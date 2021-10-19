Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уралсиб Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 389, упоминаний - 559
Уралсиб Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сирота Юрий 38 29
|Дьяченко Валерий 66 26
|Абакумов Евгений 103 26
|Белоусов Максим 59 26
|Чаркин Евгений 182 26
|Клепиков Алексей 77 25
|Сотин Денис 102 25
|Семенихин Игорь 37 22
|Прохорова Алла 45 22
|Аршавский Анджей 27 20
|Путятинский Сергей 53 19
|Патрин Максим 31 17
|Богданов Кирилл 90 17
|Нестеров Алексей 79 17
|Егоров Владимир 52 16
|Валчев Стоян 44 15
|Савцов Игорь 27 15
|Хасин Михаил 26 15
|Соловьев Алексей 60 15
|Гаранин Евгений 22 15
|Антонов Александр 73 15
|Емельченков Сергей 83 15
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Бычков Александр 39 15
|Федечкин Сергей 19 14
|Кучугин Илья 41 14
|Аксаков Анатолий 98 14
|Мухин Максим 18 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Карпов Иван 41 14
|Лебедев Антон 28 14
|Потапкин Михаил 26 14
|Елизаров Артем 16 14
|Свердлов Михаил 29 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Шевченко Владимир 135 14
|Платонов Михаил 38 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Степченков Максим 36 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756195, в очереди разбора - 659885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru