.

«Уже 20 лет мы создаем простые и удобные сервисы для корпоративных закупок и продаж. Накопленная экспертиза позволяет нам постоянно предлагать инновационные продукты, помогая строить прозрачную и эффективную систему работы российских закупщиков и поставщиков», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.