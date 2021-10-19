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Уралсиб Банк


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
19.08.2021 Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS 2
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 2
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
07.06.2021 Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру» 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
15.03.2021 В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
18.02.2021 Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline 4
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 3
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1

Публикаций - 389, упоминаний - 559

Уралсиб Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
IBM 3527 19
Microsoft Corporation 11017 19
Rimini Street 38 16
Schneider Electric 408 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Центр2М - Center2М 47 14
Schneider Electric Secure Power 44 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Ситилабс 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
SAP SE 3207 12
Ланит ГК 1155 11
Instabank - Инстабанк 12 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Naumen - Наумен 341 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Mankiewicz 7 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
3727 6
Samsung Electronics 5633 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Veeam Software 250 6
Программный продукт ГК 92 6
Yandex - Яндекс 4099 6
Dynatrace 46 5
Газпромбанк - ГПБ 692 79
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 55
РЖД - Российские железные дороги 1081 41
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 38
X5 Group 599 35
Ингосстрах СПАО 210 34
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 34
Открытие ФК 538 32
Альфа-Банк 1123 28
X5 Group - Пятерочка 559 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 26
ВТБ Банк Москвы 371 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 22
МКБ - Московский кредитный банк 268 21
МДМ Банк 150 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 18
Банк Зенит 131 18
Аэрофлот 492 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 17
Почта России ПАО 1570 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Пробизнесбанк АКБ 109 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 14
МТС банк 254 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Траско - Trasko 27 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
PepsiCo - Пепсико 94 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Геобанк КБ 30 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Счётная палата РФ 460 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Правительство Москвы 649 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
МВД РФ Управление К 38 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Правительство РФ 2200 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 50
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 34
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 27
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 22
Big Data - Большие данные 1136 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 11
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
Microsoft SQL Server 789 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
SQL - Язык программирования 432 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Microsoft Lync 272 2
SAP Sybase 76 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Хомнет ОСК 6 2
Rakuten Viber 429 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Java - Язык программирования 1167 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 10 6612 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
Apple iPad 3263 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Azure 1171 1
Сирота Юрий 38 29
Дьяченко Валерий 66 26
Абакумов Евгений 103 26
Белоусов Максим 59 26
Чаркин Евгений 182 26
Клепиков Алексей 77 25
Сотин Денис 102 25
Семенихин Игорь 37 22
Прохорова Алла 45 22
Аршавский Анджей 27 20
Путятинский Сергей 53 19
Патрин Максим 31 17
Богданов Кирилл 90 17
Нестеров Алексей 79 17
Егоров Владимир 52 16
Валчев Стоян 44 15
Савцов Игорь 27 15
Хасин Михаил 26 15
Соловьев Алексей 60 15
Гаранин Евгений 22 15
Антонов Александр 73 15
Емельченков Сергей 83 15
Гордиенко Ростислав 17 15
Бычков Александр 39 15
Федечкин Сергей 19 14
Кучугин Илья 41 14
Аксаков Анатолий 98 14
Мухин Максим 18 14
Леоничев Алексей 14 14
Урьяс Вадим 76 14
Карпов Иван 41 14
Лебедев Антон 28 14
Потапкин Михаил 26 14
Елизаров Артем 16 14
Свердлов Михаил 29 14
Трофимова Людмила 31 14
Шевченко Владимир 135 14
Платонов Михаил 38 13
Каюмов Шамиль 34 13
Степченков Максим 36 13
Россия - Российская федерация - РФ 57180 224
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 39
Восточная Европа 1669 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
Казахстан - Республика 2621 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Украина 3347 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Беларусь - Белоруссия 2081 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 8
Россия - СФО - Новосибирск 1956 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Европа 3730 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
Грузия 690 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 6
Россия - Ростовская область 860 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Япония 2760 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Республика Крым 625 3
Индия - Республика 2161 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Кипр - Республика 247 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Евразия 160 1
США - Сан-Франциско 689 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 1
Россия - Уфа 640 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 88
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 26
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Аутсорсинг 84 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
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