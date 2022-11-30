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Oxygen обеспечила функционирование электронной торговой площадки «Мир»

Эксперты Oxygen совместно с разработчиками торговой площадки «Мир» подготовили и развернули облачную инфраструктуру, включая сервисы кибербезопасности, и обеспечили непрерывное функционирование сервисов «Мир» с августа 2022 г.

ЭТП «Мир» разработана в Тюменской области и предназначена для проведения в электронном формате всех типов закупок – как коммерческих, так и осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.

Сергей Буреш, управляющий директор ЭТП «Мир», сказал: «Безопасность данных участников электронных торгов и бесперебойная работа системы – ключевые условия успешной работы электронной торговой площадки. Уровень информационной безопасности на ЭТП «Мир», который обеспечивает компания Oxygen, позволяет гарантировать конфиденциальность персональных данных и защитить сервисы ЭТП «Мир» от вмешательства злоумышленников. Также облачная инфраструктура и решения Oxygen снизили издержки площадки. Больше нет необходимости закупать и обслуживать собственные серверы, системы хранения данных и другое дорогостоящее и дефицитное ИТ-оборудование».

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, отметил: «Электронные торговые площадки для b2b- и b2g-рынков появились позже, чем знакомые всем потребительские маркетплейсы. Это связано как с более строгим регулированием этой сферы экономики, так и с необходимостью адаптации законодательной базы к реалиям цифровой экономики. При этом очевидно, что и бизнес, и госструктуры хотят пользоваться всеми преимуществами электронной торговли и электронного документооборота. Наше сотрудничество с тюменской торговой площадкой «Мир» наглядно показывает, что именно облачные сервисы позволяют быстро, без сложностей с закупкой оборудования и капзатрат, развернуть необходимую ИТ-инфраструктуру и запустить весь спектр электронных торговых услуг. Отмечу, а в текущих условиях это особенно важно, что облачные сервисы Oxygen не только обеспечивают бесперебойную работу площадки, но и позволяют быстро, без дополнительных инвестиций масштабировать ее возможности.

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С апреля 2021 г. в Тюменской области развернута собственная высоконадежная, масштабируемая и производительная облачная платформа Oxygen Cloud Platform, и компании Уральского федерального округа имеют возможность трансформировать собственные ИТ-стратегии и связанные с ними активы в операционную модель сервисного цикла, реализуя ее возрастающие преимущества в условиях санкций. Платформа позволяет заказчикам получать услуги по моделям: аренда выделенных серверов (HaaS), инфраструктура как сервис (IaaS), приложение как сервис (SaaS), платформа как сервис (PaaS) и автоматизированное рабочее место (VDI) в рамках решений и подходов к технологическому суверенитету. В части требований к информационной безопасности облачный сегмент аттестован и проведена оценка эффективности реализованных мер защиты в соответствии с приказами №17 и №21 ФСТЭК.

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