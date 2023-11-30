«Ласселсбергер» перевел все тендерные закупки холдинга на корпоративную ЭТП

Компания «Ласселсбергер», российский производитель керамической плитки и керамогранита, перевела закупки на корпоративную электронную площадку. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

ИТ-решение разработано компанией B2B-Center. Площадка позволила объединить закупки всех подразделений холдинга в едином удобном пространстве. В системе можно гибко настраивать права доступа для разных групп пользователей, а также анализировать эффективность закупок по различным параметрам.

Благодаря переводу закупок на корпоративную ЭТП компания «Ласселсбергер» рассчитывает расширить пул поставщиков различной продукции, оптимизировать закупочные цены и повысить прозрачность процесса закупок.

«Мы выбрали B2B-Center, так как в системе представлено более 600 тыс. компаний самого разного профиля. С помощью площадки мы диверсифицируем портфель поставщиков. Сегодня одна из наших задач — это полное замещение европейских производителей. Мы стремимся иметь для каждой закупаемой позиции минимум три аналога», — сказал Александр Толстов, специалист по закупкам ООО «Ласселсбергер».

Компания уже провела на корпоративной площадке 184 торговые процедуры на общую сумму 1,1 млрд руб.