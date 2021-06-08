СДЭК создала бесплатную электронную торговую площадку

Международная курьерская компания СДЭК запустила на своем сайте электронную торговую площадку для поставщиков и подрядчиков. С ее помощью компания закупает расходный материал для упаковки груза, спецодежду, складское оборудование, рекламную продукцию, а также ищет подрядчиков для обслуживания складов и для магистральных перевозок.

Площадка полностью бесплатна для поставщиков. Закупки проходят в один этап: СДЭК собирает торговые предложения, после чего выбирает оптимальное для себя - по цене, качеству услуг, условиям поставки и другим критериям. По итогам процедуры выбирается один основной поставщик товаров и услуг и один - резервный. Участвовать могут компании из России и СНГ. Для этого поставщику необходимо зарегистрироваться на сайте и прикрепить пакет учредительных документов. Потенциальных поставщиков проверяет служба безопасности СДЭК, после чего поставщик становится участником закупки - как только открывается процедура приема заявок, ему приходит уведомление.

Чаще всего СДЭК закупает материалы для упаковки: гофротару, курьерские пакеты, конверты, скотч, стикеры для маркировки грузов, поддоны и т.п. А также рекламную продукцию: канцелярию, полиграфию, корпоративные подарки и др. Ранее СДЭК использовала сторонние торговые площадки для выбора поставщиков услуг, но для большинства подрядчиков тарифы и условия, диктуемые тендерными порталами, вызывали сложности.

«Крупные компании часто делают свои торговые порталы. Наша площадка удобна тем, что мы размещаем там только коммерческие закупки. В то время как многие уже существующие электронные торговые площадки специализируются на тендерах по 44 и 223 федеральным законам и адаптированы в том числе под них: там мало предложений по оказанию услуг и подрядных работ, например, для магистральных перевозок. Также на своей ЭТП мы выстроили инструменты и интерфейсы так, что нам, как заказчику, удобно публиковать тендеры. Потому все продумано для удобства с обеих сторон», - комментирует менеджер по тендерам СДЭК Альбина Филимонова.

Коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров отмечает: «Создание собственной электронной торговой площадки - это соответствие современным тенденциям. СДЭК в очередной раз подтверждает открытость и прозрачность своей работы, в том числе в отношении выбора поставщиков. В рамках оптимизации тендерной работы мы открываем доступ к ЭТП большому количеству поставщиков и даем им реальный шанс выиграть, а результаты тендеров будут зависеть от предложенных цен и корректной аккредитации поставщиков на нашей площадке».